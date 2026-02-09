ÍñÁã´â¤ÎµÞÂ®¤ÊÊ¢ËìÇÅ¼ï·ÁÀ®¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÈ¯¸«¡ª
ËÜ¸¦µæ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ÍñÁã´â¤ÏÁá´üÈ¯¸«¤¬¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î´µ¼Ô¤¬Ê¢ËìÇÅ¼ï(¤Ï¤·¤å)¢¨1¤È¤¤¤¦Ê¢¹ÐÆâ¢¨2¤ËÅ¾°Ü¤òÈ¼¤¦¿Ê¹Ô´ü¤Ç¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ëÍ½¸åÉÔÎÉ¤Ê´â¤Ç¤¢¤ë¡£¼ðáçÈ¯À¸Éô°Ì¤Ç¤¢¤ëÍñ´É¡¦ÍñÁã¤«¤éÍ·Î¥¤·¤¿´âºÙË¦¤¬¡¢Ê¢¿å¢¨3¤ò²ð¤·¤ÆÊ¢Ëì¤Ø¤ÈÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊ¢ËìÇÅ¼ï¤òÀ¸¤¸¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£
¡¦Ê¢ËìÆâ¤ÏÂ¾¤ÎÁÈ¿¥¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëºÙË¦¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ê¢ËìÃæÈéºÙË¦¢¨4¤¬Ê¢¿åÃæ¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òsingle-cell RNA sequencing²òÀÏ¢¨5¤òÍÑ¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ê¢¿åÃæ¤ËÍ·Î¥¤·¤¿ÍñÁã´âºÙË¦¤Ï¡¢ÃæÈéºÙË¦¤ÈÊ£¹çÂÎ¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¢¨6¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òºÇ¿·¤Î¸²Èù¶Àµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¥Þ¥¦¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¦ÍñÁã´â-ÃæÈéºÙË¦¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É(aggregated cancer-mesothelial spheroid: ACMS)¤ÎÆâÉô¤Ç¤Ï¡¢ÍñÁã´âºÙË¦¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ëTGF-¦Â1¢¨7¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÃæÈéºÙË¦¤Ë·àÅª¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÍñÁã´â¼«ÂÎ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÊÑ²½¤·¤¿ÃæÈéºÙË¦¤ÏFascin-1¢¨8¤Ê¤É¤Î¿»½á¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤òÈ¯¸½¤·¤ÆÁÈ¿¥¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¿»½á¤·¡¢ÍñÁã´â¤Ï¤½¤Î·ÐÏ©¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍÆ°×¤ËÊ¢ËìÇÅ¼ï¤ò·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¦ÍñÁã´â¤Ï¼«¿È¤¬ÊÑ²½¤»¤º¤È¤â¡¢Ê¢¹ÐÆâ¤ÎÃæÈéºÙË¦¤ÎÀ¼Á¤ò¹ª¤ß¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÍñÁã´â¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÃ»´ü´Ö¤ËµÞÂ®¤ÊÊ¢ËìÇÅ¼ï·ÁÀ®¤ò°ú¤µ¯¤³¤»¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÌÀ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£
¿Þ1. ËÜ¸¦µæ¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¿Þ¡£¸¶È¯¤Ç¤¢¤ëÍñ´É¡¦ÍñÁã¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿ÍñÁã´âºÙË¦¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¼þ°Ï¤ÎÊ¢¿åÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÊ¢ËìÃæÈéºÙË¦¤È¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É(ACMS)·ÁÀ®¤ò¹Ô¤¤¡¢Ê¢¿åÃæ¤ÇÀ¸Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎACMS·ÁÀ®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍñÁã´âºÙË¦¤Ï¼ç¤ËTGF-¦Â1»É·ã¤Ë¤è¤êÊ¢ËìÃæÈéºÙË¦¤ÎÀ¼Á¤ò·àÅª¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë¡£TGF-¦Â1»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÃæÈéºÙË¦¤Ï¿»½áÇ½¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë¿»½á¤¹¤ë¡£ÍñÁã´âºÙË¦¤Ï¤½¤Î¿»½á·ÐÏ©¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ß¤Ç¡¢Ê¢Ëì¤Î»ê¤ë½ê¤ØÇÅ¼ï¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¸¦µæ³µÍ×
¡¡Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê»ºÉØ¿Í²Ê³Ø¤Î±§Ìî ¿õ(¤¦¤Î ¤«¤Ê¤á) µÒ°÷¸¦µæ¼Ô(¸µ:Âç³Ø±¡À¸¡¿Ì¾¸Å²°Âç³Ø¡¦¥ë¥ó¥ÉÂç³Ø¹ñºÝÏ¢·ÈÁí¹ç°å³ØÀì¹¶Joint-Degree Program¡¢¸½¡§¥ë¥ó¥ÉÂç³Øpost-doctoral fellow)¡¢Æ±Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡»º²ÊÉØ¿Í²Ê¤ÎµÈ¸¶ ²í¿Í(¤è¤·¤Ï¤é ¤Þ¤µ¤È) ÉÂ±¡¹Ö»Õ¡¢Æ±Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê»ºÉØ¿Í²Ê³Ø¤Î³á»³ ¹ÌÀ(¤«¤¸¤ä¤Þ ¤Ò¤í¤¢¤) ¶µ¼ø¡¢¼ðáçÉÂÍý³Ø¤Î±ÝËÜ ÆÆ (¤¨¤Î¤â¤È ¤¢¤Ä¤·)¶µ¼ø¡¢´ôÉìÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¼ðáçÉÂÍý³Ø¤ÎÉÙÅÄ ¹°Ç· (¤È¤ß¤¿ ¤Ò¤í¤æ¤)½Ú¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥ë¥ó¥ÉÂç³ØDivision of Translational Cancer Research¡¢¥È¥è¥¿µÇ°ÉÂ±¡¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¡¢ÍñÁã´â-ÃæÈéºÙË¦¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤È¤¤¤¦Ê¢¿åÃæ¤Î¹½Â¤·ÁÀ®¤¬¡¢ÍñÁã´â¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëµÞÂ®¤ÊÊ¢ËìÇÅ¼ï·ÁÀ®¤Ë½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÍñÁã´â¤òÁá´üÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦Î×¾²Åªµ¿Ìä¤ò¡¢ºÇ¿·¤Î°äÅÁ³ØÅª²òÀÏ¤È¸²Èù¶Àµ»½Ñ¡¢¥Þ¥¦¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢È¯À¸Éô°Ì¤Ç¤¢¤ëÍñ´É¡¦ÍñÁã¤«¤éÊ¢¹ÐÆâ¤ËÃ¦Íî¤·¤¿ÍñÁã´âºÙË¦¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¤ÇÊ¢¿åÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ËÉÙ¤ÊÎ×¾²Ê¢¿å¸¡ÂÎ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÍñÁã´âºÙË¦¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤ÎºÙË¦¤¬½¸¹ç¤¹¤ë¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§Åª¤Ê¹½Â¤¤ÇÀ¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤½¤Î¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÍñÁã´âºÙË¦Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¢¹ÐÆâ¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÀµ¾ïºÙË¦¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÃæÈéºÙË¦¤È¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ºÇ¿·¤Î¸²Èù¶Àµ»½Ñ¤ÈÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥¦¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍñÁã´â-ÃæÈéºÙË¦¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É(ACMS)¤Ï¡¢ÍñÁã´âÃ±ÆÈ¤Î¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Ê¢¹ÐÆâ¾ò·ï¤ÇÀ¸Â¸Î¨¤¬¹â¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Î¹³´âºÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÄñ¹³À¤¬¹â¤¯¡¢¤Þ¤¿Ê¢ËìÉ½ÌÌ¤Ø¤Î¿»½áÇ½¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤ò¡¢Ï¢Â³»£±Æ¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍñÁã´â-ÃæÈéºÙË¦¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É(ACMS)·ÁÀ®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍñÁã´â¤«¤é¤ÎTGF-¦Â1¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÃæÈéºÙË¦¤Ë·àÅª¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÍñÁã´â¼«ÂÎ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍñÁã´â¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤µ¤ì¤¿ÃæÈéºÙË¦¤ÏFascin-1¤Ê¤É¤Î¿»½á¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯È¯¸½¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ÆÁÈ¿¥¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¿»½á¤·¡¢ÍñÁã´â¤ÏÃæÈéºÙË¦¤¬·ÁÀ®¤·¤¿·ÐÏ©¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁá´ü¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÍÆ°×¤ËÊ¢ËìÇÅ¼ï¤ò·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÍñÁã´âºÙË¦¤ÈÀµ¾ïºÙË¦¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Î½ÅÍ×À¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¡¢ÍñÁã´â¤ÎÁá´üÇÅ¼ï·ÁÀ®¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²òÌÀ¤ä¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅ¥¢¥×¥íー¥ÁºÆ¹Í¤ÎÉ¬Í×À¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍñÁã´âºÆÈ¯¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à²òÌÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6ÆüÉÕ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î7Æü4»þ¡Ë¤Ç¹ñºÝ²Ê³ØÁí¹ç»¨»ï¡ØScience Advances¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÇØ·Ê
¡¡ÍñÁã´â¤Ï¡¢Áá´üÈ¯¸«¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¡¢3¥õ·î¤´¤È¤ÎÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤ä¼ðáç¥Þー¥«ーºÎ·ì¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÁá´ü¤Ë¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍñÁã´â¤Î¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤Ï³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢½é´ü¤Ë¤Ï¾É¾õ¤¬Ë³¤·¤¤¤¿¤á¡¢ÍñÁã´â´µ¼Ô¤ÎÌó70%¤Ï¡¢Ê¢¹ÐÆâ¤ËÂ¿ÎÌ¤ËÇÅ¼ïÉÂÁã¤ÈÊ¢¿å¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¿Ê¹Ô´ü¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍñÁã´â¤Ï¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¥éー¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÇ¤âÍ½¸å¤Î°¤¤ÉØ¿Í²Ê´â¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÍñÁã´â¤¬¤Ê¤¼Ã»´ü´Ö¤ËµÞÂ®¤ËÊ¢¹ÐÆâÇÅ¼ï¤ò·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Â¾´â¼ï¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ÍñÁã´â¤ÏÊ¢ËìÇÅ¼ï¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§Åª¤ÊÅ¾°ÜÍÍ¼°¤Ë¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÅ¾°Ü¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Â¾´â¼ï¤¬·ìÃæ¤ä¥ê¥ó¥Ñ´É¤òÄÌ¤·¤ÆÅ¾°Ü¤ò¤¤¿¤¹¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ê¢¹ÐÆâ¤ËÃ¦Íî¤·¤¿ÍñÁã´âºÙË¦¤¬¡¢Ê¢¿åÃæ¤ÇÀ¸Â¸¤·¡¢¤½¤ÎÊ¢¿å¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊ¢¹ÐÆâ¤ËÀ¸Ãå¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î¸¦µæ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ê¢¿åÃæ¤ÎºÙË¦À®Ê¬¤ò¡¢Â¾¤ÎÁÈ¿¥¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÊ¢¹ÐÆâ´Ä¶¤ò½½Ê¬¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Àµ³Î¤ÊºÙË¦¹½À®¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¢¿åÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÍñÁã´âºÙË¦¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÊ¢¿åÃæ¤ÇÀ¸Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ê¢ËìÇÅ¼ï¤òÁá´ü¤Ë·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÎ×¾²¸¡ÂÎ¤ÈÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥¦¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢ºÇ¿·¤Î¸²Èù¶Àµ»½Ñ¤È°äÅÁ²òÀÏµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥¸¦µæÀ®²Ì
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤Î5¤Ä¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
①. ÍñÁã´â¤ÏÊ¢¿åÃæ¤Ç¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤È¤¤¤¦ºÙË¦½¸¹çÂÎ¤È¤·¤ÆÀ¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
②. Ê¢¿åÃæ¤Ë¤ÏÃæÈéºÙË¦¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë´Ö¼ÁºÙË¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
③. ÍñÁã´âºÙË¦¤ÏÃæÈéºÙË¦¤È´â―ÃæÈéºÙË¦¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É(ACMS)¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
④. ACMS¤ÏÍñÁã´âÃ±ÆÈ¤Î¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤è¤ê¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿»½áÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
⑤. ACMS·ÁÀ®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍñÁã´âºÙË¦¤ÏÃæÈéºÙË¦¤ÎÀ¼Á¤ò·àÅª¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÊÑ²½¤·¤¿ÃæÈéºÙË¦¤¬¹â¤¤¿»½áÇ½¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÍñÁã´â¤Ï¤½¤Î·ÐÏ©¤òÃ©¤ë¤À¤±¤ÇÇÅ¼ï·ÁÀ®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡°Ê²¼¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
①. ÍñÁã´â¤ÏÊ¢¿åÃæ¤Ç¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤È¤¤¤¦ºÙË¦½¸¹çÂÎ¤È¤·¤ÆÀ¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÊ¢¿å¸¡ÂÎ¤Î´Ñ»¡¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍñÁã´â¤Î¤Û¤Ü99%¤Ï¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤È¤¤¤¦ºÙË¦½¸²ô¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Ï¸¡ÂÎ¤Ë¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¹½Â¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±ÆÈ¤ÎÍñÁã´âºÙË¦¤Ï¤Û¤Ü³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£
¿Þ2. Ê¢¿åÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÍñÁã´âºÙË¦¤Î·ÁÂÖ¡£¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎºÙË¦¤¬ºÙË¦½¸²ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤µ¤ä·Á¤Ï¸¡ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥±ー¥ë¥Ðー¡§50¦Ìm
②. Ê¢¿åÃæ¤Ë¤ÏÃæÈéºÙË¦¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë´Ö¼ÁºÙË¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¡´âºÙË¦¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¤ÎÀµ¾ïºÙË¦¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÙË¦¹½À®¤ò¡¢ÉÂÍý³ØÅª¤Ê·ÁÂÖÅªÉ¾²Á¤È¡¢single-cell RNA sequencing²òÀÏ¤Î¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¢¿åÃæ¤ËÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´Ö¼ÁºÙË¦¤Ç¤¢¤ëÀþ°Ý²êºÙË¦(fibroblast)¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃæÈéºÙË¦¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢²áµî¤ÎÊó¹ð¤ÇÀþ°Ý²êºÙË¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÙË¦¤ÎÀ¼Á¤¬¡¢¼Â¤ÏÃæÈéºÙË¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ¼Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´â¤¬È¯À¸¤¹¤ëÉô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹½À®ºÙË¦¤òÆþÇ°¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ3. ¸¶È¯(Primary)¡¢ÇÅ¼ï(Metastatic)¡¢¥ê¥ó¥ÑÀá(Lymph Node)¡¢Ê¢¿å(Ascites)¤Ë¤ª¤±¤ëÀµ¾ï´Ö¼ÁºÙË¦¤ÎÊ¬ÉÛ¤òsingle-cell RNA sequencing²òÀÏ¤Ç¼¨¤·¤¿¿Þ¡£º¸¿Þ¤ÏÀþ°Ý²êºÙË¦(Fibroblast)¥Þー¥«ー¡¢Ãæ±û¤ÏÃæÈéºÙË¦(Mesothelial cell)¥Þー¥«ー¤òÈ¯¸½¤¹¤ëºÙË¦¤ò¼¨¤¹¡£Ê¢¿åÃæ¤ÎºÙË¦¤ÏÃæÈéºÙË¦¥Þー¥«ー¤òÂ¿¤¯È¯¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¦¿Þ¤Ï³ÆºÙË¦¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¹½À®¤¹¤ëºÙË¦¤ò¼¨¤·¡¢¿å¿§¤ÎÃæÈéºÙË¦(Mesothelial cells)¤¬Ê¢¿å(Ascites)¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê´Ö¼ÁºÙË¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£
③. ÍñÁã´âºÙË¦¤ÏÃæÈéºÙË¦¤È´â―ÃæÈéºÙË¦¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É(ACMS)¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤Î¾ÜºÙ¤Ê´Ñ»¡¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢ÍñÁã´âºÙË¦¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃæÈéºÙË¦ÍÍ¤ÎºÙË¦¤âÍñÁã´â¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍñÁã´â¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤Î¹½Â¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢ÆâÉô¤Þ¤ÇÎ©ÂÎÅª¤Ë´Ñ»¡¤Ç¤¤ëºÇ¿·¤Î¸²Èù¶Àµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ëÂ¿¸÷»Ò¸²Èù¶À¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥ÉÁ´ÂÎ¤ò´Ñ»¡¤·¤¿·ë²Ì¡¢60%°Ê¾å¤Î´â¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤Ë¤ÏÃæÈéºÙË¦¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃæÈéºÙË¦¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¹³´âºÞ»ÈÍÑ¸å¤Î¸¡ÂÎ¤ÇÃøÌÀ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ5¡Ë¡£¤µ¤é¤ËÃæÈéºÙË¦¤òÀÖ¿§¤ËÉ¸¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥¦¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ç¤â¡¢ÎÐ¿§¤ËÀ÷¿§¤·¤¿´âºÙË¦¤Ï¡¢ÀÖ¿§¤ÎÃæÈéºÙË¦¤È¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤ÎÍñÁã´âºÙË¦―ÃæÈéºÙË¦¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤ò¿·¤¿¤ËAggregated Cancer-Mesothelial Spheroid (ACMS)¤ÈÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ4. ÍñÁã´â-ÃæÈéºÙË¦¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¿Þ¡£ÎÐ¿§¤ÏÃæÈéºÙË¦¤òÉ¸¼±¤¹¤ëHBME1À÷¿§ÍÛÀ¤ÎÃæÈéºÙË¦¡¢ÀÖ¿§¤Ï´âºÙË¦¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¼¨¤¹À÷¿§¡£ÍñÁã´â¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤Ï¡¢ÍñÁã´âÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃæÈéºÙË¦¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂ¿¸÷»Ò¸²Èù¶À¤È¤¤¤¦¹âÅÙ¤Ê¸²Èù¶À¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¡£¥¹¥±ー¥ë¥Ðー¡§50¦Ìm
¿Þ5. ¹³´âºÞ»ÈÍÑ¸å¤ÎÍñÁã´â-ÃæÈéºÙË¦¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤Î·ÁÂÖÊÑ²½¿Þ¡£¿Þ4¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÍñÁã´â¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤ËÀê¤á¤ëÃæÈéºÙË¦¤Î³ä¹ç¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤Ï¹³´âºÞÂÑÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë½ê¸«¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥±ー¥ë¥Ðー¡§50¦Ìm
④. ACMS¤ÏÍñÁã´âÃ±ÆÈ¤Î¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤è¤ê¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿»½áÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤¼ÍñÁã´âºÙË¦¤ÏÃæÈéºÙË¦¤È¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´âºÙË¦―ÃæÈéºÙË¦¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É(ACMS)¤Ï¡¢ÍñÁã´âºÙË¦Ã±ÆÈ¤Î¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Ê¢¿åÃæ¤Ç¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤¬¹â¤¯¡¢¹³´âºÞ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄñ¹³À¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¼þ°Ï¤ÎÁÈ¿¥¤Ø¤Î¿»½áÇ½¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ACMS¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂ¾Â¡´ï¤Ø¿»½á¤ò¹Ô¤¦¤«¤ò¡¢·Ñ»þÅª¤Ê»£±Æ¤Ç¾ÜºÙ¤Ë´Ñ»¡¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾ï¤ËÃæÈéºÙË¦¤¬Àè¤Ë¼þ°Ï¤Ø¿»½á¤·¡¢ÍñÁã´âºÙË¦¤Ï¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤Ø¿»½á¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¸«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ6¡Ë¡£
¿Þ6. ÍñÁã´â―ÃæÈéºÙË¦¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É(ACMS)¤«¤éÃæÈéºÙË¦¤¬¼þ°Ï¤ÎÁÈ¿¥¤Ø¿»½á¤¹¤ë¿Þ¡£ÍñÁã´âºÙË¦¤ÏÎÐ¿§¡¢ÃæÈéºÙË¦¤ÏÀÖ¿§¤ËÉ¸¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¸¿Þ¤ÏÀÖ¿§¤ÎÃæÈéºÙË¦¤¬¼þ°Ï¤Î¥³¥éー¥²¥óÁÈ¿¥¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë¿»½á¤·¡¢ÎÐ¿§¤ÎÍñÁã´âºÙË¦¤Ï¤½¤Î¸å¤í¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë½ê¸«¤ò¼¨¤¹¡£±¦¿Þ¤ÏÀµ¾ïÊ¢ËìÃæÈéºÙË¦(ÀÄ¿§)¤Ø¡¢¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÈéºÙË¦(ÀÖ¿§)¤¬Àè¤Ë¿»½á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¸«¤Ç¤¢¤ë¡£ÎÐ¿§¤ÎÍñÁã´âºÙË¦¤Ï¤Þ¤ÀÆâÉô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍñÁã´âºÙË¦Ã±ÆÈ¤Î¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿»½á¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¡£¥¹¥±ー¥ë¥Ðー¡§200¦Ìm
⑤. ACMS·ÁÀ®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍñÁã´âºÙË¦¤ÏÃæÈéºÙË¦¤ÎÀ¼Á¤ò·àÅª¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÊÑ²½¤·¤¿ÃæÈéºÙË¦¤¬¹â¤¤¿»½áÇ½¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÍñÁã´â¤Ï¤½¤Î·ÐÏ©¤òÃ©¤ë¤À¤±¤ÇÇÅ¼ï·ÁÀ®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡ ÍñÁã´âºÙË¦―ÃæÈéºÙË¦¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É(ACMS)Æâ¤Ç¡¢ÍñÁã´âºÙË¦¤ÈÃæÈéºÙË¦¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤ÎÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍñÁã´âºÙË¦¤Ç¤Î°äÅÁ»ÒÈ¯¸½ÊÑ²½¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÃæÈéºÙË¦¤Ë¤Ï·àÅª¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËTGF-¦Â1·ÐÏ©¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃæÈéºÙË¦¤Ç¤Î¿»½á¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤Ç¤¢¤ëFascin-1¤äMMP2/9¤Ê¤É¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍñÁã´â¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¼Á¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÃæÈéºÙË¦¤Ï¹â¤¤¿»½áÇ½¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ7¡Ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÍñÁã´âºÙË¦¤ÏACMS·ÁÀ®¤òÄÌ¤·¤ÆÃæÈéºÙË¦¤ò¹ª¤ß¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¡¢Å¾°Ü¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤ò·ÁÀ®¤µ¤»¡¢ÍñÁã´âºÙË¦¼«¿È¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ã»´ü´Ö¤Ë¹ÈÏ¤ÊÊ¢ËìÇÅ¼ï¤ò·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£
¿Þ7. ÍñÁã´âºÙË¦¤È¤Î¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É·ÁÀ®¤òÄÌ¤·¤ÆÃæÈéºÙË¦¤Ï°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤ò·àÅª¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë(º¸¿Þ)¡£¼ç¤Ê·ÐÏ©¤Ç¤¢¤ëTGF-¦Â£±»É·ã¤Ë¤è¤ê¡¢¿»½á¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¾õ¤Îinvadopodia¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹½Â¤¤¬Áý²Ã¤¹¤ë(±¦¿Þ)¡£
3¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢ÍñÁã´â¤ÎËÜ¼Á¤Ë´Ø¤ï¤ëÉôÊ¬¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍñÁã´âºÙË¦―ÃæÈéºÙË¦¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É(ACMS)¤Î¶¯¸Ç¤Ê·ë¹ç¤Ï¡¢¹³´âºÞÂÑÀ¤Î¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎACMS¤Ë¤ª¤±¤ë¼£ÎÅÄñ¹³À¤ò¤µ¤é¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Î¼£ÎÅÀïÎ¬¤ä¹â¤¤ºÆÈ¯Î¨¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à²òÌÀ¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÍñÁã´â¤ËÂÐ¤¹¤ë¥«¥ë¥Ü¥×¥é¥Á¥óÊ¢¹ÐÆâÅêÍ¿¤¬ÀèÆü¡¢ÆüËÜ¤ÇÌô»ö¾µÇ§¡¦ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤È¤Ê¤ê¡¢Æü¾ïÎ×¾²¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¢¹ÐÆâ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤¿Ê¢¿å¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¢¹ÐÆâ¤Ø¤ÎÌôºÞÅêÍ¿¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢·Ð»þÅª¤ÊÊ¢¿åºÙË¦¿Ç¤Ë²Ã¤¨¤ÆACMS¤ÎÂ¸ºß¤ä¼Á¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¿äÄê¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤ä¼£ÎÅÄñ¹³À¤Î¸°¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢Ê¢¹ÐÆâ²¹Ç®²½³ØÎÅË¡¡Êhyperthermic intraperitoneal chemotherapy: HIPEC¡Ë¤Ê¤É¡¢ACMS¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿Êä½õ¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê¡¢¾å½Ò¤·¤¿¥«¥ë¥Ü¥×¥é¥Á¥ó¤Ê¤É¤ÎÄÌ¾ï¤Î¹³´âºÞ¤Î¸ú²Ì¤ò¤è¤êÁý¶¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¢ËìÇÅ¼ï¤ÎÍ½¸å²þÁ±¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¢ËìÇÅ¼ï¤ò¤¤¿¤¹Â¾ÎÎ°è¤Î´â¼ï¡Ê°ß´â¡¢ÂçÄ²´â¡¢ç¹´â¤Ê¤É¡Ë¤Ø¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ¸¦µæ¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¼£ÎÅ±þÍÑ¤Ø·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ÍÑ¸ìÀâÌÀ
¢¨£±¡ËÊ¢ËìÇÅ¼ï¡§Ê¢Ëì¤òÊ¤¤¦Ê¢ËìÉ½ÌÌ¤Ø¹ÈÆ¤Ë¼ðáçºÙË¦¤¬Å¾°ÜÁã¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÍñÁã´â¤ËÆÃÄ§Åª¤ÊÅ¾°Ü·ÁÂÖ¡£
¢¨£²¡ËÊ¢¹ÐÆâ¡§¤¤¤ï¤æ¤ëÊ¢Éô¤È¸À¤ï¤ì¤ëÎÎ°è¤Ç¡¢Ê¢Ëì¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢Ê¢ÉôÂ¡´ï¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¶õ´Ö¤Î¤³¤È¡£°ß¤Ê¤É¤Î¾Ã²½´ï´±¤äÍñÁã¤â¤³¤Î¶õ´Ö¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨£³¡ËÊ¢¿å¡§Ê¢¹ÐÆâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë±ÕÂÎ¤Î¤³¤È¡£Àµ¾ï¤Ç¤â½á³êºÞ¤È¤·¤Æ¾¯ÎÌÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍñÁã´â¤Ê¤É¤Î°À¼ðáç¤Ê¤É¤Ç¤ÏÃøÌÀ¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¡£ÍñÁã´â¤Î½é´ü¾É¾õ¤È¤·¤ÆÊ¢¿å¤¬¿ô¡¡¥ê¥Ã¥È¥ëÎ¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÊ¢Éô¤Î°ãÏÂ´¶¤«¤é¼õ¿Ç¤¹¤ë´µ¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£
¢¨£´¡ËÊ¢ËìÃæÈéºÙË¦¡§Ê¢ËìÁ´ÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¤òÊ¤¤¦Ã±ÁØ¤Î¾åÈéºÙË¦¡£Ê¢¿åÃæ¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¾åÈéºÙË¦¤È´ÖÍÕ·ÏºÙË¦¤ÎÀ¼Á¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¶¯¤¤±ê¾É¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢´âºÙË¦¤Î¤è¤¦¤Ê·ÁÂÖ¤ò¼¨¤¹ÃæÈéºÙË¦¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¢¨£µ¡Ësingle-cell RNA sequencing²òÀÏ¡§ºÙË¦¤ò°ì¤Ä°ì¤ÄÊ¬Î¥¤·¤Æ¡¢¤½¤Î£±ºÙË¦¤Ë¤ª¤±¤ë°äÅÁ»ÒÈ¯¸½(RNAÈ¯¸½)¤ò¸¡ºº¤Ç¤¤ëºÇÀèÃ¼¤Î°äÅÁ»Ò²òÀÏµ»½Ñ¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÙË¦À®Ê¬¤òÌÀ³Î¤ËÊ¬Î¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨£¶¡Ë¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥É¡§ºÙË¦Æ±»Î¤¬·ë¹ç¤·¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î²ô¤òºî¤Ã¤¿À®Ê¬¤Î¤³¤È¡£Âç¤¤µ¤Ï¿ôºÙË¦¤Î¤â¤Î¤«¤é¿ôºÙË¦¤¬½¸¹ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÂç¤¤µ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¢¨£·¡ËTGF-¦Â1¡§¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥°Áý¿£°ø»Ò-¦Â1¡£¾åÈé´ÖÍÕÅ¾´¹¤Ë´Ø¤ï¤ëÂåÉ½Åª¤Ê°ø»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÙË¦¤ÎÊ¬²½¤äÁý¿£¤Ë¤â´ØÍ¿¤¹¤ë¡£
¢¨8¡Ë Fascin-1¡§ºÙË¦¤¬¼þ°Ï¤Ø¿»½á¤ä°ÜÆ°¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ØÏÓ¤ò¿¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¹½Â¤¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ëºÝ¤Ë¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤òÂ«¤Í¤ë¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¤È¤µ¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î´âºÙË¦¤Ç¿»½á¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àµ¾ïºÙË¦¤Ç¤ÎÆ¯¤¤ÏÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£
ÏÀÊ¸¾ðÊó
»¨»ïÌ¾¡§Science Advances
ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§Mesothelial cells promote peritoneal invasion and metastasis of ascites-derived ovarian cancer cells through spheroid formation
Ãø¼Ô¡§Kaname Uno, Masato Yoshihara, Yoshihiko Yamakita, Kazuhisa Kitami, Shohei Iyoshi, Mai Sugiyama, Yoshihiro Koya, Tomihiro Kanayama, Haruhito Sahara, Satoshi Nomura, Kazumasa Mogi, Emiri Miyamoto, Hiroki Fujimoto, Kosuke Yoshida, Satoshi Tamauchi, Akira Yokoi, Nobuhisa Yoshikawa, Kaoru Niimi, Yukihiro Shiraki, Jonas Sjölund, Hidenori Oguchi, Kristian Pietras, Atsushi Enomoto, Akihiro Nawa, Hiroyuki Tomita, Hiroaki Kajiyama
DOI: 10.1126/sciadv.adu5944