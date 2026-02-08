DJ FUMIYA、☆Taku TakahashiがDJプレイ！ 人気番組『SAISON CARD TOKIO HOT 100』毎年恒例のリスナー感謝祭を「MoN Takanawa」で3/25開催決定

株式会社J-WAVEJ-WAVE SAISON CARD TOKIO HOT 100 MEGA JAM in MoN Takanawa

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)ので開局当初から毎週日曜日のお昼にお届けしている公式カウントダウンプログラム『SAISON CARD TOKIO HOT 100』(日曜13:00～16:54、ナビゲーター：クリス・ペプラー)は、リスナーの皆さまへの感謝を込めたスペシャルイベント「J-WAVE SAISON CARD TOKIO HOT 100 MEGA JAM in MoN Takanawa」を、2026年3月25日(水)に開催します。

◆「TOKIO HOT 100 MEGA JAM」とは？

『SAISON CARD TOKIO HOT 100』では、毎年恒例のリスナー感謝祭としてライブイベントや音楽授賞式を実施。今年は、2025年3月の街開きに続き、来たる26年春の全体開業とともにオープンを迎えるミュージアム「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」で、イベントをさらにスケールアップしてお届けします。

番組オープニングでクリス・ペプラーが叫ぶ「SUNDAY MEGA JAM」という言葉には、“日曜日のお楽しみ”という意味が込められています。このイベントでは、アーティストやリスナーが「JAM SESSION」のように音楽を通じて一体となる、特別な空間をお楽しみいただけます。

カウントダウン番組にちなみ、番組を彩ってきたアーティストたちによる DJプレイやゲストトークを実施。

さらに、番組をさまざまな形で体感できるスポットも展開し、会場全体を盛り上げます。

会場は東京・高輪ゲートウェイに新たなミュージアムとして3月28日にグランドオープンする「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」。

◆DJ FUMIYA、☆Taku TakahashiがDJをプレイ！

当日は☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm) / DJ FUMIYA（RIP SLYME）がDJプレイを披露！ 会場を盛り上げます。

今後も出演者の追加発表を予定しています。どうぞお楽しみに！

◆会場限定の特別企画も満載！

☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)DJ FUMIYA（RIP SLYME）

3月25日のイベント当日は、以下のような特別企画もご用意しています。

・TOKIO HOT 100番組フォトSPOT

・クリス・ペプラー画伯の原画展

番組企画で生まれた「クリス画伯」の原画をここだけで展示。

…and more!

◆J-me会員限定ご招待！

こちらのスペシャルイベントにJ-me会員500組1,000名様をご招待！ 新規ご入会の方もご応募できます。応募詳細はJ-WAVEの特設ページをご覧ください。皆さまのご応募お待ちしています。

▼特設ページ

https://www.j-wave.co.jp/jlc/jme/entry/enquete/megajam2026

年に一度のリスナー感謝祭をお見逃しなく！

【イベント概要】

タイトル：J-WAVE SAISON CARD TOKIO HOT 100 MEGA JAM in MoN Takanawa

開催日時：2026年3月25日(水) 開場18:00／開演19:00／終演21:00（予定）

会場：MoN Takanawa: The Museum of Narratives（※2026年3月28日グランドオープン前の施設です）

MC： クリス・ペプラー

出演：

ステージDJ：☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm) / DJ FUMIYA（RIP SLYME） ...and more！

主催： J-WAVE（81.3FM）

協賛： SAISON CARD

特別協力：一般財団法人JR東日本文化創造財団

ウェブサイト： https://www.j-wave.co.jp/jlc/jme/entry/enquete/megajam2026