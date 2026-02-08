IGNITIONレスリングアカデミー、子供たちの未来を見据え「IGNITION ACADEMY サポーターズクラブ」を発足

株式会社IGNITION

千葉県袖ケ浦市を拠点に、創立3年目には金メダル55個を含む111個のメダル獲得実績を持つ「IGNITIONレスリングアカデミー（代表：佐藤 吏）」は、レスリング界全体の持続可能な発展と、スポーツを通じた次世代リーダー育成を目指し、2026年1月より新たな活動支援組織「IGNITIONサポーターズクラブ」を発足いたしました。

なお、本クラブの立ち上げにあたっては、設立初期から通っている選手の親御さんに加え、 五常・アンド・カンパニー代表の慎泰俊氏、CARPE DIEM代表の石川祐樹氏、Solafuneの湯川隆臣氏ら、ビジネス・教育界のトップランナーがメンバーとして参画。経済的な理由による競技断念を防ぐとともに、国内だけでなく米国大学（NCAA）への進学も見据えた「文武両道」のグローバルアスリートを地域一体となって育成するプロジェクトです。

■ 設立の背景：勝利の先にある大事な事実を体験から学ぶ「教育」を目指して

創立3年目には計111個のメダルを獲得

現在、日本のスポーツ界は少子化による競技人口の減少や、経済格差による体験機会の損失という課題に直面しています。特にレスリング界においては、目先の勝利を優先するあまり、選手の燃え尽き症候群やセカンドキャリアの未整備が課題となっています。

出典：全日本柔道連盟統計資料、全国高体連レスリング専門部データ等を基に作成

IGNITIONはこれまで「理知的な指導」を掲げ、短期間で多数のメダリストを輩出してきました。しかし、私たちが目指すのは単なる「強い選手」の育成ではありません。レスリングという競技を教育ツールとして捉え直し、社会で活躍できる「人間力」を育むことこそが、競技人口の拡大と業界の発展に繋がると確信しています。 この理念を、保護者の方々だけでなく、地域社会や企業様と共に実現・拡張していくための基盤として、本サポーターズクラブを設立しました。

■ IGNITIONが描く「スポーツ教育」3つのビジョン

レスリング界を取り巻く現状

本クラブによる支援は、単なる遠征費補助等に留まらず、以下の長期ビジョン実現のために充当されます。

１．「世界」と「学業」を繋ぐキャリアパスの構築

国内の強化だけでなく、語学教育や学業サポートを並行して行い、米国NCAA（全米大学体育協会）等の海外奨学金獲得を目指せるルートを開拓します。「スポーツか勉強か」ではなく、スポーツを武器に高度な教育機会を得る、グローバルなキャリア形成を支援します。

日米レスリング競技の市場比較2．2036年を見据えた「息の長い」強化システムIGNITION ACADEMYの強化システム

小学生年代での過度な減量や勝利至上主義を排し、身体の成長と心の成熟に合わせた指導を行います。目先の全国大会優勝ではなく、選手がピークを迎える10年後（2036年五輪等）に世界で戦える、燃え尽きないアスリートを育成します。

３．地域社会に還元される「循環型」エコシステム長期構想

支援を受けた選手が、将来指導者として戻ってきたり、社会人として地域に貢献したりする「循環」を作ります。まずはアカデミーの保護者が中心となり、そこから地域住民、地元企業へと支援の輪を広げ、地域全体で子供たちを育てるコミュニティモデルを構築します。

■ 強力な立ち上げメンバーの参画

各界で活躍するプロフェッショナルが、IGNITIONの「教育×競技」モデルに共感し、その知見を還元します。

慎 泰俊 氏 五常・アンド・カンパニー株式会社 代表執行役慎 泰俊 氏

プロフィール

民間版の世界銀行をつくるため、14年7月に五常・アンド・カンパニーを創業し、発展途上国で数百万世帯の低所得層に金融サービスを提供。認定NPO法人Living in Peaceおよび日本児童相談業務評価機関を共同設立。

コメント

私は世界中で金融包摂と子ども支援に取り組んできました。そんな私にとって、ノーギグラップリングを含めたブラジリアン柔術は、2020年代に始めたもののなかで、最もよかったことの一つでした。そして、グラップリングをしていると自然とレスリングへの関心も高まっていくのですが、その折にIGNITIONアカデミーを訪問する機会をいただき、先生と子どもたちの熱量に大変な感銘を受けました。IGNITIONアカデミーが発展することは、単に未来の五輪金メダリストを育てるということだけでなく、精神力と人間性に優れた人を育てることにつながると考えました。人間の身体性が今まで以上に大切になる現代社会において、このアカデミーの存在はこれからの教育のあり方にも一石を投じるものであると信じています。そういった思いから、ささやかながらこのサポータークラブの発展に協力するべく、お手伝いをさせて頂くこととなりました。

石川 祐樹 氏（カルペディエムブラジリアン柔術 ディレクター）石川 祐樹 氏

プロフィール

国内外５０拠点を構えるブラジリアン柔術道場「カルペディエム」の創業者。現在はディレクターを務める。

コメント

柔術の世界に身を置いてきた私から見ても、IGNITION ACADEMYは非常に稀有なチームです。佐藤先生をはじめ、コーチ、選手、保護者が一つの大きな家族のように高い志を共有しています。息子がこの素晴らしい環境で学べることを誇りに思います。 これまで私が道場経営やブランディングを通じて得てきた知見を還元し、チームのさらなる飛躍を全力でバックアップしていきたいと考えております。

湯川 隆臣 氏（株式会社Solafune 社長室長 / 事業開発・経営企画部門長）湯川 隆臣 氏

プロフィール

総合商社にて海外事業投資に従事。現在は衛星データスタートアップの経営に参画。仏ESCP、米スタンフォード経営学修士。英語以外にフランス語・ポルトガル語を話し、世界91カ国を訪れた旅人としての顔も持つ。

コメント

私はこれまで総合商社でのキャリアを通じて、世界各国の首脳や閣僚、ビジネスパーソンと対峙してきました。そこで常に痛感したのは、先人が築いた日本の実績への深い敬意と、対照的に低下し続ける現在の国際競争力です。また、90カ国以上の旅や長期の海外居住を通じ、視座を作る教育の重要性も肌で感じてきました。欧米トップスクールの学生たちが持つ、単なる学力ではない人間としての余裕や絶対的な自信は、日本の次世代が世界と渡り合って価値を創造していくために不可欠な要素だと確信しています。

二人の息子がIGNITIONに出会い、心身ともに逞しく、自信を深めていく姿を間近で見て、レスリングを通じた包括的な成長のポテンシャルを確信しました。「世界と戦える人材を育成する」というIGNITIONの志は、単なる競技の枠を超え、多様な価値観の中で自らを信じ、未踏の困難に挑戦できる力を育むものです。私自身のこれまでの知見が、このアカデミーが目指す「新しい教育の形」の一助になればと願い、サポートをさせていただくこととなりました。

■ 代表コメント：IGNITIONレスリングアカデミー 代表 佐藤 吏代表 佐藤吏

私たちの挑戦は、私一人の力では成し遂げられません。今回、強力なサポーターを得て、クラブの基盤はより強固なものとなりました。 地域に愛され、誇りに思ってもらえる存在になりたい。そして、経済的な理由で可能性を閉ざされる子どもをゼロにしたい。皆様の応援が、選手たちの『あと一歩』を支える力になります。

■ サポーターズクラブ会長コメント：御園 和宏

このたび、IGNITION ACADEMYサポーターズクラブ会長に就任いたしました御園（みその）と申します。

当アカデミーでは、レスリング日本一の経歴を持つコーチ陣により、技術のみならず礼儀や強靭な精神の在り方についても丁寧にご指導いただいております。子供たちがチームスローガン「練磨必成」のもと、ひたむきにレスリングに励む姿は、私たち大人にも大きな勇気と感動を与えてくれます。私たちサポーターも一丸となり、子供たちが安心して健やかに成長し、大きな舞台へと挑戦していける環境を築いていきたいと考えております。皆様のご協力を、何卒よろしくお願い申し上げます。

■ IGNITION ACADEMY サポーターズクラブ 概要

▼組織形態

IGNITION内の自治組織（規模が拡大した場合には独立法人化も検討)

▼目的

アカデミーの活動支援、選手の人格形成と競技力向上、日本のレスリング界の発展に寄与すること

▼役員

会長 御園和宏（選手の親）

副会長 石川祐樹・湯川隆臣（ともに選手の親）

事務局長 大坂昂（IGNITION ACADEMY)

会計 佐藤梨沙 (IGNITION ACADEMY)

監事 慎泰俊（外部者）

▼会費

月額2,000円～（上限なし・自由設定可能）

▼主な使途

単に選手育成に役立てるのみならず、動画配信などを通じてレスリング界全体にも役立てる予定です

・ アカデミー運営費および選手育成費の助成

・ 遠征・合宿費用等の支援（海外含む）

・ 練習設備・器具の整備支援

・ 選手の表彰および激励

・ アカデミーと会員との交流促進

・ レスリング技術やルールに関する動画の配信

▼会員特典

活動報告書の送付、道場内プレートへの記名、練習見学など

▼詳細・お申し込み

活動のロードマップを記したサポーターズクラブ概要資料をご用意しております。下記よりお問い合わせください。

■ 団体概要

団体名：IGNITIONレスリングアカデミー

所在地：千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前2-29-32

代表 ：佐藤 吏（元全日本王者・天皇杯優勝）

設立 ：2022年

実績 ：創立3年目には金メダル55個を含む計111個を獲得（2025年実績）

■ 本件に関するお問い合わせ先

IGNITION ACADEMY サポーターズクラブ事務局

担当 ：事務局長 大坂昂

E-mail：ignition.wrestling.sc@gmail.com

URL ：https://ignition-wrestling.stores.jp/

※メディア関係者の皆様へ

本プレスリリースに関する詳細情報の提供、代表・佐藤へのインタビュー、練習拠点の取材・撮影など、随時受け付けております。