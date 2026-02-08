横浜FM戦（2/14）「LIXILスペシャルマッチ 『ともに、あらたな頂きへ。』」開催のお知らせ
2月14日（土）に行われる明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST 第2節 横浜F・マリノス戦において、「LIXILスペシャルマッチ『 ともに、あらたな頂きへ。』」を開催することになりましたので、お知らせいたします。
オフィシャルパートナーである株式会社LIXILの協力のもと、ホーム開幕戦という特別な舞台において、ファン・サポーター、パートナー、そしてクラブに関わるすべての皆様の熱量を一つに集結させるべく、本マッチデーを開催します。当日は、新シーズンを戦う選手たちを身近に感じていただけるフォトスポットや、持続可能な未来へ向けた環境への取り組みを実施します。今大会、そしてその先の未来へ向けて、『あらたな頂き』を目指し皆様と心を一つに 戦うべく、スタジアムでの熱いご声援をお願いいたします。
対象試合
2月14日（土）15:00キックオフ（12:00開場予定）
明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST 第2節 横浜F・マリノス戦
会場
メルカリスタジアム
イベント内容
■明治安田J１百年構想リーグ 開幕記念フォトスポット
百年構想リーグのユニフォームを着用した選手集合写真の大型パネルを設置。選手と並んで写真撮影ができるフォトスポットを展開します。
※掲載写真はイメージです。
■チームバス移動におけるCO2オフセットの実施
LIXILが推進する環境への取り組みの一環として、明治安田J１百年構想リーグ 地域リーグラウンドEASTの全試合において、チームバスの移動により排出されるCO2をオフセット（実質ゼロ化）します。
本取り組みは、クラブハウスを出発点とする全試合の移動（ホームゲームのスタジアム入りおよびアウェイ遠征）を対象としています。LIXILが推進する住宅の高性能化(ZEH化)と“お得”な暮らしをサポートするサービス「建て得」(※)から創出されたJ-クレジットを活用することで、チームの移動に伴う環境負荷を実質ゼロに抑え、持続可能な社会の実現に貢献します。
※「建て得」は、LIXILのグループ会社である株式会社LIXIL TEPCOスマートパートナーズが提供するサービスです。
詳細を見る :
https://www.lixiltepco-sp.co.jp/lp/milk/index.html
イベントの詳細については、「観戦ガイド(https://www.antlers.co.jp/pages/mdp)」にてお知らせいたします。
お問い合わせ
鹿島アントラーズコールセンター
お問い合わせフォーム(https://support.antlers.co.jp/hc/ja/requests/new)
support@antlers.co.jp
※お問い合わせには順次返信しておりますが、時間がかかる場合がございます。