一般社団法人 日本救急救命士会

当会では、会員数の増加に伴い、理事会において追加選出が必要であると認められたことから、定款施行細則第8条第2項に基づき、評議員の臨時（追加）選出を行うこととなりました。

【日本救急救命士会】評議員の追加選出について

一般社団法人日本救急救命士会は評議員の追加選出を行いました。今回の評議員選出は、本会定款及び定款細則に基づき行いました。なお、本会は設立より3年が経過していないため、定款施行細則 第4条第1項の一部（3年以上の入会歴）ならびに第2項（評議員1名の推薦）に関わらず評議員の追加選出をいたしました。

【追加選出の評議員について】

以下、２６名の評議員を追加選出しました。（五十音順）

安齋 勝人 大屋 悠真 加藤 明仁 加藤 渚 川崎 知美

川島 功聖 北原 嶺 組澤 光一 郷田 爽真 坂田 章法

杉岡 智代里 鈴木 康史 中条 誠 西 大樹 長谷川 智教 畑佐 健司 早川 崇弘 腹子 歩夢 平田 誠 平野 幾万 星山 真輝 細井 涼司 堀越 涼平 丸 和史 三本 健志 安原 亮輔

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 日本救急救命士会 事務局

Email： info@jelsta.or.jp

URL： https://www.jelsta.or.jp/

一般社団法人 日本救急救命士会とは

救急救命士が教育と研鑽に根ざした専門性に基づき、救急医療の質の向上を図るとともに、国民の幸福を追求し続けられる環境づくりを推進し、社会のあらゆるニーズに応える救急救護領域の開発と展開を図ることにより、国民の安全と安心に寄与することを目的とした団体です。

＜日本救急救命士会 設立の背景＞

救急救命士法が平成3年に制定されて以来、救急救命士を取り巻く環境は大きく変化しました。

高齢化による搬送患者数増加に伴う救急医療需要が増大、医師等の業務負担軽減を目的として、令和3年に救急救命士法の改正が行われ、その活動範囲が医療機関内に拡大されました。

いま救急救命士に期待される役割が急速に拡大し、変化している現代社会において、これらのニーズに応え、職能向上を促進するために、救急救命士の総意をまとめるために「日本救急救命士会」を設立することに至りました。

一般社団法人 日本救急救命士会HP :https://www.jelsta.or.jp/