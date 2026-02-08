日本最大級の高専卒業生・現役生の祭典「KOSENJIN SUMMIT 2026」初の保育室設置を決定！【3/1STATION Aiにて開催】
保育室設置アイキャッチ
■ KOSENJIN SUMMIT（高専人サミット）とは
「KOSENJIN SUMMIT」は、一般財団法人高専人会が主催する、全国の高専生、卒業生（OB/OG）、教職員、および高専に関わるすべての人々が一堂に会する日本最大級の交流・総会イベントです。 本イベントは、技術者教育の枠を超えて多方面で活躍する「高専人（こうせんじん）」の優れた取り組みにスポットライトを当て、世代を超えたネットワークを強化することで、社会全体にポジティブな影響を与えることを目的としています。
イベント詳細：https://event.kosenjin.org/
今回、3回目となるサミットを名古屋「STATION Ai」で開催するにあたり、特定のテーマについてより深く学び、刺激し合う場として複数の「分科会」を実施いたします。その中でも、異なる分野で活躍する女性高専人をパネリストに迎え、高専で培った「技術への理解」と「現場感覚」が、その後のキャリア形成にどう活かされたかを深掘りするのが、この「しなやかに切り拓く「女性高専人」のキャリアデザイン分科会」です。
■ 背景：現役生からOBOGまで「誰もが挑戦し続けられる場」を形に
「高専を結び、紡ぐ場をここに。」を掲げる高専人サミットは、今回で3回目を迎え、回を重ねるごとに多様な世代が集まる場へと成長しています。
一方で、育児というライフステージの変化により参加を断念せざるを得ないという声もありました。私たちは、高専人が持つ知見や熱量の共有を、いかなる障壁によっても止めるべきではないと考えます。
今回、初の試みとしてプロのスタッフが常駐する保育室を設けることで、パパ・ママ高専人が安心して「自分自身の時間」としてイベントに没頭できる環境を整備いたします。
■ 「特設保育室」の概要・お申し込み
お子様の安全を第一に考え、専門の保育スタッフと提携し、定員制にて運用いたします。
- 設置日時： 2026年3月1日（日）12:30 ～ 20:30
- 場所： STATION Ai 会場内（2F 託児スペース）
- 定員： 先着 ４ 名様
※お預かり可能な人数はお子様の年齢によって変動いたしますので、あらかじめご了承ください。追加でお預かりが可能な場合もございます。
- 対象： 0歳～未就学児
- 利用料金： 無償
- 申込締切： 2026年 2月 22 日（日曜）まで
※定員に達し次第、受付を終了いたします。お早めにお申し込みください。
※定員に満たない場合、キャンセルがあった場合は当日受付も可能です。
■ コンテンツ概要：現役生からOBOGまでが響き合うプログラム
現役高専生、OBOG、教職員がそれぞれの視点で語り合うためのコンテンツをご用意しています。
- With KOSEN（ウィズ高専）
現役生・専攻科生を対象とした進路・キャリア研究イベントです。（2/28開催）高専人を求める企業との交流を通じて、自身の可能性を広げます。サミットと両日参加する学生への交通費支援も実施しています。
https://withkosen.prossell.jp/
- KOSENJIN AWARD 2026
顕著な活躍を見せた高専卒業生や、社会にインパクトを与えたプロジェクトを全高専人の中から選出し、表彰します。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000112813.html
- テーマ別 分科会（セッション）
「スタートアップ」「DX・AI」「女性高専人のキャリア」「地域創生」など、多岐にわたるテーマで第一線の高専人が登壇します。
https://event.kosenjin.org/
- KOSENJIN HACKATHON
サミット前日から開催。現役生とOBOGがチームを組み、短期間でプロダクトを開発する熱狂の2日間です。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000112813.html
■ KOSENJIN SUMMIT開催概要
イベント名： KOSENJIN SUMMIT 2026
開催日： 2026年3月1日（日）
会場： STATION Ai（愛知県名古屋市昭和区鶴舞１丁目）
対象： 高専生、高専OBOG、高専教員及び関係者の皆様
定員： 1,000人予定
主催：一般財団法人高専人会
公式サイト： https://event.kosenjin.org/
申し込み：https://kosenjin-summit2026.peatix.com/
【一般社団法人高専人会について】
一般財団法人高専人会は、高専出身者同士が連携し、経験や知識の共有を通じて相互成長を促進することで、高専出身者の社会への貢献を強化してまいります。
ご興味をお持ちの方や関係者の皆様、ご協賛をご検討いただけます方は、一般財団法人高専人会公式ウェブサイトをご覧いただくか、以下の連絡先へお問い合わせください。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般財団法人高専人会ウェブサイト：https://kosenjin.org/
事務局（担当：木村）：info@mail.kosenjin.org
寄付・協賛（担当：山下）：donation@mail.kosenjin.org
広報（担当：日高）：press@mail.kosenjin.org