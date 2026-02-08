【フェンシング】女子フルーレ グランプリ大会で菊池、東が銅メダル獲得！

公益社団法人日本フェンシング協会

現地時間2026年2月7日（土）、イタリア(トリノ)で開催された、ワールドカップにて、菊池小巻（きくち こまき/セガサミーホールディングス株式会社）、東 晟良（あずま せら/共同カイテック株式会社）が銅メダルを獲得しました！

W表彰：左から 菊池小巻、東晟良

菊池小巻は今大会をWR7位で迎え、準々決勝でWR31位の宮脇花綸（JPN）に15対12で勝利、準決勝ではWR9位の ERRIGO Arianna（ITA）に14対15で惜敗するも、今シーズン2回目となるメダル獲得となりました。※2025年11月/スペイン W-CUP/銅メダル※WR（WORLD RANKING：ワールドランキング）

プレゼンテーションに向かう 菊池小巻セミファイナル：左から ERRIGO Arianna （ITA）、菊池小巻

■コメント：菊池小巻/きくち こまき/セガサミーホールディングス株式会社

トリノGPで今シーズン2つ目の銅メダルを獲得することが出来ました。時差がある中、遅くまで応援して下さりありがとうございました。一本勝負で決勝進出を逃してしまいましたが、勝ち進むにつれ自分らしいプレーで戦うことが出来ました。３月に２大会続くので、また頑張りたいと思います。

東晟良は今大会をWR20位で迎え、準々決勝でWR21位のSINIGALIA Martina（ITA）に10対8で勝利、準決勝ではWR6位のBATINI Martina（ITA）に8対15で惜敗するも、2023年3月年（韓国 グランプリ大会/銀メダル）以来のメダル獲得となりました。※WR（WORLD RANKING：ワールドランキング）

セミファイナル前に集中力する 東 晟良セミファイナル：左から BATINI Martina（ITA）、東 晟良

■コメント：東 晟良/あずま せら/共同カイテック株式会社

2023年以来のメダルを獲得することができました。それ以降メダルが取れず悔しい思いをいっぱいしましたが、取り組んできたことが結果に出て嬉しく思います。ここからが始まりだと思っているので、さらに上を目指して練習していきたいと思っています。応援ありがとうございました。

左から：コーチ フランク・ボアダン、菊池小巻、東晟良、コーチ 菅原智恵子

■大会リザルトURL

https://www.fencingtimelive.com/tournaments/eventSchedule/05953E872F3D4D81903A2182EE265217#today(https://www.fencingtimelive.com/tournaments/eventSchedule/05953E872F3D4D81903A2182EE265217#today)

■写真について

ダウンロードいただき、是非、ご活用ください。

クレジット (C)（公社）日本フェンシング協会