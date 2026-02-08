【防犯カメラ×センサーライト】開始24時間限定お得なクーポンのお知らせ！Makuake応援購入総額No.1防犯カメラ | 第三弾のご案内

株式会社SREEセンサーライト搭載・ソーラーチャージモバイルスマートカメラ LMi

株式会社SREE（本社：東京都文京区後楽2－23－7、代表取締役：田原大輔）は、センサーライト搭載・ソーラーチャージモバイルスマートカメラ LMiの開発と普及を目指し、クラウドファンディングによる資金調達を開始します。このプロジェクトは、2026年2月11日17時～3月28日22時までの期間限定で、クラウドファンディングMakuake（URL：https://www.makuake.com/project/sree3/）にて実施されます。

▼掲載ページ

LMi本体を壁掛けするシーン。工事不要、穴開け・ビス止めも不要、トレーを貼ってカメラ本体を壁に掛けるだけ。防犯カメラにセンサーライト機能を搭載。照明はAIにより自動的に制御される。フラッシュライト点灯シーン。センサーライトモードとフラッシュライトモードが備わる。

実施の背景

近年、日本の刑法犯認知件数は長期的な減少傾向から転じ、2022年以降は増加が続いています。特に詐欺や街頭での軽犯罪など、日常生活に身近なトラブルへの関心が高まっています。人の往来が回復する社会環境の中で、防犯意識の見直しは家庭・店舗を問わず重要なテーマとなっています。防犯カメラは、犯罪の抑止や記録だけでなく、安心できる生活環境づくりを支える有効な手段のひとつです。本プロジェクトでは、誰でも手軽に導入できる次世代の防犯ソリューションを提案します。

プロジェクトの概要

本プロジェクトでは、新商品「センサーライト搭載・ソーラーチャージモバイルスマートカメラ LMi」の量産化を目指します。

▼応援購入実施期間

2026年2月11日17時 ～ 3月28日22時まで

リターン・特典について

LMi 商品の内容

1. センサーライト搭載ソーラーチャージモバイルスマートカメラ本体 （LMi）×1

2. 専用ソーラーパネル ×1

3. 専用接着シート（3M-VHB）×2

4. 専用ブラケット ×2

5. ビス/アンカーセット ×2

6. USBケーブル（typeA to typeC）×1

7. 充電用ACアダプター（USBタイプ）×1

※取扱説明書（保証書付） ×1

▼Makuake限定！充電用アダプターをプレゼント

スマホの充電にも使えるUSBアダプターを今回に限り同梱いたします。

プロジェクトの今後の展開

▼プロジェクト成功後スケジュール

新生活応援2026年として、最短4月末の商品発送を目標としております。

▼長期的なビジョン

今回の新商品は、防犯三原則とされる「光」「音」「監視」に着目し、暮らしに溶け込む新しい防犯カメラの形を追求いたしました。新しいジャンルの家電として定着できるよう、引き続き品質向上・改善に努めてまいります。プロジェクト成功後は、これまで通り全国の家電量販店、ホームセンターなどでの展示販売が計画されております。

防犯カメラは「工事が必要」「難しそう」「高価」というイメージが根強く残っています。 SREEは2018年にリリースした「relica・ワイヤレス」シリーズ以降、誰でも簡単に使える防犯カメラの開発を続けてきました。 手軽な防犯対策を通じて、安心できる暮らしに貢献することーーーそれが私たちの想いです。