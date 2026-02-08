ジェラードン×ネルソンズ『ジェネレーソンズ全国ツアー2026』過去最大規模の全国10か所で開催決定！

吉本興業株式会社

この度、ジェラードンとネルソンズによるユニットライブ『ジェネレーソンズ全国ツアー2026』の開催が決定しました。

本ツアーは、3月27日(金)の東京・六本木公演を皮切りに、宮城、沖縄、北海道、山口、宮崎、愛知、大阪、島根、そしてファイナルとなる東京・有楽町公演まで、全国10都市を巡回します。昨年のツアー実績をさらに上回る、ジェネレーソンズにとって過去最大規模の開催となり、総観客動員数は約7,700人を予定しています。

各会場のステージでは、ジェラードンとネルソンズがそれぞれ磨き上げた珠玉のネタを披露するのはもちろんのこと、このツアーでしか目撃できない特別なユニットコントや、舞台裏の空気感まで伝わるようなトーク企画など、両組の魅力を余すことなくお楽しみいただけます。

FANYチケット先行受付は、2月9日(月)11:00より開始します。

ジェラードン・ネルソンズ コメント

＜ジェラードン アタック西本＞

今年も無事ジェネレーソンズ開催されます！ポスターセンター飾らせてもらってるとこを見ると自分がどこかしらでキーマンになる可能性があります！だから全部回れそうな人は確認しに来てください！合言葉は今年もユニット新作をバチっと決めてENGEIへ！

＜ジェラードン かみちぃ＞

今年もジェネレーソンズ周ります！！昨年全国の皆さんとたくさん触れ合えて、僕たちもいっぱい楽しませていただいたので、また更に皆さんに楽しんでいただけるよう面白いもの作っていきます！！会場でお待ちしてます！！

＜ネルソンズ 和田まんじゅう＞

今回こそは絶対に成功させます！

＜ネルソンズ 青山ﾌｫｰﾙ勝ち＞

今年は北海道から沖縄まで。そしてメンバー全員の地元も周ります。

旅行気分と言われれば、旅行気分です。ただ、全国の皆さまに楽しんでいただいてから、我々も夜を楽しみます。酒場だけ教えてください。

＜ネルソンズ 岸健之助＞

「ジェネレーソンズツアー2026」今年も張り切って参りましょう！

皆さんあっての我々でございます！どこかの町で必ず会いに来て下さい！

よろしくお願いします！

ツアースケジュール 詳細

▼東京(六本木)

日時：3月27日(金)20:15開場/20:30開演

会場：YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER（東京都港区六本木4丁目9-2）

▼宮城 [主催:仙台放送]

日時：4月12日(日)12:45開場/13:30開演

会場：仙台電力ホール（仙台市青葉区一番町3丁目7₋1 電力ビル新館 9階）

▼沖縄

日時：4月25日(土)15:45開場/16:30開演

会場：アイム・ユニバース てだこホール 大ホール（沖縄県浦添市仲間1丁目9番3号）

▼北海道

日時：5月1日(金)17:15開場/18:00開演

会場：共済ホール（札幌市中央区北4条西1丁目1）

▼山口 [後援:tysテレビ山口]

日時：5月6日(水)14:15開場/15:00開演

会場：下関市生涯学習プラザ 海のホール 大ホール（山口県下関市細江町3丁目1）

▼宮崎

日時：5月23日(土)13:45開場/14:30開演

会場：たかしんホール(高鍋町中央公民館)（宮崎県児湯郡高鍋町上江8113）

▼愛知

日時：6月1日(月)17:45開場/18:30開演

会場：中日ホール（名古屋市中区栄4丁目1₋1 6F）

▼大阪

日時：6月7日(日)19:00開場/19:30開演

会場：なんばグランド花月（大阪市中央区難波千日前11₋6）

▼島根

日時：6月28日(日) 13:45開場/14:30開演

会場：出雲市民会館 大ホール（島根県出雲市塩冶有原町2丁目15）

▼東京(有楽町)

日時：7月4日(土) 13:45開場/14:30開演

会場：有楽町よみうりホール（東京都千代田区有楽町1丁目11-1 読売会館 7階）

＜チケット情報＞

料金：前売4,500円／当日5,000円

▼チケット販売スケジュール

FANYチケット先行受付：2月9日(月)11:00～2月16日(月)11:00

当落発表：2月17日(火)18:00

一般販売：2月21日(土)10:00

FANYチケットURL：https://r.ticket.fany.lol/generasons2026

※仙台公演は一般発売からになります。