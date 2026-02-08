グリーホールディングス株式会社

株式会社RK Music（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山 綱祐、以下「RK Music」）は、本日始動した新レーベル「Fused」の主催による初のレーベルライブイベント「OUT OF FRAME」を、2026年3月8日（日）にSUPERNOVA KAWASAKI（神奈川県川崎市）にて開催することをお知らせいたします。




本日2月8日（日）より現地会場チケット先行（抽選）の受付を開始いたしました。


チケット情報などのライブに関する最新情報は、下記開催概要をご確認ください。



開催概要



【公演名】


Fused presents Label Live「OUT OF FRAME」


主催　　：RK Music


制作協力：株式会社LIVE EXSAM



【出演者】


CULUA、CONA、妃玖、Diα



【開催日時】


2026年3月8日（日）


【昼公演】 開場 14:30 / 開演 15:00


【夜公演】 開場 17:30 / 開演 18:00


※本公演のライブ配信はございません



【会場】


SUPERNOVA KAWASAKI（ 〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町１－１３）



【チケット情報】


スタンダードチケット：\7,000 (税込)


スタンダード通しチケット：\13,000 (税込)


プレミアム通しチケット：\20,000 (税込)


※プレミアム特典：出演者4名の直筆サイン入りスペシャルコンピレーションアルバムCD　(4曲入り)


※入場順：1プレミアム通しチケット(A1~)、2スタンダード通しチケット(B1~)、3スタンダードチケット(C1~)


※通しチケットは1枚発券となります。昼夜公演共に整理番号は同じです。



▼先行発売（イープラス / 抽選）


・受付期間：2026年2月8日（日） 15:00 ～ 2026年2月15日（日）23:59 ※お一人様4枚まで


・当選確認期間・入金期間：2026年2月18日（水）15:00 ～ 2026年2月23日（月）23:00


▼一般発売（イープラス / 先着）


・受付期間：2026年2月26日（木） 15:00 ～



【チケットプレイガイド】


・受付URL : https://eplus.jp/outofframe/




「RK Music」について


RK Musicは、REALITY Studios株式会社傘下のVirtual Artistに特化した音楽プロダクション事業会社です。「超次元の感動を。」をステートメントとして掲げており、個性溢れる実力派Artistが多数在籍しています。



RK Music HP：https://rkmusic.jp/


RK Music 公式YouTube：https://www.youtube.com/@RKMusic_inc


RK Music 公式X：https://x.com/RKMusic_inc