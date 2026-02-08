「飲むうなぎ」元サッカー日本代表 伊野波雅彦さんも愛用サプリ♪鰻楽公式オンラインストア新LP公開！！
株式会社鰻楽
宮崎市出身の元プロサッカー選手伊野波雅彦さん愛用サプリ
伊野波さんと鰻楽との出逢いはINTERNATIONAL FESTIVAL。この大会は宮崎県出身の元プロサッカー３選手主催の大会で、地元宮崎の子供たちへ海外、国内トップレベルの経験を提供し、より上を目指してもらいたいという宮崎県出身者だからこその熱く温かい想いの詰まった大会です。
男性にも女性にもお子様にもおススメ♪
伊野波さんバナーより成分表もご確認いただけます。
「うなぎのぼり」の魅力をより解りやすく♪
うなぎの頭のエキスをぎゅぎゅっとつめこんだ鰻楽のうなぎのサプリ『うなぎのぼり』は毎日の活力としてたくさんの皆様に『うなぎのぼり』をお届けしたい想いから、新たな愛用者のお声を追加した新LPを公開しました！
新LPのURLは[https://shop.manraku.net/lp?u=unaginobori&(https://shop.manraku.net/lp?u=unaginobori&) ]です。
伊野波雅彦さんと鰻楽との出逢い
伊野波さんと鰻楽との出逢いはINTERNATIONAL FESTIVAL。この大会は宮崎県出身の元プロサッカー３選手主催の大会で、地元宮崎の子供たちへ海外、国内トップレベルの経験を提供し、より上を目指してもらいたいという宮崎県出身者だからこその熱く温かい想いの詰まった大会です。
微力ながら鰻楽もお手伝いさせていただく中、選手達の栄養指導などにも力を入れる伊野波さんから幼少期のうなぎのサプリのお話しもあり、鰻楽の「うなぎのぼり」を手にとっていただくことに！！
伊野波さんのお声・・・
男性にも女性にもお子様にもおススメ♪
１日３粒のお守り『うなぎのぼり』
『うなぎのぼり』の成分も新LPからチェックできます♪
■ メディア関係者様・法人様へ
本件に関する、取材のご希望などございましたら、お気軽に下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。
◆ お問い合わせ先◆
株式会社鰻楽 セールスマーケティング部
pr@manraku.net
◆会社概要◆
【株式会社鰻楽】
本社： 〒880-0122 宮崎県宮崎市塩路2300
代表取締役社長： 大森 龍太郎
設立： 2003年4月
資本金： 1,100万円
公式サイト： https://manraku.net/