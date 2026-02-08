2026年1月4日（日）より放送中のTVアニメ「花ざかりの君たちへ」の第2弾ビジュアルを解禁しました。さらに、子安武人をはじめとする追加キャストを解禁。主人公の瑞稀が桜咲学園2年生に進級し、絆が芽生えつつある仲間たちと送る青春ストーリーをぜひお楽しみください。

◆第2弾ビジュアル解禁

2026年1月より各局にて好評放送中！

◆追加キャスト解禁

天王寺恵役・水中雅章、九条威月役・榎木淳弥、そして姫島正夫役・子安武人よりコメント到着！

〇水中雅章（天王寺恵役）Q1：ご出演が決まったときの心象を伺えますでしょうか。純粋に嬉しかったですね。タイトルは存じておりましたし、役を通してあの青春を感じる事ができるなんて、とてもわくわくしました。自分にできる事をしっかりやろう！と気合いも入りましたね！楽しんでいただけるよう精一杯頑張ります！！Q2：キャラクターを演じるにあたっての意気込みを教えてください。天王寺恵は第一寮の寮長、そして空手部主将でもあります。性格は熱く、真っ直ぐ（？）なので彼の持つパワーとメリハリなど、しっかり魅力を表現していけたらなと思っています！！！押忍！！！

〇榎木淳弥（九条威月役）Q1：ご出演が決まったときの心象を伺えますでしょうか。昔ドラマを観ていたので、懐かしい気持ちと嬉しい気持ちになりました！Q2：キャラクターを演じるにあたっての意気込みを教えてください。九条は何を考えているかわからないミステリアスなところがあると思うので、そこが面白く表現できればいいなと思っています！よろしくお願いします！

〇子安武人（姫島正夫役）Q1：ご出演が決まったときの心象を伺えますでしょうか。中条先生との思い出がある姫島を再び演じることが出来るなんて、とても嬉しい気持ちでした。と同時に決して短くはない時間経過が当然のように僕にも流れているのを恨めしくも思いました。端的に言えばもっと若い頃に演じたかったです（笑）Q2：キャラクターを演じるにあたっての意気込みを教えてください。アニメで動いている姫島に声を当てるのはとても刺激的でした。周りの演者は若い人たちですが、気合で負けないように声を張って行こうと思います。子安武人、まだまだ頑張ります！応援よろしく！

TVアニメ「花ざかりの君たちへ」作品概要

☆放送情報2026年1月4日（日）より順次放送開始！！TOKYO MX ：1月4日(日)より 毎週日曜21:30～BS11 ：1月4日(日)より 毎週日曜22:30～MBS ：1月4日(日)より 毎週日曜25:20～CBCテレビ ：1月4日(日)より 毎週日曜26:06～RKB毎日放送 ：1月6日(火)より 毎週火曜26:30～☆配信情報2026年1月4日(日)22:00よりPrime Videoにて地上波1週間先行・見放題最速配信！ほかプラットフォームでも同日22:00より順次配信開始！・毎週日曜 22:00～U-NEXT／アニメ放題／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／dアニメストア for Prime Video／ABEMA／DMM TV／Hulu／FOD／Lemino／AnimeFesta／バンダイチャンネル／Netflix・毎週日曜 24:00～TELASA（見放題プラン）／J:COM STREAM（見放題）／milplus見放題パックプライム・毎週日曜 26:30～ABEMA・毎週月曜 20:30～ニコニコ生放送・毎週日曜 25:10～TVer※放送・配信日時は変更になる場合がございます。☆スタッフ原作：中条比紗也「花ざかりの君たちへ」（白泉社・花とゆめコミックス）監督：竹村菜月監督補佐：うえだしげるシリーズ構成：吉岡たかをキャラクターデザイン：蘇 詩宜プロップデザイン：原 由知色彩設計：伴 夏代CG監督：西牟田祐禎 （※）美術監督：市倉 敬撮影監督：魚山真志編集：柴田香澄音楽：横山 克音響監督：明田川仁アニメーション制作：シグナル・エムディ※祐禎の偏は、「ネ」ではなく「示」になります。正式な表記ができない場合は、できる限り注釈をいれてください。☆キャスト 芦屋瑞稀：山根 綺佐野 泉：八代 拓中津秀一：戸谷菊之介難波 南：梅原裕一郎梅田北斗：福山 潤中央千里：川島零士萱島大樹：内山昂輝関目京悟：駒田 航野江伸二：古屋亜南神楽坂真言：日野 聡天王寺恵：水中雅章九条威月：榎木淳弥姫島正夫：子安武人☆主題歌オープニングテーマ：YOASOBI「アドレナ」エンディングテーマ：YOASOBI「BABY」☆公式サイト：https://hanakimi-anime.com/☆公式SNSX（旧Twitter）：@hanakimi_anime (https://x.com/hanakimi_anime)Instagram：@hanakimi_anime（https://www.instagram.com/hanakimi_anime/）TikTok：@hanakimi_anime（https://www.tiktok.com/@hanakimi_anime）☆コピーライト：©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会 ※画像ご使用の際は必ずご記載ください。☆原作情報「花とゆめ」（白泉社）にて1996年20号より2004年18号まで連載され、単行本は花とゆめコミックスより全23巻が発売。2007年の日本でのドラマ化を期に愛蔵版（全12巻）も発売され、シリーズ累計1,700万部を突破している少女漫画。憧れの人・佐野泉に会うために、性別を偽って男子校へアメリカから転入した少女・芦屋瑞稀を取り巻く学園ストーリーは、フジテレビ系列で放送された「花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～」をはじめ、アジア各地でもドラマ化され、連載が終了して20年が経つ今もなお根強い人気を誇っている。