VTuberグループ「となりーむ」の1期生グループ「となりーむ haming」がデビュー！

TONAREAM株式会社

VTuberグループ「となりーむ」の1期生グループ「となりーむ haming」がデビューいたします。

1期生グループ「となりーむ haming」は「水瀬 かのん」、「茜音 みのり」、「春咲 ゆい」の3人のグループとなっており、本日(2月8日)よりX・YouTube・TikTokにて活動を開始します。

▼デビューPVはこちら

https://www.youtube.com/watch?v=4oz3rkfIbf0

初配信につきましては2月14日19時より、YouTube及びTikTokにてリレー形式での配信を予定しております。

2026年2月14日(土)19:00～

19:00～ 水瀬 かのん

https://www.youtube.com/@kanon.minase_tonaream

https://www.tiktok.com/@kanon.minase_tonaream

19:30～ 茜音 みのり

https://www.youtube.com/@minori.akane_tonaream

https://www.tiktok.com/@minori.akane_tonaream

20:00～ 春咲 ゆい

https://www.youtube.com/@yui.harusaki_tonaream

https://www.tiktok.com/@yui.harusaki_tonaream

20:30～ グループ配信

https://www.youtube.com/@tonaream_haming

https://www.tiktok.com/@tonaream_haming

※配信プラットフォーム及びスケジュールは変更となる場合があります。ご了承ください。

タレント紹介

水瀬 かのん(Minase Kanon)

「お兄さまやお姉さまのために、

楽しめる音楽を！」

音楽を愛し、音楽に愛されたあなたの妹。

お兄さまやお姉さまの心に響く音楽を奏でたい

と思い、日々頑張っている。

いつかはたくさんの人に響くような

アニメソングを歌うのが夢。

●illustrator

ちょん＊ (@xx_Chon_xx(https://x.com/xx_Chon_xx))

●Live2D Animation

くーこ (@qookon(https://x.com/qookon))

●YouTube

https://www.youtube.com/@kanon.minase_tonaream

●TikTok

https://www.tiktok.com/@kanon.minase_tonaream

●X

https://x.com/kanon_tonaream

茜音 みのり(Akane Minori)

「嬉しいこと、悩み事全部話していってね！」

全てを受け入れてくれるみんなのお姉さん。

歌を通して、みんなが心地いい居場所を

作りたいと思っている。

●illustrator

MAIRO (@yasuabc0730(https://x.com/yasuabc0730))

●Live2D Animation

こなもつ (@motsu_kona(https://x.com/motsu_kona))

●YouTube

https://www.youtube.com/@minori.akane_tonaream

●TikTok

https://www.tiktok.com/@minori.akane_tonaream

●X

https://x.com/minori_tonaream

春咲 ゆい(Harusaki Yui)

「みんなと頑張って夢を叶えられたらいいな」

好きがいっぱいで、夢に一直線な女の子

みんなと一緒に夢を叶えていきたいと

思っている。

●illustrator

小原トメ太 (@tometa_QP(https://x.com/tometa_QP))

●Live2D Animation

こうしょうじ (@kousyouji_s(https://x.com/kousyouji_s))

●YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCN7Q8E3Lp9hpRqr5XHxbEIw

●TikTok

https://www.tiktok.com/@yui.harusaki_tonaream

●X

https://x.com/yui_tonaream

※敬称略

デビュー記念キャンペーン開催！

「となりーむ」1期生の「となりーむ haming」のデビューを記念して、

2月14日までXにてキャンペーンを開催中です。

となりーむ公式Xをフォロー、対象ポストをリポストすることにより、

最大10,000円分のえらべるPayが当たる抽選に参加できますので、お見逃しなく。

▼となりーむ公式Xはこちら

https://x.com/tonaream

となりーむとは？

“すぐそこにいる” を目指す

よりファンと近い距離でコミュニケーションを取ることができる

縦型配信に特化したグループバーチャルYouTuberブランドです

会社情報

会社名：TONAREAM株式会社

代表者：山根 隼人

公式HP：https://tonaream.jp/

本件に関するお問い合わせ

以下のフォームよりお問い合わせください

※内容によりすべてのお問い合わせにご返信できない場合がございます。予めご了承ください。

https://tonaream.jp/contact/