音楽プロダクション「RK Music」、現実と仮想が融け合う新レーベル「Fused」始動。新人アーティスト「Diα」「妃玖」のデビューが決定！
株式会社RK Music（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山 綱祐、以下「RK Music」）は、新たに現実（Real）と仮想（Virtual）の二つの世界を境界線なく行き来するアーティストのための新レーベル「Fused」を設立し、本日より始動することをお知らせいたします。
併せて、本レーベルより新人アーティスト「妃玖（キサキ）」「Diα（ディア）」の2名がデビューすることが決定しました。
新レーベル「Fused」について
「Fused」は、現実と仮想の二つの世界を境界線なく行き来するアーティストたちを「Fused Artist」と定義し、その活動拠点として始動する新レーベルです。
多様な才能と表現が混ざり合い、未体験の化学反応を起こすための「実験室」であると同時に、次世代エンターテインメントの熱を生み出す「発火点」として、新たな超次元の感動を届けてまいります。
併せて、Fusedから、「妃玖（キサキ）」「Diα（ディア）」の2名が新たにデビューいたします。
初配信スケジュール
2026年2月22日（日）
20:00~：妃玖（https://www.youtube.com/@妃玖-kisaki(https://www.youtube.com/@%E5%A6%83%E7%8E%96-kisaki)）
20:30~：Diα（https://www.youtube.com/@Dia-ディア(https://www.youtube.com/@Dia-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2)）
※時間は変更となる可能性がございます。
新人アーティスト紹介
妃玖（キサキ）
透明感の中にどこか擦れを感じさせる特別な声質で、アンニュイな表現を軸に楽曲の感情を紡ぎ出すアーティスト。
妃玖 公式YouTube ch：https://www.youtube.com/@妃玖-kisaki(https://www.youtube.com/@%E5%A6%83%E7%8E%96-kisaki)
妃玖 公式X（旧Twitter）：https://x.com/fused_kisaki
妃玖 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@fused_kisaki
キャラクターデザイン：John Kafka（https://x.com/john_kafka02）
Diα（ディア）
その美しさの中に闇を抱える少女。彼女にとって歌うことは生きること。曖昧な記憶と感情を確かなものにすること。
Diα 公式YouTube ch：https://www.youtube.com/@Dia-ディア(https://www.youtube.com/@Dia-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2)
Diα 公式X（旧Twitter）： https://x.com/fused_dia
Diα 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@fused_dia
キャラクターデザイン：qtonagi（https://x.com/QTONAGI）
「Fused」へのレーベル移籍
現在RK Musicに所属している以下のアーティストも、「Fused」所属アーティストとして活動を展開してまいります。
CULUA（カルア）
CULUA 公式YouTube ch：https://www.youtube.com/@CULUAvsinger
CULUA 公式X（旧Twitter）： https://x.com/culua0211
CONA（コナ）
CONA 公式YouTube ch：https://www.youtube.com/@cona00
CONA 公式X（旧Twitter）： https://x.com/C_O_SK
「RK Music」について
RK Musicは、REALITY Studios株式会社傘下のVirtual Artistに特化した音楽プロダクション事業会社です。「超次元の感動を。」をステートメントとして掲げており、個性溢れる実力派Artistが多数在籍しています。
RK Music HP：https://rkmusic.jp/
RK Music 公式YouTube：https://www.youtube.com/@RKMusic_inc
RK Music 公式X：https://x.com/RKMusic_inc