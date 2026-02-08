新刊『だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！9巻』発売記念！！『だも豊』スタンプラリー開催！&佐野妙先生新規描き下ろしイラストを使用したグッズも新登場！
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、2026年2月17日（火）発売の『だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！』第9巻（著者：佐野妙）の発売を記念して、2026年2月17日（火）より各種イベントを開催いたします。
『だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！』の新刊9巻が2月17日(火)に発売されることを記念して、2026年2月17日(火)から2026年5月6日(水・祝)の間、イベント対象6店舗でスタンプラリーを開催！
『だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！』コミックスやグッズを購入してスタンプラリーを制覇すると、佐野妙先生描き下ろしカラーイラスト「ホログラムポストカード」が必ずもらえる！
※但し、数量に限りがあるため、在庫については各取扱店にてご確認ください。
※なくなり次第イベント終了です。
<開催期間>
2/17(火)-5/6(水・祝)
<開催店舗>
・アニメイト豊橋
・三洋堂書店 豊川店
・精文館書店 本店
・ファミリーマート豊橋原町店
・豊川堂 カルミア店
・メロンブックス 豊橋店
❏だも豊！スタンプラリー詳細はこちら
https://eeo.today/store/101/specialfeature/damotoyo
対象店舗ではコミックスに加えて、グッズの先行販売も開始！
『だも豊』9巻が2/17(火)に発売されることを記念して、
佐野妙先生の新規描き下ろしイラストを使用したグッズも新登場。
スタンプラリー対象店舗にて2/17から先行販売開始！！
【アニメイト豊橋】
・ボランティア部の日常アクリルスタンド 奈々
・ボランティア部の日常ステッカーセット 奈々
・ボランティア部の日常トレーディング缶バッジ(2種セット)
アニメイト豊橋では奈々のグッズをご用意！
【三洋堂書店 豊川店】
・ボランティア部の日常アクリルスタンド ちぎり
・ボランティア部の日常ステッカーセット ちぎり
・ボランティア部の日常トレーディング缶バッジ(2種セット)
ちぎりの名台詞が詰まったグッズは三洋堂書店 豊川店で販売！
【精文館書店 本店】
・ボランティア部の日常アクリルスタンド ほのか
・ボランティア部の日常ステッカーセット ほのか
・ボランティア部の日常トレーディング缶バッジ(2種セット)
・ボランティア部の日常クリアコインケース
・ボランティア部の日常ハンドタオル
精文館書店 本店では、ほのかグッズの他にも、
全員のイラストが使用されたクリアコインケースやハンドタオルが登場！
【ファミリーマート 豊橋原町店】
・コミックス「だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！」1～9巻
ファミリーマート 豊橋原町店でもコミックスが購入できます！
スタンプラリーが盛り上がれば
「愛知ナンバー1」も夢じゃないら？
【豊川堂 カルミア店】
・ボランティア部の日常アクリルスタンド 理子
・ボランティア部の日常ステッカーセット理子
・ボランティア部の日常トレーディング缶バッジ(2種セット)
思わず写真を撮りたくなる！理子グッズは
豊川堂 カルミア店で！
【メロンブックス 豊橋店】
・ボランティア部の日常アクリルスタンド 潤
・ボランティア部の日常ステッカーセット 潤
・ボランティア部の日常トレーディング缶バッジ(2種セット)
メロンブックス 豊橋店のグッズラインナップは潤！
だも豊！スタンプラリー＆佐野妙先生新規描き下ろしグッズ詳細は特設サイトへ
https://eeo.today/store/101/specialfeature/damotoyo
竹書房STOREでは、今後も人気作品のオリジナルグッズを順次発表してまいりますので、お楽しみに。
❏『だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！』竹書房STORE特設サイト：
https://eeo.today/store/101/specialfeature/damotoyo
❏竹書房STORE：https://eeo.today/store/101/specialfeature/takestore
❏竹書房STORE X公式アカウント：@take_s_store(https://x.com/take_s_store)
❏佐野妙先生 X公式アカウント：@sttae(https://x.com/sttae)
(C)佐野妙／竹書房