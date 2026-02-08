2/10(火)19:30開催！一級建築士(設計製図対策)「読み間違えは命取り！敷地図はこう読め」無料オンラインセミナー予約受付中

TAC株式会社

簿記検定試験、税理士、公認会計士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、2月10日(火) 19:30より、一級建築士設計製図試験の受験生に向けて無料オンラインセミナーを開催します。

リアルタイム参加が難しい方にはアーカイブ配信もございます

[カンタン30秒！予約して視聴リンクを受けとる]

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0210

このセミナーでお話すること

★敷地図の読み取りの重要性と読み取りポイント

★過去問やTACオリジナル課題からの読み取り検証

★TACの講座案内

セミナー後半は質問タイムを設けます。Q＆A機能（チャット）を利用し、匿名で講師に直接質問することができます。

実施詳細

●日時:2/10(火)19:30～

※おおむね60分程度＋その後、質疑応答を予定しております（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。

●開催方法: オンライン

※カメラマイクともにオフでご参加いただけます。

※ご予約いただいた方には、翌日中にアーカイブ配信の連絡をいたします。当日リアルタイムでの視聴が難しい方はぜひアーカイブ配信をご視聴ください。

●参加費: 無料 (要予約)

●対象: 一級建築士設計製図試験をご受験した方・今後される方

●予約方法:

TACホームページよりお申込みください。

[TACホームページURL]

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0210

登壇講師

一級建築士 設計製図主任清田 和歳 （せいた かずとし）講師

一級建築士。某大手ハウスメーカーで設計を担当後、建築の資格教育業界に入って20年以上の経験を有する。これまで数多くの受講生を合格へと導いてきた。親しみのある分かりやすい講義は、多くの受講生からの支持を集める。ブレのない確かな指導で、設計製図クラスで人気を博す。

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/