¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¡¶¨Æ±ÇÛÁ÷¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸
¶¨Æ±ÇÛÁ÷¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸¡ÊÃ¦²¼ÀÁ¤±¡Ë
»ÙÊ§¤¤ÇÛÁ÷Ê¿¶ÑÃ±²Á¤Ï245±ß～309±ß¡ª¡ª
¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§»ÖÂ¼Ä¾½ã¡Ë¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ»ÙÊ§¤¤ÇÛÁ÷Ã±²Á245±ß～309±ß¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÂðÇÛ»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Î¤â¤È¡¢ECÂðÇÛ»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·µ¬ÁÈ¹ç°÷¤ª¤è¤Ó»¿½õ²ñ°÷¤ÎÄÉ²ÃÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£»¿½õ²ñ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½é´üÅê»ñ¤òÍÞ¤¨¤¿·Á¤Ç¤Î»²²è¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¼êÇÛÁ÷²ñ¼Ò¤Î²¼ÀÁ¤±Ã¦µÑ¥â¥Ç¥ë¤Ø
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎÂðÇÛ¶È³¦¤Ï¡¢Âç¼êÇÛÁ÷²ñ¼Ò¤òÄºÅÀ¤È¤·¤¿²¼ÀÁ¤±¡¦Â¹ÀÁ¤±¹½Â¤¤¬¾ïÂÖ²½¤·¡¢Ãæ¾®±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤Î¼ý±×À¤ä»ö¶È·ÑÂ³À¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÁÈ¹ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹½Â¤¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢²¼ÀÁ¤±¹½Â¤¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡ÖÄ¾ÀÜ·ÀÌó·¿¡×ÂðÇÛ¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¾®±¿Á÷²ñ¼Ò¤¬¼çÂÎÅª¤Ë»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯¡¢¼è¤ê°·¤¤¸Ä¿ô¤Î³ÈÂç¡¡Áý¼ý¤Ø
Æ±ÁÈ¹ç¤Ï¡¢´ØÅì°ìÅÔÏ»¸©¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ãæµþ¡¢¶áµ¦¡¢ÅìËÌ¡¢¶å½£¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¾®±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¹ñÆâÂç¼ê¤ÎÀ¸³èÍÑÉÊ¡¦²ÈÅÅ¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥áー¥«ー¤Ê¤É30¼Ò°Ê¾å¤ÈÄ¾ÀÜ¼è°ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦Æ±¼õÃí¡¦¶¦Æ±ÇÛÁ÷¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¤ÈÆÈ¼«¤ÎÇÛÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¼êÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î²Ù¼çÍÍ¤«¤é»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢°ÂÄê¤·¤¿²ÙÎÌ¤È¼ý±×³ÎÊÝ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂðÇÛ¼è°·ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Èæ1.3ÇÜÄ¶¤Î¥Úー¥¹¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯2·î°Ê¹ß¤âÆ±¿å½à°Ê¾å¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊç½¸¤Ç¤Ï¡¢µÞÁý¤¹¤ë²ÙÎÌ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼óÅÔ·÷¤ÇÇÛÁ÷¥Ñー¥È¥Êー¤òÆÃÊÌ¤ËÊç½¸¤·¡¢´ûÂ¸¥¨¥ê¥¢¤Î°ìÉôÊ¬³ä¤ª¤è¤Ó¿·µ¬ÇÛÁ÷ÃÏ°è¤Ø¤Î»²ÆþÏÈ¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¿·¤¿¤ËÂðÇÛ»ö¶È¤Ø»²Æþ¡¢¤Þ¤¿¤Ï»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹±¿Á÷²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢Èæ³ÓÅªÁá´ü¤Ë¶ÈÌ³¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛÁ÷»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ²ñ¤ª¤è¤Ó¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Ï¡¢¿ï»þ¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ë¤Æ¼õÉÕ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¼êÇÛÁ÷²ñ¼Ò¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¼«¼Ò¤ÎºÛÎÌ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤ëÂðÇÛ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£