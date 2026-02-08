愛媛県内のあなたの街に“魔法のクローゼット”が出現！エニーウェアー・クローゼット開始
不要になった服1点の持ち込みで、その場にある服1点と交換。
「anywear closet（エニーウェア・クローゼット）」は、 愛媛県内のさまざまな場所に、ポップアップ形式で期間限定で出現する交換型のクローゼットです。
誰かに着てもらいたい服を1点持ち込むことで、クローゼットに並ぶ服の中から1点を無料で持ち帰ることができます。
現在は2カ所での開催が決定していますが、 今後も愛媛県内各地へと、少しずつ出現していく予定です。
本取り組みは、不要になった服を誰かの“次のお気に入り”へとつなぎ、服を「捨てる」以外の選択肢を、もっと身近に、もっと楽しく体験できる場をつくることを目的としています。
■ 企画の背景
2025年10月にSwitch愛媛が開催したファッションツアーを通して、多くの参加者が「たくさん服を持っているのに、実際には着ていない服が多い」というお悩みを抱えていることが分かりました。
気に入っていたからこそ手放しづらい服、思い出があり捨てられないままクローゼットに眠る服。
そうした服を、もっと身近に、もっと循環しやすい形で手放せる場所をつくりたい。そんな想いから生まれたのが 「anywear closet（エニーウェア・クローゼット）」です。
美容室icoiでの設置の様子（愛媛県四国中央市）
■ anywear closet（エニーウェア・クローゼット）とは
「anywear closet（エニーウェア・クローゼット）」は、誰かに着てもらいたい洋服を1点持ち込むことで、そこに並ぶ洋服の中から1点を無料で持ち帰ることができる交換型のクローゼットです。
「誰かとクローゼットの中身を共有して、お互いに譲り合えたら…」そんな想いを持つあなたの目の前に、期間限定でふと現れる、魔法のようなクローゼットをイメージしています。
普段通っている美容室や、憩いの場にふらっと立ち寄り、服を通じた小さな循環に参加することができます。
■ 参加方法
1．誰かに着てもらいたい洋服を1点持参
2．会場に設置された「エニーウェア・クローゼット」のハンガーにかける
3．クローゼットに並んでいる洋服の中から1点を無料で持ち帰り
※服以外のアイテムは交換不可
（アクセサリー・バッグ・下着などは対象外）
■ 交換できる洋服について
以下の条件を満たす洋服をお持ち込みください。
・大きな汚れや破れのないもの
・洗濯済みのもの
※次に着る方が気持ちよく着られる状態のものをお願いいたします。
■ 開催概要１.
美容室 icoi
愛媛県四国中央市土居町で、 ナチュラル志向のヘアメイクと日常ファッションを提案するパーソナルヘアサロン。環境にも配慮した店舗設計や商品で施術を行う。パーソナルな空間で、心も身体も軽くなる特別な時間を過ごすついでに、服の交換が楽しめる。
【開催期間】
2026年2月6日（金）～2月24日（火）
【住所】
〒799-0705 愛媛県四国中央市土居町野田乙816-5
※期間中の開店日は、美容室 icoiにお問い合わせください。
■ 開催概要２.
コットン栽培キット配布イベント内 出店
【開催日時】
2026年3月1日（日）11:00～15:00
【場所】
滑川野外活動研修施設「なめがわ清流の森」、滑川生活改善センター
【住所】
〒791-0322 愛媛県東温市滑川1422
【イベントの目的】
東温市滑川地区で2025年5月より育て始めたオーガニックコットンについて知ってもらうため「オリジナル栽培キット」を配布し、コットンの栽培を通して資源や自然の巡りについて関心を向けるきっかけをつくる取組に参加。
■今後の設置場所について
愛媛県内でのクローゼットの設置をご検討いただける店舗・施設は随時募集しております。
コンセプトにご賛同いただける愛媛県内の店舗・施設であれば、業態は問いません。
なお、設置期間や運営体制、管理面などを踏まえ、事前に内容を確認させていただいた上でのご相談・選考となります。
場合によっては、ご希望に添えないこともございますので、あらかじめご了承ください。
■ 主催団体について
Switch愛媛
私たちSwitch愛媛は、 環境に配慮した生活への意識の「切り替え（Switch）」を促進する団体です。
実体験を通した深い学びから生まれる気づきを大切にし、地域に根ざした活動を通して、持続可能な未来をともに創るコミュニティづくりに取り組んでいます。
※この取組は令和７年度愛媛県三浦保愛基金環境保全・自然保護分野公募事業として運営しています。