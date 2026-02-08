【更別村で初開催】地域づくり特化型フィールドワーク第7弾「ミチシロカ in 北海道更別村」開催

中央コンピューターサービス株式会社

中央コンピューターサービス株式会社（本社：北海道中標津町、代表取締役社長：所 達也、以下「CCS」）は、地域貢献・地域活性化に寄与する体験型教育プログラム「ミチシロカ」の第7回フィールドワークとして、「ミチシロカ in 北海道更別村」を開催いたします。今回は日本航空株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鳥取 三津子、以下「JAL」）が展開する地域連携プログラム「JALガクツナ プロジェクト」と連携し、更別村とSocial Knowledge Bank合同会社の協力を得て、学生が冬の更別村で地域の未来を共に考える場を提供します。

プログラム概要とテーマ

舞台は北海道十勝地方の更別村です。

今回のお題は「冬の十勝・更別村をひもとき、地域社会への価値を創出する」です。ミチシロカのフィールドワークは、運営側が細かなスケジュールを設けず、学生自身が問いを立て、現地での出会いや体験を通じて学びを深める自由度の高いプログラムです。

更別村の様子

実施概要（予定）

滞在期間：

2026年2月8日（日）～14日（土）（計7日間）

フィールド：

北海道 更別村

参加学生：

大学生・大学院生 計12名

【主催】

中央コンピューターサービス株式会社

【協力】

北海道更別村、日本航空株式会社（JAL）、Social Knowledge Bank合同会社

【協賛】

株式会社オーレンス、税理士法人オーレンス税務事務所、関西大学hack-academy、北海道総合通信網株式会社、株式会社北海道新聞社、法政大学HACK-Academy

報道関係者の皆さまへ：取材可能な主な日程

プログラム期間中は、報道関係者の付き添い取材やインタビュー取材を歓迎いたします。特に以下の時間帯では、学生と地域の対話や成果報告をご覧いただけます。日程や内容は天候や現地状況により変更の可能性があります。

ご取材希望の報道関係者さまには、詳細の場所・時間をお伝えさせていただきます。

2月13日（金）フィールドワーク活動報告会 開催概要

主な日程[表: https://prtimes.jp/data/corp/112760/table/17_1_b02ee868a0889179d707d008a529bb69.jpg?v=202602080351 ]

1．日時：2026年2月13日（金）開場13時30分・開会14時00分 （終了予定：17時00分）

2. 場所：更別村サラパーク

https://okamotopbc.jp/sarapark/

https://maps.app.goo.gl/KyynCazEXiZiPHESA

（住所）〒089-1500 北海道河西郡更別村南1線93－38

3. 開催：現地での一般公開 ※オンライン配信はございません

4. 入場料：無料

5. 参加申込み：事前申込制

下記のURLよりお申し込みください。

https://forms.gle/f59CpixH49gXuh9J7

※報道関係者の方へ：取材を希望の場合は、下記「8. お問い合わせ」よりご連絡ください。

6. 次第：

13時30分～ 開場・受付

14時00分～ 挨拶・ミチシロカのこれまでの活動についてご紹介

14時15分～ 第1部：学生成果発表１.・ディスカッション（質疑）

15時15分～ 更別村長から総評

15時30分～ 休憩・配置転換

15時45分～ 第2部：グループに分かれてワークショップ

（学生の提案内容を役場職員や住民、企業の方とともによりよい提案にブラッシュアップ）

16時15分～ 学生成果発表２.（ワークショップを踏まえてブラッシュアップした発表）

16時50分～ 更別村・ミチシロカ事務局から総評

17時00分 閉会

※途中入退出可

7. 主催：中央コンピューターサービス株式会社

8. お問い合わせ：

活動報告会やミチシロカについての問い合わせは以下までご連絡ください。

ミチシロカ事務局：

中央コンピューターサービス株式会社 担当：青砥（あおと）

電話：050-3614-1115 ／ Mail：michishiloca@ccs1981.jp

観覧・参加申し込みはこちら :https://forms.gle/f59CpixH49gXuh9J7

JALガクツナ プロジェクトとの連携について

本プログラムは、CCSとJALが2025年に締結したパートナーシップの第一弾として実施されます。CCSがフィールドワークの企画設計・運営・学生サポートを担い、JALは共同企画や広報・宣伝、学生の移動支援などを担当します。両社はそれぞれの強みを活かし、学生が安心して地域に飛び込める環境づくりと、地域課題の発見・提案をサポートします。

参考プレスリリース：

ミチシロカ、JALとのパートナーシップを締結。地域創生フィールドワークを推進

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000112760.html

「JALガクツナ プロジェクト」について

JALは「つながりは未来への翼だ」のコンセプトのもと、「移動を通じた関係・つながり」の創造を目指しています。『JALガクツナ プロジェクト』は、「地域とのつながりを持つ人数を増やす取り組み」として、次世代を担う若者たちが、地域貢献を通じてお気に入りの地域を発見するプログラムを提供するものです。地域滞在中に地域課題と向き合い、プロジェクト終了後に「自分のお気に入りの地域」となることを目指しています。

「ミチシロカ」について

“コンピューター”会社が地域創生・人材育成に取り組む。

地域社会が挑戦する社会課題と学生たちの人生の多様化、それらをかけ合わせて生まれたプログラム。

CCSは、1981年の創業以来、地域社会の一員として多くの自治体と手を携えて歩んでまいりました。その中で、日本全体の課題である「少子高齢化にともなう、人口減少」「地域経済・地域産業の衰退」「事業者の人手・後継者不足」などの課題に、私たち地域社会は何年も前から直面してきました。これは、ある意味において、日本社会全体が今直面する課題に、最先端で挑戦してきたということにほかなりません。

一方で、価値観の多様化により、人生の選択肢が、都会で働くこと一辺倒から変わりつつあり、多様な地域での多様な生き方こそ“かっこいいもの”であると認められる時代にもなってきました。

地域からの人口流出をとめると同時に新たに地域に人を呼び込む流れをつくり、それぞれの地域の個性が生きる、多様で新たな価値を想像する場づくりをするのが私たちCCSの使命です。

まずは今の自分たちにできることから始めることにし、その第一歩として、地域社会と共創する「ミチシロカ・フィールドワーク」を実現しました。

2022年夏より開催し、北海道真狩村・音更町・中標津町で開催し、今冬の開催が7回目の開催となります。

人材育成にせよ地域創生にせよ、長期的な視点が必要であり、目に見える成果が得られるまでには、相応の時間がかかるでしょう。

だからこそ、フィールドワーク活動そのものも、交流人口の増加や、外からの若者の視点による地域の魅力再発見などという視点において、地域社会にとって価値ある存在となるものとなっています。

ミチシロカ Webサイト：https://michishiloca.jp/

これまでのミチシロカ参加学生などのインタビューは下記のnoteよりご覧いただけます。

ミチシロカ公式note :https://note.com/michishilocanoteでは、フィールドワークに参加した学生や自治体職員のインタビューをお送りします。

