【岡山大学】口の不調が心の不調に？-口腔の健康不良とQOLの低さがうつ病の変化に関連-
2026（令和8）年 2月 8日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
＜発表のポイント＞
- 口腔の健康状態や口腔関連QOLが悪い人ほど、「うつ病がない」から1年後に「うつ病がある」という自己申告をしやすいことが確認されました。
- 口腔とメンタルヘルスの連携支援の重要性を示し、地域保健施策への応用が期待されます。
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の学術研究院医療開発領域（岡山大学病院 歯科〈予防歯科部門〉）の竹内倫子講師、学術研究院医歯薬学域（歯）予防歯科学分野の江國大輔教授、東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野の田淵貴大准教授らの研究グループは、口腔の健康状態や口腔関連QOLが、うつ病の変化（うつ病がない⇒うつ病がある）と関係することを明らかにしました。
この研究成果は、2026年1月4日、スイスの学術雑誌「Journal of Clinical Medicine」のResearch Articleとして掲載されました。
口の健康状態や口腔関連QOLを良好に維持することでうつ病の発症を予防できる可能性があります。これはメンタルヘルス対策にもつながり、地域や医療現場での支援体制づくりに向けた重要な一歩となることが期待されます。
本情報は、2026年1月30日に岡山大学で開催された2026年1月定例記者会見において公開されました。
◆竹内倫子講師からのコメント
日々の「なんとなく気になる口の悩み」が、心の調子にも関係しているかもしれません。心の健康を保つためにも、ぜひ口の状態にも少しでも気を向けてみていただけるとうれしいです。
◆論文情報
論 文 名：Oral Health-Related Quality of Life and Self-Reported Oral Health Status Are Associated with Change in Self-Reported Depression Status: A Cohort Study
掲 載 誌：Journal of Clinical Medicine
著 者：Noriko Takeuchi, Takayuki Maruyama, Naoki Toyama, Yuzuki Katsube, Takahiro Tabuchi
D O I：10.3390/jcm15010376
U R L：https://www.mdpi.com/2077-0383/15/1/376
◆研究資金
本研究は、Mental Health Okamoto Memorial Foundation、日本学術振興会（科研費：20K10467、20K13721、20K19633、21H04856、22K02116、22H03225、23H03160、23K07492、23K16245、23K18370）、科学技術振興機構（JST、課題番号 JPMJPF2017）、厚生労働科学研究費（21HA2016、22JA1005、23EA1001、23FA1004）、横浜市立大学 戦略的研究推進事業（2021-2022、課題番号 SK202116）、こども家庭庁プログラム（JPCA20CA2053）、国立環境研究所 内部資金、東京財団政策研究所の支援を受けて実施しました。
◆詳しい研究内容について
口の不調が心の不調に？-口腔の健康不良とQOLの低さがうつ病の変化に関連-
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20260130-4.pdf
◆参 考
・岡山大学 歯学部
https://www.okayama-u.ac.jp/user/dent/
・岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（歯）予防歯科学分野
http://www.cc.okayama-u.ac.jp/~preventive_dentistry/top.html
・岡山大学病院 予防歯科部門
https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index159.html
◆参考情報
・【岡山大学】歯周病が腎臓の炎症を引き起こすメカニズムを動物実験で解明
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003781.000072793.html
・【岡山大学】口の中から移植後の命を守る～口腔細菌とGVHDの新発見～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002866.000072793.html
・【岡山大学】頭頸部がん治療と、口腔機能の低下、QoLとの関係を明らかに～歯科受診はがんサバイバーの未来を明るくする！～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002823.000072793.html
・【岡山大学】かみ合っている奥歯の数が多い患者の方が抗がん剤治療中に栄養状態が悪化するのはなぜか？ ～歯科や栄養を含む専門家チームの早期介入の有無が鍵～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002951.000072793.html
・【岡山大学】世界初！ ガムを噛むトレーニングが食道がん術後の誤嚥、発熱予防に有用であることを発見
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002730.000072793.html
・【岡山大学】舌の筋力がサルコペニアと関連していることが判明！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002036.000072793.html
・【岡山大学】歯の数が多く、嚥下機能が良好だと、2年後の栄養状態が良好！フレイルやサルコペニア予防に期待
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001919.000072793.html
・【岡山大学】フレイルになる人は2年前に舌の動きが衰えていた！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000583.000072793.html
・【岡山大学】舌がよく動く人は栄養状態が良好で身体が元気！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000318.000072793.html
・【岡山大学】口の状態が良い人は精神的健康状態が良好！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001913.000072793.html
・【岡山大学】睡眠中の歯ぎしりは食物繊維摂取量と関連している可能性を世界で初めて発見
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001441.000072793.html
・【岡山大学】歯がすり減るのは寝ている時の歯ぎしりだけが原因ではない！？ 起きている時にも原因が！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000523.000072793.html
・【岡山大学】歯周病は遺伝子の個人差より特定の細菌の存在がリスクになることを明らかに
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000220.000072793.html
・【岡山大学】歯周病が血糖値の日内変動を乱す！～糖尿病や糖尿病合併症の病態に悪影響を及ぼす可能性を実証～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003493.000072793.html
・【岡山大学】肥満と歯周病の関連性について、動物実験で解明
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000650.000072793.html
・【岡山大学】音声病態解析アプリケーションで評価した心理的ストレスと歯周病との関連性について解明
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000914.000072793.html
・【岡山大学】大学生の自覚的口腔健康観は9年間で改善し、う蝕や歯肉出血、口腔衛生状態、歯磨き回数と関連することを発見
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001130.000072793.html
・【岡山大学】口の健康を維持するために定期歯科健診受診の向上に必要なことは何か？
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001099.000072793.html
岡山大学病院歯科、歯学部（岡山市北区）
◆本件お問い合わせ先
岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（歯）予防歯科学分野 教授 江國大輔
〒700-8525 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5番1号 岡山大学鹿田キャンパス
TEL：086-235-6712
FAX：086-235-6714
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1493.html
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8705
FAX：086-251-7114
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://venture.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/
岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html
設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』
https://sxplatform.jp/
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください
- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html