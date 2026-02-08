【岡山大学】最先端の研究機器等を「買う」から「借りる」に転換するSXプラットフォーム～オンライン説明会開催とホームページを開設～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 8日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）と日本電子株式会社（本社：東京都昭島市、代表：大井泉代表取締役社長兼CEO）は、研究機器のレンタル（リース）プラットフォーム「Shared Transformation（SX）プラットフォーム」を昨年9月18日に始動させました。



わが国、特に国立大学法人における研究機器の現状は大変厳しく、高価な分析機器を購入することのみならず、購入した機器の維持管理費等を確保することも難しい状況にあります。SXプラットフォームは、これらの課題を解決し、より多くの研究者が最先端の分析機器を利用できるよう、産学連携により構築された新たな取り組みです。従来の「買う」からレンタル・リースを基軸とした「借りる」へ選択肢を拡大することで、研究者の研究環境の改善のみならず、技術職員らのスキル向上等にも大いに役立つプラットフォームです。



11月28日には、日本電子主催のオンライン説明会「『借りる』で、研究時間の確保・研究環境の強化・人材育成の促進・必要経費の削減へ 今までにないお得な研究機器レンタルプラットフォーム誕生」と題して、本学担当の佐藤法仁副理事（研究・産学共創総括担当）・副学長（学事担当）・技術副総監・上級URAが登壇。取り組み内容や参加者からの質問などに対応しました。当説明会には産学官などの関係者100人以上の参加者があり、特に参加が多かった大学関係者らの関心の高さが伺われました。



また2025年1月13日にはSXプラットフォームのホームページを開設。プラットフォームの概要や現在、借りられる日本電子の研究機器、そしてプラットフォームへの加盟方法などを掲載しました。



現在のSXプラットフォームの参画メーカーは日本電子のみですが、既に複数のメーカーとの交渉を進行しており、中には近日中にプラットフォームへの参画を予定しているメーカーもあります。



今回の取り組みについて担当の佐藤副理事・副学長・技術副総監・上級URAは、「本取り組みを通じてわが国の研究環境、研究基盤への危機感からSXプラットフォームに寄せる期待感を感じます。さまざまな場面で言葉にしていますが、SXプラットフォームは本学と日本電子のプラットフォームではありません。思いを共有するわが国の産学官皆さんのプラットフォームです。SXプラットフォームは、4経費（設置費、修理費、保守費、撤去費）が不要など、これまでにないお得感あるものです。ぜひ、活用いただければ幸いです」とコメントしました。



本件は、岡山大学が採択されている文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」（実施主体：日本学術振興会）の取り組みのひとつとして実施しています。J-PEAKSはわが国の研究大学群を形成するための事業です。SXプラットフォームもわが国の研究大学群の形成に強く関与し、そして何よりも世界と伍すことのできる研究環境、研究基盤の構築強化を推進します。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学とSXプラットフォームに参画する機関の挑戦にご期待ください。



〇那須保友学長のコメント

これは私見ですが、SXプラットフォームは大学における財務改革の“リトマス試験紙”になるのではないかと思います。SXプラットフォームに限らず、「借りる」という点は、毎年の予算を積み立てる必要があります。そして積み立てるためには、研究者任せではなく、全学での研究機器設備等の統一管理が必要です。また財務部門を含めた事務の意識・行動変革が必須です。私はSXプラットフォームを大学改革への本気度と捉えています。皆さんの本気度をしっかりと受け止め、それを生かせるようにSXプラットフォームをしっかりと運営していきたいと思います。どうぞ「共にできることは共に」の精神のもと、自大学・研究機関のことだけでなく、わが国の研究環境、研究基盤の強化促進のためにご支援のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

オンライン説明会の様子

オンライン説明会に登壇した佐藤法仁副理事・副学長・技術副総監・上級URA

オンライン説明会のチラシ https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20251128_webinar.pdf

SXプラットフォーム

SXプラットフォームの概要

SXプラットフォームがもたらす効果

◆SXプラットフォームのホームページ

SXプラットフォーム～「所有」から「共有」へ。研究機器のお得なレンタル・リースプラットフォーム～

https://sxplatform.jp/

