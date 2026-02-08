【岡山大学】「岡山大学 R&D Showcase 2025」出展者ポスター・開催報告を掲載

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 8日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の研究・イノベーション共創機構は、2025年12月2日に開催した「岡山大学 R&D Showcase 2025」の出展ポスターや開催報告を、同機構のウェブサイトで公開しました。



R&D Showcaseは、研究者や学生が自らの研究成果を発表し、産業界や地域社会との新たな連携を築く場として企画したもので、当日は学内外から400人を超える来場者が訪れ、78のブースで活発な意見交換が行われました。



来場者からは、「多様な分野の発表があり、知的好奇心が刺激された」、「多くの出展者から声をかけてもらい、一般の来場者にも分かりやすく説明してくれた」、「学生の積極的な参加により、交流が活発で刺激を受けた」、「デモ展示が多く、理解しやすかった」などの声が寄せられ、好評を博しました。



研究・イノベーション共創機構の今井明産学官連携本部長は、「R&D Showcaseに本年も昨年以上の企業からご来場いただいたこと、誠にありがたく思います。本イベントは企業の皆さまに定着しており、本学の研究活動との連携について、さらに深めていきたいと思います」とコメントしています。



岡山大学 R&D Showcase 2025は、日本医療研究開発機構（AMED）が実施する「優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業」の支援を受け、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の一環として開催されました。本学は本イベントを契機として、多様なステークホルダーとのつながりをさらに深化させ、地域社会や産業界と協働しながら、新たな価値の創出に取り組んでいきます。



企業・自治体との連携や相談を希望される方、また産学連携に関心を持つ学内研究者・学生の皆さまは、本件問い合わせ先までお気軽にお問い合わせください。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。

本情報は、2026年1月22日に岡山大学から公開されました。

○閲覧はこちら

・ 出展ポスター

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/r_and_d_showcase/#list

・ 開催報告

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/showcase2/

※ウェブサイトでは、当日の会場の様子がわかる写真も掲載しています。

来場者に丁寧に説明する研究者

学生らによるデモンストレーション

VRとドローンで伝える新観光体験

研究者と来場者による活発な意見交換

開催ポスター

【開催概要：岡山大学 R&D Showcase】

日 時：2025年12月2日（火）12:00開場

場 所：岡山大学 津島キャンパス 創立五十周年記念館

（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス）

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/kinenkan-index.html

対象者：企業関係者、自治体、支援機関、大学等

参加費：無料（懇親会は有料）

内 容：特別講演／研究シーズポスター発表／実機デモ展示ブースほか



プログラム：

12:30～17:00 研究成果のポスターによる展示

14:30～15:30 本学研究者による特別講演

1.「共感的対話AIを基盤とした医療・ウェルネス支援プラットフォームの開発」

学術研究院医歯薬学域（医） 医療情報化診療支援技術開発講座 教授 長谷井 嬢

2.「イノベーションの本質 -ソーシャルデザインから考える-」

学術研究院医療開発領域 聴覚支援センター 准教授 片岡 祐子

3.「3D空間情報の未来を拓く -トポロジカルクラスタリング技術と応用展開」

学術研究院環境生命自然科学学域（工） 准教授 戸田 雄一郎

17:00～17:15 出展者表彰式

17:30～19:30 研究者を交えた交流会（岡山大学津島キャンパス ピーチユニオン3階）



出展者一覧：https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/r_and_d_showcase/#list

ポスター：https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/wp-content/uploads/2025/11/Showcase2025.pdf

◆参 考

・国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学 R&D Showcase2025

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/r_and_d_showcase/

◆参考情報1

・【岡山大学】「岡山大学 R&D Showcase 2025」を開催～産学官連携の深化に向け、研究シーズと社会実装の新たな可能性を提示～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003742.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学R&D Showcaseを初開催～Community Healthの実現に向け、研究シーズと取り組みを発表～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002754.000072793.html

・【岡山大学】「岡山大学R&D Showcase」出展ポスター・開催報告を掲載しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002817.000072793.html

◆参考情報2

・【岡山大学】内閣府「令和6年度地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」に採択 ～晴れの国における国立大学×県立大学の共振による地域イノベーションの創出～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002696.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学】JST「次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）」に採択 ～高度な知識と未来思考で社会変革を導く博士人材育成プログラム（OU-SPRING）を実施へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002130.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム（OU-SPRING）同窓会コミュニティ「OU-BRIDGE」発足！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002613.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8918

E-mail：co-creation◎adm.okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15008.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』

https://sxplatform.jp/

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html