人気アイドルユニット「dela」のステージ衣装を1年生が製作！【名古屋デザイナー・アカデミー】

学校法人 ２１世紀アカデメイア

学校法人 ２１世紀アカデメイア（学長：田坂広志、本部：東京都千代田区）が運営する専門学校「名古屋デザイナー・アカデミー」（校長：石川羅門／所在地：愛知県名古屋市）のファッションデザイン学科では、コスチュームデザイン専攻で、アイドル・コスプレ・テーマパークなど、”衣装づくり”を専門的に学ぶカリキュラムを提供しています。

今回は1年生が、名古屋を拠点に活動するアイドルユニット「dela」の依頼を受け、「新ステージ衣装20着」をデザイン・製作する、産学連携プロジェクトに挑戦しました。完成した衣装は、国内だけでなく、フランス・メキシコ・韓国・中国など海外公演のライブステージで使用されています。

２１世紀アカデメイアでは「徹底的な実学・実業・実社会の教育」を掲げ、教室内にとどまらない実学を重視しています。本プロジェクトでは、アイドルユニットと協働し、実際にファンの前で披露される実業を通して、技術だけでなく、現場で求められる判断力や感覚を磨く機会となりました。さらに、ステージでの見え方やファン・アイドル双方の視点を意識する、実社会での学びとなりました。

【本件のポイント】

１. 実学・実業で「アイドルのステージ衣装製作」を学べる

入学間もない1年生が、メンバーへのヒアリングを通じて、動きやすさ・着脱のしやすさ・シルエット・耐久性をプロレベルで実現する、という学びの機会を得ました。

２. 実社会で「アイドルを輝かせる仕事」の喜びを実感できる

学生たちは「ステージでの姿を見て、ファンの『かわいい！』という声を聞き、頑張ってよかったと思った」と語り、アイドルを輝かせる仕事の喜びを実感しました。

1．2021年から続く産学連携プロジェクト。学生の衣装が世界のステージへ

本プロジェクトは2021年度に始まり、それ以降、毎年メンバー人数分の衣装を製作しています。2025年度は「清楚で可愛く」をテーマに、ピンクのチェックを基調とした衣装を20名分製作しました。

学生たちは、delaのメンバーの意見を丁寧にヒアリングしながら衣装デザインを決定し、製作からライブでの披露までを一貫して経験します。

また完成した衣装は国内だけでなく、フランス・メキシコ・韓国・中国などの海外公演でも着用され、実際に世界のステージで多くの観客の目に触れています。

4月からの2026年度も、本校ファッションデザイン学科1年生が本プロジェクトを担当予定です。

2．「アイドルをより可愛く」を徹底追求した学生たちのこだわり

学生たちは、「ステージ衣装を通してdelaの魅力を届けたい」という想いでプロジェクトに取り組みました。

パニエの布量を調整し、丈が長めでも、ふんわりとした可愛いシルエットを実現。パフスリーブのギャザーも左右対称に見えるよう細かく調整するなど、“ステージでどう見えるか”を徹底的に考えながら、「アイドルをより可愛く魅せる衣装づくり」を実践しました。

今回製作した衣装のお披露目ライブを見た学生たちは、「メンバーの皆さんが並んだ姿がとにかく可愛くて感動しました」「ファンの『かわいい！』という声を聞き、時間をかけて作ってよかったと思いました」と話し、衣装製作を通してアイドルを輝かせる仕事の喜びを実感しました。

3．メンバーの声と、ファンの反響

delaのメンバーからは、「『今までのdelaのイメージと違う衣装がいい』という要望に100%応えていただきました。普段は、ピンクやフリフリの可愛らしい服は着る機会が少ないのですが、今回のようなアイドルらしい衣装を着て、ファンの方に新しい一面を見せることができ嬉しいです。 脱ぎ着しやすいのもとてもありがたいです！ これからも大切に使い続けていきたいです。」というコメントが寄せられています。

ファンからも、「いい意味でdelaらしくなくて良い！」、「細部まで作り込まれていて、とても可愛い」、「大人数で並んだとき、ステージがとても華やかだった」などの声が寄せられました。

4．アイドルユニット「dela」について

2012年に名古屋で誕生した精鋭美少女ユニット。デビュー以来LIVE活動にとどまらず、ドラマ・バラエティなどのTV番組、CM・ラジオのレギュラー番組、全国誌グラビアにも多数出演。

地元では名古屋観光文化交流特命大使として地域文化の発展に貢献している一方、全国紙のモデルやグラビアにも多数掲載されています。

アメリカ・メキシコ・UAE・中国・韓国・台湾など世界各国で20回以上の活動実績を誇るハイクオリティアイドルユニットです。

公式HP :https://www.nbgf.jp/

５．ファッションデザイン学科について

名古屋デザイナー・アカデミーのファッションデザイン学科は、「服をつくる」ことを入り口に、社会とつながるデザイン力を育てる学科です。デザイン発想、パターン、縫製といった基礎を大切にしながら、産学連携に数多く取り組み、学生自身のアイデアを“現実の仕事”として形にしていきます。

授業の中で完結するのではなく、誰に向けて、どんな価値を届けるのかを考え、試し、改善する。

そのプロセスそのものを学びに変えていくのが、この学科のスタイルです。

ファッションを「表現」で終わらせず、仕事として成立させる力を身につけたい人に向けた学びの場です。

公式HP :https://ndac.ac.jp/course/fashion/

６．名古屋デザイナー・アカデミーについて

名古屋デザイナー・アカデミーは、デザインやイラストを本気で学びたいという想いに、真正面から応える学校です。

基礎となる専門スキルを大切にしながら、「どうつくるか」だけでなく「なぜつくるのか」「誰に届けるのか」まで考える力を育てることを、教育の軸としています。

本校が重視しているのは、用意された正解をなぞることではなく、変化する社会の中で、自分なりの答えを探し続ける姿勢。そのために、専門分野を深めつつも、異なる価値観や分野と交わりながら学ぶ環境を整えています。

将来、デザイナーやイラストレーターとして活躍することはもちろん、表現力や思考力を活かし、さまざまなかたちで社会と関わっていける人材へ。

名古屋デザイナー・アカデミーは、「好き」から始まった学びを、未来につながる力へと育てていきます。夢中になれることを、とことん。その時間こそが、これからの時代を生き抜く最強の力になると考えています。

公式HP :https://ndac.ac.jp/

２１世紀アカデメイアについて https://www.akademeia21.ac.jp

第４次産業革命が急速に進展し、ロボティクスや人工知能（ＡＩ）が社会に広がっていく時代には、人材に求められる条件が根本から変わっていきます。

その結果、ただ大学で「知識」を学んだだけの人材は、生き残れません。

また、ただ専門学校で「技能」を身につけただけの人材は、活躍できません。

これからの時代、職場や企業、業界や社会において優れたリーダーシップを発揮して活躍する人材は 、人間だけが発揮できる高度な能力である「５つのプロフェッショナル力」を身につけた人材です。

２１世紀アカデメイアでは、この人材を「ファイブ・スター・プロフェッショナル」（Five Stars Professional）と名付け、その育成のための独自の実践体験的なカリキュラム、「セブン・ステップ・カリキュラム」を開発し、すべての学生に提供しています。