新刊『だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！9巻』発売記念！！『だも豊』スタンプラリー開催！&佐野妙先生新規描き下ろしイラストを使用したグッズも新登場！

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、2026年2月17日（火）発売の『だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！』第9巻（著者：佐野妙）の発売を記念して、2026年2月17日（火）より各種イベントを開催いたします。




『だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！』の新刊9巻が2月17日(火)に発売されることを記念して、2026年2月17日(火)から2026年5月6日(水・祝)の間、イベント対象6店舗でスタンプラリーを開催！


『だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！』コミックスやグッズを購入してスタンプラリーを制覇すると、佐野妙先生描き下ろしカラーイラスト「ホログラムポストカード」が必ずもらえる！


※但し、数量に限りがあるため、在庫については各取扱店にてご確認ください。


※なくなり次第イベント終了です。



<開催期間>


2/17(火)-5/6(水・祝)



<開催店舗>


・アニメイト豊橋


・三洋堂書店 豊川店


・精文館書店 本店


・ファミリーマート豊橋原町店


・豊川堂 カルミア店


・メロンブックス 豊橋店






❏だも豊！スタンプラリー詳細はこちら


https://eeo.today/store/101/specialfeature/damotoyo



対象店舗ではコミックスに加えて、グッズの先行販売も開始！

『だも豊』9巻が2/17(火)に発売されることを記念して、


佐野妙先生の新規描き下ろしイラストを使用したグッズも新登場。
スタンプラリー対象店舗にて2/17から先行販売開始！！




【アニメイト豊橋】
・ボランティア部の日常アクリルスタンド 奈々
・ボランティア部の日常ステッカーセット 奈々
・ボランティア部の日常トレーディング缶バッジ(2種セット)



アニメイト豊橋では奈々のグッズをご用意！





【三洋堂書店 豊川店】


・ボランティア部の日常アクリルスタンド ちぎり


・ボランティア部の日常ステッカーセット ちぎり


・ボランティア部の日常トレーディング缶バッジ(2種セット)



ちぎりの名台詞が詰まったグッズは三洋堂書店 豊川店で販売！





【精文館書店 本店】


・ボランティア部の日常アクリルスタンド ほのか


・ボランティア部の日常ステッカーセット ほのか


・ボランティア部の日常トレーディング缶バッジ(2種セット)


・ボランティア部の日常クリアコインケース


・ボランティア部の日常ハンドタオル



精文館書店 本店では、ほのかグッズの他にも、


全員のイラストが使用されたクリアコインケースやハンドタオルが登場！





【ファミリーマート 豊橋原町店】


・コミックス「だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！」1～9巻


　ファミリーマート 豊橋原町店でもコミックスが購入できます！



スタンプラリーが盛り上がれば


「愛知ナンバー1」も夢じゃないら？





【豊川堂 カルミア店】


・ボランティア部の日常アクリルスタンド 理子


・ボランティア部の日常ステッカーセット理子


・ボランティア部の日常トレーディング缶バッジ(2種セット)



思わず写真を撮りたくなる！理子グッズは


豊川堂 カルミア店で！





【メロンブックス 豊橋店】


・ボランティア部の日常アクリルスタンド 潤


・ボランティア部の日常ステッカーセット 潤


・ボランティア部の日常トレーディング缶バッジ(2種セット)



メロンブックス 豊橋店のグッズラインナップは潤！



だも豊！スタンプラリー＆佐野妙先生新規描き下ろしグッズ詳細は特設サイトへ


https://eeo.today/store/101/specialfeature/damotoyo





❏『だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！』竹書房STORE特設サイト：


　　https://eeo.today/store/101/specialfeature/damotoyo


❏竹書房STORE：https://eeo.today/store/101/specialfeature/takestore


❏竹書房STORE X公式アカウント：@take_s_store(https://x.com/take_s_store)


❏佐野妙先生 X公式アカウント：@sttae(https://x.com/sttae)



(C)佐野妙／竹書房