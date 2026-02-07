【五大名物が29％OFF！】『国産牛カルビ』『牛カルビすき焼き』など人気5品が2月7日（土）～2月23日（火）限定で29%OFF！｜焼肉ホルモンまるよし精肉店全店で開催
大阪市内16店舗の飲食店（焼肉11店舗、居酒屋3店舗、鉄板1店舗、鰻屋1店舗）を展開する株式会社MRホールディングス(本社:大阪市都島区/代表取締役:善元正樹)が運営する焼肉ホルモンまるよし精肉店にて、『五大名物29%OFF』を開催します。
焼肉ホルモンまるよし精肉店（公式サイト(https://maruyoshi-seiniku.com/)）では、2月7日（土）～2月23日（火）の期間中、当店自慢の五大名物を29%OFFの大特価で提供いたします。
この機会に、ぜひまるよしで焼肉をお楽しみください。
キャンペーン詳細
◆概要
※まるよし精肉店公式アプリから発行されるクーポンが必要になります。
◆【一例】対象メニュー
・国産牛カルビ
\699(税込\768) → \496(税込\545)
・牛カルビすき焼き
\699(税込\768) → \496(税込545)
・国産牛鉄板ユッケ
\1,199(税込\1,318) → \850(税込\935)
・国産牛もも肉おろしポン酢
\899(税込\988) → \638(税込\701)
・壺漬けハラミ
\999(税込\1,098) → \709(税込\779)
※店舗により内容が異なります。詳細は下記の表をご確認ください。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/103105/table/29_1_2203680c0f873f1b339e3bc8ef367e1b.jpg?v=202602080151 ]
◆利用規約
・お一人様につき、一種類を選択いただけます。
・最大一組5名様までご利用いただけます。
・千林大宮店のみ、「国産牛カルビ」「牛カルビすき焼き」「壺漬けハラミ」の3種が対象となります。
上記3種の中から、5名様まで人数分をお選びいただけます。
◆公式アプリのダウンロードはこちら
iPhone： https://apps.apple.com/jp/app/id6450686395
Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.maruyoshi&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.maruyoshi&hl=ja)
今すぐ予約 :
https://maruyoshi-seiniku.com/
まるよし精肉店とは？
国産牛がお手頃価格で味わえ、各席に卓上レモンサワーサーバーを設置した大阪府内に10店舗ある焼肉店です。
当店でも屈指の上肉がお城の器とお皿盛りから提供される「大阪城盛り」、大容量ボリュームでお得感抜群の「まるよし盛り」など、独自の安定したルートがあるからこそ可能な価格、培ってきた経験により最高の味とコスパを実現しています。
まるよしの姉妹ブランドをご紹介！
※本キャンペーンの対象には含まれません。
◆大衆酒場まるよし
大阪市内に3店舗を展開する、まるよし発の大衆酒場＆大衆食堂！
名物は「どて串カツ」「肉屋の肉豆腐」「麻婆豆腐」の三大名物。
バリエーション豊かな料理とお酒をお手頃価格で楽しめる、昼夜問わず気軽に立ち寄れる地域密着型の大衆酒場＆大衆食堂です。
ホームページはこちら :
https://maruyoshi-seiniku.com/sakaba-tenmanbashi/
◆和牛のまるよし
まるよし精肉店直営、厳選和牛の焼肉店！
厳選仕入れした和牛を職人が手切りで仕込み、一番美味しい状態でご提供します。
ランチは、和牛重として、ディナーは、和牛焼肉本格コースとして、お値打ち価格で提供させて頂きます。
肉本来の旨さを味わって頂きたい、本物を楽しんで頂きたい、そんな想いで本気で創った和牛焼肉店です。
ホームページはこちら :
https://maruyoshi-seiniku.com/taniyon/
◆鉄板肉食堂まるよし
まるよし精肉店が本気でつくる鉄板肉食堂・肉酒場！
精肉・焼肉店で培った仕入力、肉料理の知見を活かし、 厳選した国産牛や旬野菜、海鮮など、上質な素材をお値打ち価格でお客様にご提供します。
ホームページはこちら :
https://maruyoshi-seiniku.com/minamimorimachi/
◆鰻のまるよし
谷町四丁目駅から徒歩1分に佇む、職人仕込みの鰻専門店！
厳選した国産うなぎを強火で香ばしく焼き上げ、飛騨高山の老舗醤油をブレンドした特製ダレで仕上げています。
厳選国産米とともに味わう、うな重・ひつまぶしをぜひご堪能ください。
ホームページはこちら :
https://unaginomaruyoshi.com/
実施店舗一覧
焼肉ホルモンまるよし精肉店 古川橋店
https://maruyoshi-seiniku.com/furukawabashi/
焼肉ホルモンまるよし精肉店 千林大宮店
https://maruyoshi-seiniku.com/senbayashi/
焼肉ホルモンまるよし精肉店 関目高殿店
https://maruyoshi-seiniku.com/sekime/
焼肉ホルモンまるよし精肉店 都島店
https://maruyoshi-seiniku.com/miyakojima/
焼肉ホルモンまるよし精肉店 新福島店
https://maruyoshi-seiniku.com/shinfukushima/
焼肉ホルモンまるよし精肉 土佐堀店
https://maruyoshi-seiniku.com/tosabori/
焼肉ホルモンまるよし精肉 三国店
https://maruyoshi-seiniku.com/mikuni/
焼肉ホルモンまるよし精肉 天六店
https://maruyoshi-seiniku.com/tenroku
焼肉ホルモンまるよし精肉店 天満橋店
https://maruyoshi-seiniku.com/tenmanbashi/
焼肉ホルモンまるよし精肉店 森ノ宮大阪城公園店
https://maruyoshi-seiniku.com/morinomiya/
会社概要
◯会社名：株式会社MRホールディングス
◯所在地：大阪府大阪市都島区都島北通1丁目1番20号
◯電話 ：06-6926-4429
◯代表者：代表取締役 善元 正樹
◯大衆酒場まるよし Instagram
https://www.instagram.com/sakabamaruyoshi_official?igsh=amhndjI4OG9vN2I%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/sakabamaruyoshi_official?igsh=amhndjI4OG9vN2I%3D&utm_source=qr)
◯和牛のまるよし Instagram
https://www.instagram.com/wagyumaruyoshi_official/
◯焼肉ホルモンまるよし精肉店 Instagram
https://www.instagram.com/maruyoshi_official/
◯事業内容：飲食店の運営、ライセンス提供
◯設立：2020年
◯URL： https://maruyoshi-seiniku.com/
◯人材募集：https://maruyoshi-saiyo.com/company/
※当記事に関する御連絡は以下のメールアドレスまでお願いします。
kouhou@maruyoshi-seiniku.com