ノジマＴリーグ 2025-2026 公式戦 2月8日開催 日本ペイントマレッツ vs 木下アビエル神奈川 試合結果

一般社団法人Ｔリーグ

日本ペイントマレッツと木下アビエル神奈川の試合は、3-1 で 木下アビエル神奈川 が勝利しました。