ノジマＴリーグ 2025-2026 公式戦 2月8日開催 静岡ジェード vs T.T彩たま 試合結果

ノジマＴリーグ 2025-2026 公式戦 2月8日開催 「静岡ジェード vs T.T彩たま」の試合は、3-1でT.T彩たまが勝利しました。