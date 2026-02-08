Shopifyにページごとのポップアップを表示できるアプリ「シンプルページ毎のポップアップ｜特定画面内ポップアップ」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact は、「シンプルページ毎のポップアップ｜特定画面内ポップアップ」をリリースしました。

シンプルページ毎のポップアップ｜特定画面内ポップアップは、ホーム・商品・コレクションなど特定のページに絞ってポップアップを表示できるノーコードアプリです。

管理画面から直感的に操作でき、コード不要でページごとのコンテキストに合ったポップアップを簡単に表示できます。

デスクトップとモバイルで異なるバナー画像を設定できるほか、ポップアップの表示タイミングや再表示までの時間、アニメーションなども柔軟にカスタマイズ可能。ページごとに最適なメッセージを届けることで、訪問者のエンゲージメント向上やプロモーション効果の最大化をサポートします。

アナウンスやキャンペーン告知、サインアップ訴求など、重要なページに的確に情報を届けたいストア運営者に最適です。

月額 ＄6.99 で利用でき、7日間の無料体験も用意。年払いなら実質2か月分お得にご利用いただけます。

20言語以上の多言語対応により、国内外のストアで活用できる、シンプルかつ実用性の高いポップアップ表示ツールです。

▼「シンプルページ毎のポップアップ｜特定画面内ポップアップ」｜アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-080-ur-page-popup?locale=ja

▼「シンプルページ毎のポップアップ｜特定画面内ポップアップ」｜ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-080-ur-page-popup/guide

■Shopify とは

Shopify（ショッピファイ）は、国内に限らず海外へのオンライン販売も、専門知識がなくとも手軽に始められる、SasS 型のコマースプラットフォームです。

■ 「シンプルページ毎のポップアップ｜特定画面内ポップアップ」について

シンプルページ毎のポップアップ｜特定画面内ポップアップは、ホーム・商品・コレクションなど特定のページに絞ってポップアップを表示できるノーコードアプリです。

管理画面から直感的に操作でき、コード不要でページごとの目的やコンテンツに合わせたポップアップを簡単に設定・表示できます。

デスクトップとモバイルで異なるバナー画像を設定できるほか、表示タイミングや表示頻度、アニメーションなども柔軟にカスタマイズ可能。ページごとに最適なメッセージを届けることで、訪問者のエンゲージメント向上やプロモーション効果の最大化をサポートします。

アナウンス、キャンペーン告知、サインアップ誘導など、「このページだけに表示したい」というニーズに応える、シンプルで実用性の高いポップアップ表示ツールです。

■ ホーム、商品、コレクションなど特定ページにポップアップを表示できます。ホーム、商品、コレクションなど特定ページにポップアップを表示できます。

管理画面から設定を行うだけで、ホーム・商品・コレクションなど表示したいページを指定してポップアップを表示できます。ページごとのコンテキストに合わせたメッセージを配信できるため、訪問者の関心に沿った自然な訴求が可能です。コード不要で簡単に設定でき、重要なページにだけ効果的なポップアップを表示できます。

■ デスクトップとモバイルデバイス用に別々のバナー画像を設定できます。デスクトップとモバイルデバイス用に別々のバナー画像を設定できます。

デスクトップとスマートフォンそれぞれに異なるバナー画像を設定でき、デバイスごとに最適なビジュアルを表示できます。画面サイズや利用シーンに合わせたデザインで訴求できるため、ユーザー体験を損なうことなく、エンゲージメントの向上をサポートします。

■ ポップアップのタイミング、表示頻度、アニメーションをカスタマイズできます。ポップアップのタイミング、表示頻度、アニメーションをカスタマイズできます。

ポップアップの表示タイミングや再表示までの間隔、アニメーションの挙動などを管理画面から柔軟にカスタマイズできます。過度な表示を防ぎつつ、最適なタイミングで情報を届けられるため、ユーザー体験を保ちながら効果的なプロモーション施策を実現します。

■ 簡単30秒！インストールしてから1クリックでストアに追加できます。簡単30秒！インストールしてから1クリックでストアに追加できます。

アプリをインストール後、ワンクリックでテーマに追加でき、すぐにポップアップの表示を開始できます。複雑な設定やコード編集は不要で、導入にかかる時間はわずか。初めてアプリを利用する方でも安心して導入でき、スピーディーに施策を実行できます。

▼参考記事- Shopifyでポップアップを特定画面に表示する方法は？おすすめアプリも紹介！(https://unreact.jp/blog/shopify-page-popup)- Shopify のポップアップを特定画面に表示できるアプリ20選を紹介！(https://unreact.jp/blog/shopify-page-popup-app-20-selection)- Shopify でページごとにポップアップを表示する方法を5つ紹介！(https://qiita.com/eijiSaito/items/bb7151c7ba0348470dda)- Shopify でポップアップをページごとに表示できるアプリを5つ紹介！(https://unblog.unreact.jp/blog/shopify-page-popup-app-5-selection)- Shopifyでページごとにポップアップを表示するアプリについて徹底解説(https://unreact.jp/shopify-apps/sa-080-ur-page-popup/guide)▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/