【岡山大学】神経性やせ症の家族療法（FBT）に特化した支援AIを開発 -家庭での「支援の空白」を埋める新たな試み

2026（令和8）年 2月 8日

＜発表のポイント＞

- 拒食症に悩む家族の「パートナー」： 家庭で直面する困りごとに24時間いつでも利用できる、家族療法実施支援に特化した生成AIボットを開発しました（私たちの知る限り同種の取り組みとして初）。- 専門家評価による「安全性・妥当性」： 専門医らによるテストで、AIの回答の9割以上が「適切で安全」であると判定されました。- 支援の空白を埋める技術： 医療者に相談が難しい時間帯などに、AIが家族の味方として相談に対応し、即座に適切な声かけや対処法を提案します。

◆概 要

「神経性やせ症」は、極端に体重が減り、命に関わることもある深刻な病気です。特に10代の子どもに増えており、若年者の治療では、お父さんやお母さんが家庭での食事を主導して支える「家族療法（FBT：Family Based Treatment）」がもっとも効果的とされています。しかし、毎食時に子どもが激しく泣き叫んだり、食べることを強く拒んだりする中で再栄養を支え続けることは、家族にとって想像を絶する負担です。診察のない夜間や休日、目の前の食事をどう勧めればよいかを悩む家族は多く、治療を諦めてしまうケースも少なくありません。



そこで、国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の学術研究院医歯薬学域（医）医療情報化診療支援技術開発講座の長谷井嬢教授（整形外科）は、岡山大学病院小児心身医療科と連携し、子どもを支える家族を支援するために、家族療法（FBT）の専門知識を学習したAIチャットボットを開発しました。AIが「医療の空白」を埋めるパートナーとなることで、家族の心の負担を減らし、子どもたちの回復を後押しします。



このAIは将来的な臨床利用を目指し、2026年2月より段階的に患者さんご家族の試用を経て、システムの精度をさらに高める開発を実施予定です。本開発は、現在強く求められている生成AIの医療応用推進に寄与し、医療を補完するデジタル・トランスフォーメーション（DX）の象徴的なモデルとなります。

本情報は、2026年1月30日に岡山大学で開催された2026年1月定例記者会見において公開されました。

定例記者会見で研究発表を行う長谷井嬢教授

◆長谷井嬢教授からのひとこと

神経性やせ症の治療において、保護者は『回復を支える最大の味方』ですが、同時にもっとも過酷な状況に置かれています。食卓での激しい葛藤に直面したとき、深夜や休日であっても、すぐに適切な声かけや対処法を提案してくれる存在があれば、家族にとって大きな支援になるのではないかと考え、小児心身医療科と連携して開発しました。

本システムは単に情報を与えるだけでなく、日々治療に取り組むご家族の感情に寄り添い、エンパワメント（勇気づけ）を行う独自のアルゴリズムを搭載しています。

今後効果実証を行う予定で、診療に利用できるのはまだ先ですが、AIが医療の空白を埋めることで、より多くの子どもたちが家族とともに回復への道を歩めるよう、今後も臨床実装に向けた研究を加速させていきます。

◆研究資金

本研究は、公益財団法人三島海雲記念財団、公益財団法人明治安田こころの健康財団、公益財団法人橋本財団、JSTスタートアップ・エコシステム共創プログラム（PSI2025_S2B71） の支援を受けて実施しました。

◆詳しい研究内容について

神経性やせ症の家族療法（FBT）に特化した支援AIを開発-家庭での「支援の空白」を埋める新たな試み-

◆参 考

・岡山大学病院

◆参考情報

岡山大学病院が所在する岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医） 医療情報化診療支援技術開発講座 教授 長谷井 嬢

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-7273

