「魔法少女にあこがれて」から、杜乃こりすの誕生日を記念したオンラインくじがくじ引き堂に登場！ 描き下ろしイラストを使用した豪華賞品が盛りだくさん!!
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ「魔法少女にあこがれて」の豪華賞品が手に入る＜「魔法少女にあこがれて」杜乃こりす HappyBirthdayオンラインくじ＞を、2026年2月13日(金)12時より販売します。
賞品は、杜乃こりすの誕生日(2/8)を記念した描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズとなります。柊うてなと阿良河キウィも一緒にお誕生日をお祝いしてくれてます！
イラストを堪能できる特大布ポスターや、Tシャツ、アクリルスタンドフィギュア、アクリルキーホルダー、缶バッジなどを多数展開しております。
また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンドフィギュア全3種セット」をプレゼント。
この機会をお見逃しなく!!
＜「魔法少女にあこがれて」杜乃こりす HappyBirthdayオンラインくじ 概要＞
販売期間：2026年2月13日(金)12:00～2026年3月5日(木)11:59
販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujibikido.com/lp/mahoako-anime_4/
■賞品ラインナップ
S賞：選べる！特大布ポスター（全3種）
A賞：Tシャツ（全3種）
B賞：アクリルスタンドフィギュア（全3種）
C賞：アクリルキーホルダー（全6種）
D賞：缶バッジ（全6種）
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。
■Xフォロー&リポストキャンペーン
期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンドフィギュア全3種セット」をプレゼント！
■おまけキャンペーン
【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!
※全3種、ランダムでの配布となります。
■「くじ引き堂」とは
スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！
ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！
■関連サイト
「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/
「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido
■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/