【東京占い学校】東京でタロット講座・手相講座を学ぶなら占い師養成CAMP

株式会社レイジーデイ占い師養成CAMP 東京校

占いに特化したマーケティング会社、株式会社レイジーデイが運営する「占い師養成CAMP」は全国47都道府県でタロット＆手相を2日間で学ぶ、短期集中占い師養成講座です。東京都では業界最大規模の24校舎で開講しています。2026年新しく東京に特化した占い師養成CAMPサイトをオープンしました。

占い師養成CAMP 東京校：https://milkyway.co.jp/camp/tokyo/

東京最大規模の24校舎！タロットと手相を最寄り駅で学べる

占い師養成CAMP東京校の校舎一覧

東京都23区内に18校舎、23区外で6校舎の合計24校舎があります。東京の占いスクール・教室(https://milkyway.co.jp/camp/tokyo/)としては最大規模になり、占いを学びたい人の最寄り近くで気軽に学ぶことができるのが占い師養成CAMP 東京校の魅力です。

23区外の市でも校舎はあるので、文字通り東京にお住いの方であれば近くの占い師養成CAMPに通えることになります。

東京23区内

新宿・渋谷・高田馬場・池袋・銀座・勝どき・新橋・五反田・品川・大井町・上野・秋葉原・錦糸町・北千住・中野・赤羽・下北沢・大森

東京23区外

八王子・調布・府中・町田・吉祥寺・立川

占い師養成CAMP 新宿校 | 業界大手が多数並ぶ占い館の激戦エリア

新宿

東京の中でも最も占い激戦区とされるのが新宿です。街を歩けば占いのお店が至る所にあります。占い師養成CAMP 新宿校は、新宿駅徒歩4分の場所で現役の対面鑑定占い師から直接タロットと手相を学ぶことができます。

新宿の占い館出身の現役の対面鑑定占い師もいるので、知識だけでなく、占い師としての心構えやコミュニケーション力、求められているものについても学ぶことができるでしょう。

占い師養成CAMP 東京校3つの特徴

駅から徒歩5分以内！圧倒的なアクセスのよさ

占い師養成CAMP 東京校の特徴

東京校は全校舎すべて駅から徒歩5分以内の好立地になります。

雨の日でも駅から近いので便利ですし、アクセスがよいので通いやすいのが特徴です。

講師は全員現役の対面鑑定占い師

タロットと手相を教える講師は、全員現役の対面鑑定占い師になります。

ただ教えることに特化した知識偏重型の講師ではなく、実際に現場でお客様と向き合ってきたからこそ伝えられるコミュニケーション力なども学ぶことができます。

2日間の短期集中ですぐ占い師デビューできる

東京は言わずもがなの占い館激戦区です。新宿・池袋・渋谷など多くの人気エリアがあり、占い師の取り合いが起こっています。

どの占い館も占い師不足に困っているので、東京で学べばその後の占い師デビュー、占い師就職もスムーズに進むでしょう。

占い師養成CAMP 東京校では、タロットと手相を2日間で学ぶ講座以外にも、半日で学べる人相学CAMPやホロスコープCAMPもあります。占いを学んでみたい人はお気軽にホームページを見てくださいね。

・占い師養成CAMP 東京校

・人相学CAMP

https://milkyway.co.jp/ninsou/

・ホロスコープCAMP

https://milkyway.co.jp/horoscope/

【会社概要】

社名：株式会社レイジーデイ

本社所在地：〒350-0043

埼玉県川越市新富町1-9-3 リジエールエフビル 3階2号室

代表取締役：松井和浩

事業内容： 占い館・占いスクールの運営・占いマーケティング

設立： 2018年4月3日