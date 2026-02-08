【登別石水亭】お子様連れの方必見！！桜房デラックスお子様プレート付プラン

野口観光マネジメント株式会社

野口観光株式会社 登別石水亭（北海道登別市登別温泉町203-1

執行役員支配人 川下友也）

登別石水亭でございます。

石水亭ではこの度、新プランとして、「桜房デラックスお子様プレート付きプラン」の販売を開始致しました。

桜房は、通常のバイキングとは違い、半個室でお食事をお楽しみ頂けるハーフバイキングプランでございます。周囲や時間を気にせずにお食事をしたい方におすすめのお食事です。

特に、今回紹介するプランは、お子様連れの方にオススメのプランです。こちらは、小学生以下のお子様を対象に、ご夕食時に「デラックスお子様プレート」、ご朝食時にホテルお任せの「お子様メニュー」をご用意致します。もちろん、バイキングメニューもお楽しみ頂けます。ご家族揃ってのお食事をお楽しみくださいませ。

※画像はイメージです。実際のメニューとは多少の変更がある場合がございます。

プランの詳細は、石水亭のホームページからもご確認頂けます。↓

