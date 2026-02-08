“ふわっぷに”の新感覚！大人気キャラクター「ほっぺちゃん」から、フロッキー加工の新シリーズが登場！
キャラクター雑貨の企画・販売を手がけるメモリーテックつくば株式会社 サン宝石事業部（本社：茨城県筑西市、代表取締役：鈴木伸也）は、自社オリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」シリーズより、フロッキー加工を施した新感覚オブジェを2026年1月より発売いたしました。
ふわふわリボンデカほっぺちゃん オブジェ
特殊加工により、ふわふわなのにぷにぷにという異素材ミックスの不思議な触感を実現。まさに、見て・触って・飾って楽しい癒し系フィギュアです。
どの子が届くかはランダム！「推しほっぺちゃん」との出会いが楽しめるコレクション性も魅力です。
SNSから再注目！「ほっぺちゃん」誕生15周年の節目へ
「ほっぺちゃん」は2010年、スイーツのデコレーションから着想を得て誕生。絞り出したようなユニークなフォルムと、1体ずつ異なる表情が人気を集め、当時女子小中学生を中心に一大ブームを巻き起こしました。
そして今、SNS黎明期を象徴する“懐かしキャラ”としてZ世代から再び支持を獲得中。その個性と多様性が、令和の時代にふさわしい共感アイコンとして評価されています。
2026年1月には、誕生15周年記念テレビアニメの放送も決定。
「令和のほっぺちゃん」が、ふたたび多くの心をつなぐ存在として新たな物語を紡ぎはじめます。
商品情報
商品名：ふわふわリボンデカほっぺちゃん／ふわふわウサギデカほっぺちゃん
価格：各825円（税込）
サイズ：デカサイズ／横 約2.5cm／1個売り
素材：シリコン・プラスチックほか（フロッキー加工）
備考：色・デザインはランダム／手作りのため個体差あり
ふわふわウサギデカほっぺちゃん
新シリーズの魅力- 特殊なフロッキー加工で、まるでぬいぐるみのようなふわふわ質感
- それでいて、マシュマロのようなもちもちした“ぷにぷに”触感が楽しい！
- どのデザインが届くかは、開封までわからないランダム仕様でワクワク感もアップ
- 全て手作り。色や大きさに個体差があるのも魅力のひとつ
サン宝石コメント
「ふわふわほっぺちゃんが欲しいというお声を長年いただく中で、試行錯誤の上生まれた新生ほっぺちゃんです。15周年を皮切りに、ほっぺちゃんは手足が生えたり、口がついたりと、どんどん進化しておりますが「それでもみんなほっぺちゃん」と見守って頂ければ幸いです。
私どもサン宝石は、長年ほっぺちゃんを愛してくださるお客様にむけて、どこかなつかしく、そして新しいほっぺちゃんを提供していくことがサン宝石の努めだと感じております。
“あの頃の思い出”と“いまの価値観”をつなげていくことで起きる、新鮮さや驚きは皆様の毎日をより一層輝かせてくれると信じています。
ノスタルジー、かつダイバーシティを象徴するキャラクター「ほっぺちゃん」は、「あなたが、どんなあなたでも愛される、どんなあなたにもなれる」というメッセージを込めて、今後も再発信を本格化させていきます」
- サン宝石事業部 担当者より
お問い合わせ・資料請求先
メモリーテックつくば株式会社 サン宝石事業部
〒409-3845 山梨県中央市山之神3628 3階
【事業内容】：キャラクター雑貨の製造・販売・ライセンス事業
【通販サイト】：https://sunho.store/
【コーポレートサイト】：http://mitto.co.jp/