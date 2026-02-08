【岡山大学】ETA治療（Endoscopic Topical Application）による難治性過活動膀胱の症状改善を確認～大学発の新規治療を世界で初めて実施した症例報告～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 8日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- 従来の治療では十分に作用しにくい尿意の感覚経路に対し、膀胱粘膜表面から薬剤を直接作用させるETA治療（Endoscopic Topical Application）という岡山大学発の新しい治療アプローチを臨床応用しました。- 従来治療を繰り返しても効果が限定的であった難治性過活動膀胱の症例において、ETA治療を世界で初めて実施し、尿意切迫感や夜間頻尿の改善を確認しました。

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の学術研究院医療開発領域（岡山大学病院 腎泌尿器科）の定平卓也研究准教授、同領域（岡山大学病院 新医療研究開発センター）の渡部昌実教授らの研究グループは、難治性過活動膀胱に対して、膀胱三角～膀胱頸部を標的に、ボツリヌストキシンを膀胱粘膜表面へ内視鏡下で直接塗布し浸透させる新規の頻尿治療法『Endoscopic Topical Application（ETA）治療』を開発し、世界で初めて臨床応用した症例（First-in-Human）を報告しました。

本報告は、従来のボツリヌストキシン膀胱壁内注射では十分に改善が得られない尿意切迫感や夜間頻尿が残存する症例に着目し、膀胱三角から膀胱頸部に密集する表在性求心性感覚神経ネットワーク（尿意の感覚過敏の起点となり得る領域）を、選択的かつ直接制御するという新しい治療戦略を提示した、世界初の臨床報告です。

ETA頻尿治療は、薬剤を尿で希釈されずに標的部位へ持続的に作用させる点に特徴があり、排尿や蓄尿の感覚の制御という新たな視点から過活動膀胱治療のパラダイムシフトにつながる可能性を示しています。今後は、臨床現場における適応拡大と症例の継続的な集積を通じて、実臨床への展開を加速させていくことが期待されます。



本報告は、2026年1月9日に、米国誌『Cureus』にてオンライン公開されました。

なお本情報は、2026年1月16日に岡山大学から公開されました。

◆研究者らからひとこと

＜定平卓也研究准教授＞

過活動膀胱の診療において、薬物療法や既存の侵襲的治療を行っても、尿意切迫感や夜間頻尿が残存し、日常生活に支障をきたす患者さんが少なくないことを常に課題として感じてきました。そうした臨床的な疑問を出発点に、尿意の感覚入力が最も強く関与すると考えられる領域に注目し、これを直接治療するという新しい治療概念を臨床で検証しました。ETA治療は、従来の治療では十分に制御できなかった尿意の感覚に対し、感覚神経ネットワークそのものへアプローチする可能性を示した点に特徴があります。今後は、難治性過活動膀胱に対する実用的な治療選択肢としての位置づけを明確にしていきたいです。

＜渡部昌実教授＞

本報告は、日常診療の中で多くの患者さんが訴える『強い尿意や頻尿』、そして『夜間頻尿に伴う寝不足』など生活の質の低下に対し、その背景にある感覚機構を臨床的に捉え直した成果です。従来の治療で十分な改善が得られない頻尿症例において、膀胱三角から膀胱頸部にかけての感覚神経ネットワークを治療標的とするという発想が、実際の症状改善につながる可能性を示せたことは大きな意義があると考えています。今後、臨床現場での症例集積を進めながら、ETA頻尿治療が難治性過活動膀胱に対する新たな解決策となるよう取り組んでいきます。また、世界中の難治性頻尿・夜間頻尿の患者さんの症状改善に貢献できるよう、ETA頻尿治療を実臨床に定着させていきます。

＜渡邉豊彦教授＞

過活動膀胱の治療において、排尿筋の収縮を抑えるアプローチはすでに確立されています。しかし、筋肉の動きを止めてもなお、強い尿意や夜間頻尿に苦しみ続ける、出口の見えない治療を余儀なくされている患者さんが少なくありません。今回のETA治療の成果は、従来の『筋肉を抑える』治療から、『感覚を整える』頻尿知覚治療へと、難治性過活動膀胱の治療戦略を大きく転換させるものです。長年、安全上の理由から踏み込めなかった膀胱三角周辺という知覚の聖域へ、低侵襲な手法でアプローチを可能とした意義は極めて大きく、これまでの標準治療では救いきれなかった方々への福音となると確信しています。

＜荒木元朗教授＞

標準治療で限界があった難治性過活動膀胱に対し、頻尿知覚の制御へと切り込む世界初の革新的な低侵襲治療であるETA頻尿治療を、私たちの腎泌尿器科学教室から世界へ発信できることを誇りに思います。

◆論文情報

論 文 名：Endoscopic Topical Application (ETA) Therapy for Refractory Overactive Bladder: A First-in-Human Report

掲 載 誌：Cureus

著 者：Takuya Sadahira, Masahiro Sugihara, Yosuke Mitsui, Toyohiko Watanabe, Motoo Araki, Masami Watanabe

D O I：https://doi.org/10.7759/cureus.101143

◆詳しい研究内容について

ETA治療（Endoscopic Topical Application）による難治性過活動膀胱の症状改善を確認～大学発の新規治療を世界で初めて実施した症例報告～

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20260116-1.pdf

◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院 腎泌尿器科

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index127.html

・岡山大学病院 新医療研究開発センター

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index229.html

・岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医） 腎泌尿器病態学分野

https://www.uro.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】膀胱三角部は尿意の感覚中枢だった～頻尿、夜間頻尿、切迫性尿失禁や膀胱痛の原因解明に一歩前進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003531.000072793.html

岡山大学病院が所在する岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 医療開発領域（岡山大学病院）腎泌尿器科 研究准教授 定平卓也

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-7287

FAX：086-231-3986

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1487.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』

https://sxplatform.jp/

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)