RK Musicの新レーベル「Fused」、初の主催ライブイベント「OUT OF FRAME」を3月8日（日）にSUPERNOVA KAWASAKIで開催決定！
株式会社RK Music（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山 綱祐、以下「RK Music」）は、本日始動した新レーベル「Fused」の主催による初のレーベルライブイベント「OUT OF FRAME」を、2026年3月8日（日）にSUPERNOVA KAWASAKI（神奈川県川崎市）にて開催することをお知らせいたします。
本日2月8日（日）より現地会場チケット先行（抽選）の受付を開始いたしました。
チケット情報などのライブに関する最新情報は、下記開催概要をご確認ください。
開催概要
【公演名】
Fused presents Label Live「OUT OF FRAME」
主催 ：RK Music
制作協力：株式会社LIVE EXSAM
【出演者】
CULUA、CONA、妃玖、Diα
【開催日時】
2026年3月8日（日）
【昼公演】 開場 14:30 / 開演 15:00
【夜公演】 開場 17:30 / 開演 18:00
※本公演のライブ配信はございません
【会場】
SUPERNOVA KAWASAKI（ 〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町１－１３）
【チケット情報】
スタンダードチケット：\7,000 (税込)
スタンダード通しチケット：\13,000 (税込)
プレミアム通しチケット：\20,000 (税込)
※プレミアム特典：出演者4名の直筆サイン入りスペシャルコンピレーションアルバムCD (4曲入り)
※入場順：1プレミアム通しチケット(A1~)、2スタンダード通しチケット(B1~)、3スタンダードチケット(C1~)
※通しチケットは1枚発券となります。昼夜公演共に整理番号は同じです。
▼先行発売（イープラス / 抽選）
・受付期間：2026年2月8日（日） 15:00 ～ 2026年2月15日（日）23:59 ※お一人様4枚まで
・当選確認期間・入金期間：2026年2月18日（水）15:00 ～ 2026年2月23日（月）23:00
▼一般発売（イープラス / 先着）
・受付期間：2026年2月26日（木） 15:00 ～
【チケットプレイガイド】
・受付URL : https://eplus.jp/outofframe/
「RK Music」について
RK Musicは、REALITY Studios株式会社傘下のVirtual Artistに特化した音楽プロダクション事業会社です。「超次元の感動を。」をステートメントとして掲げており、個性溢れる実力派Artistが多数在籍しています。
RK Music HP：https://rkmusic.jp/
RK Music 公式YouTube：https://www.youtube.com/@RKMusic_inc
RK Music 公式X：https://x.com/RKMusic_inc