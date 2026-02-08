【TAC教員採用試験】オンラインセミナー「論文・面接で役立つ指導事例解説」を2/16（水）に開催

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、教員採用試験を受験される方に向けた無料対策講座「論文・面接で役立つ指導事例解説」を、オンラインで開催します。

ライブ配信で、当日質問もできます。入退室は自由で、顔や氏名が他の参加者に映ることはありません。

論文・面接試験では、「教員としての対応力」が重要なポイントの一つになります。一般論や抽象論ではなく、具体的なあなたの考えや行動を示す必要があるため、指導経験の乏しい受験生は、回答に苦慮することも少なくありません。

当セミナーでは、試験で問われる学習指導・生徒指導の事例について、基本的な考え方と具体的な対応方法を解説します。採用試験はもちろん、その先の学校現場にも通じる対応力を事例を通して学びましょう！



2026年 2/16（月）19:30 ～20:30（オンライン）

- 担 当 講 師

高橋 俊明 講師

東京都教育庁及び、市教育委員会の教員人事担当管理職として長く勤務し、面接委員や論文採点委員も経験、教員の採用や配置等について熟知している。これらの行政経験や統括校長として教員の育成に取組んだ経験を基に、受験者へ適切な助言をしている。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#takahashi_0216

※定員になり次第、受付終了します。

春割キャンペーン実施中！（～26/3/31）最大3.3万円OFF！

教職教養の受験対策を必要とされる方向けのコースです。「教職教養」「公開模試」を必修科目として含み、「論文対策」「面接対策」「一般教養」「専門教養」「県別対策」をご自身の学習計画に合わせて選択できるコースです。速修セレクト本科生A（プレミアム）が大幅割引！

教採の最重要科目「教職教養」は時短＆効率的な「速修講義」で2026年合格に間に合わせる！

教職教養の速修講義に加え、論文対策、面接対策、一般教養、専門教養、県別対策の中から、志望先の試験内容に合わせてカリキュラムが選べます。あなたに合った、あなたオリジナルのカリキュラムで合格へと導きます。

このコースの特徴

- 教職教養は効率よく学習できる速修講義- 選択科目は必要な分だけセレクト。あなた専用のカリキュラムが作れる！- 専任講師による個別サポートが受けられるプレミアムサポートが「あり」「なし」の2つのコースから選べる！詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_crs_sokuselect2.html

