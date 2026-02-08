シークエンスはやともを中心としたスピリチュアルを科学する実験的トーク番組「スピリチュアルラボ」のオフィシャルサイトおよびオンラインストアをオープン！
クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年2月8日（日）に、スピリチュアルラボのオフィシャルサイトおよびオンラインストア（URL：https://spirituallabo.jp(https://spirituallabo.jp)）をオープンしました。
スピリチュアルラボは、吉本興業所属の霊感持ち芸人・シークエンスはやともが中心となって始動させたYouTubeトーク番組です。「スピリチュアル」を「感覚的」ではなく「論理的」にアプローチし、スピリチュアルを科学する実験的なトークコンテンツとなっています。
今回オープンしたのは、スピリチュアルラボのオフィシャルサイトおよびオンラインストアです。
当サイトでは、スピリチュアルラボに関する最新情報の配信、オフィシャルグッズを販売いたします。
詳細は、下記URLよりご確認ください。
【サイト詳細】
■サイト名
SPIRITUAL LABO オフィシャルサイト
■URL
https://spirituallabo.jp (https://spirituallabo.jp)
【株式会社SKIYAKI 会社概要】
社名：株式会社SKIYAKI
所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F
代表者：代表取締役 小久保 知洋
資本金：31百万円
事業内容：プラットフォーム事業
URL：https://skiyaki.com/ (https://skiyaki.com/)
SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。