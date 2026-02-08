【岡山大学】火星環境を再現可能な“惑星表層環境シミュレータ”を導入！

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 8日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、火星表層環境を模擬し、その場分光実験や地形形成実験、探査用機器の性能評価・耐性試験等を可能とする「惑星表層環境シミュレータ」を、2025年10月に導入。装置稼働準備及び共用研究機器の準備を経て、本年より始動しました。



本装置は、本学が採択を受けた文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の取り組みの1つです。“研究設備・機器の共用化の強化”の一環として、本学の最重点研究分野に含まれる「惑星科学分野」のさらなる高度化と、それに伴う研究・イノベーション創出の一層の推進を目的とし、岡山大学高等先鋭研究院を構成する惑星物質研究所（本学三朝キャンパス）に設置されました。



本装置は、惑星表層環境模擬チャンバー（HP2233-KIA,（株）穂高商会）とハイパースペクトルカメラ（SWIR-640,VNIR-1800,Hyspex）から構成されています。特長として、チャンバー上部に可視～短波長赤外をカバーする広帯域の分光イメージングが可能なハイパースペクトルカメラを設置することで、詳細なその場分光イメージング測定を可能とします。また、チャンバー内部の駆動系には、防塵対策が施されており、ダスティチャンバーとしての利用にも対応できます。加えて、さまざまな研究ニーズに対応するため、多数の予備ポートを備えるなど、高い拡張性を有しています。



本装置が設置されている惑星物質研究所は、文部科学省より共同利用・共同研究拠点（惑星物質科学研究拠点）として認定されており、本装置は、共同利用研究設備として、学内外の研究者に広く開放されます。



各装置の概要については、本学が導入している研究設備・機器の予約管理システム「コアファシリティーポータル（CFPOU）」または以下のURLよりご確認ください。また、共同利用研究設備としての利用希望については、下記問い合わせ先までご連絡ください。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。

本情報は、2026年1月23日に岡山大学から公開されました。

○研究設備・機器の予約管理システムCFPOU「惑星表層環境模擬チャンバー」の装置概要はこちら

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/equipment/view/1414



○研究設備・機器の予約管理システムCFPOU「ハイパースペクトルカメラ」の装置概要はこちら

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/equipment/view/1415

惑星表層環境模擬チャンバー（HP2233-KIA, （株）穂高商会）

ハイパースペクトルカメラ（SWIR-640, VNIR-1800, Hyspex）

惑星表層環境シミュレータが設置されている岡山大学惑星物質研究所（鳥取県三朝町）

◆参 考

・岡山大学惑星物質研究所

https://www.misasa.okayama-u.ac.jp/

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14879.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学コアファシリティポータル

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

・SXプラットフォーム～「所有」から「共有」へ。研究機器のお得なレンタル・リースプラットフォーム～

https://sxplatform.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学の宇宙戦略について（概要）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001871.000072793.html

・「岡山大学最重点研究分野」を制定～地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学を実現するために～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001601.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学4研究所が「高等先鋭研究院」として始動 ～組織としての「箱」ではなく、卓越、イノベーション創出、流動、育成を兼ね揃えた「システム」として運用を開始～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学異分野基礎科学研究所を「岡山大学高等先鋭研究院」に認定～我が国初で岡山大学独自の"世界と伍す研究・イノベーションの卓越と厚みを育成するシステム"を始動～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001814.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学高等先鋭研究院「宇宙戦略事業に向けた検討会」を開催～宇宙のワクワク、ドキドキを科学技術・イノベーションの力で現実に、そして社会変革を！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001975.000072793.html

◆参考動画

・岡山大学惑星物質研究所 紹介〔YouTube 04:53〕

https://youtu.be/UQtAxdYGI0k

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UQtAxdYGI0k ]

◆参考イベント

・岡山大学惑星物質研究所「三朝国際学生インターンシッププログラム2026」公募中

https://www.misasa.okayama-u.ac.jp/joint/misip/

◆本件お問い合わせ先

岡山大学惑星物質研究所事務部

〒682-0193 鳥取県東伯郡三朝町山田827

TEL：0858-43-1215

E-mail: eee0502◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15011.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



