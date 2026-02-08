ピスタチオスイーツ専門店「MAX PISTACHIO」｜ピスタチオ好きに嬉しい！2月購入で『お好きな一品プレゼントキャンペーン』開催 & 試食提供を開始

株式会社より善く伸ばす

株式会社より善く伸ばすが運営する、ピスタチオスイーツ専門店「 MAX PISTACHIO（マックス ピスタチオ）」は、より多くの方に楽しんでいただくため

・『お好きな一品プレゼントキャンペーン』

・『店舗での試食提供』

を開催いたします。

イタリア・シチリア産ピスタチオにこだわり、その香ばしさとコクを最大限に引き出したスイーツは、ピスタチオファンを中心に高い支持を獲得。

2026年新作も大好評を得ており、冬ならではの贅沢な味わいをお届けしています。

■ 『お好きな一品プレゼントキャンペーン』内容

対象商品は下記となります。

ピスタチオスイーツテリーヌ

MAX PISTACHIOの看板商品。美味しさに感動する人続出！

食べた瞬間から飲み込んだ後の余韻まで、ずっとピスタチオを感じることができます。

価格：5,380 円（税込）

販売場所：二子玉川ライズ、東武百貨店池袋店、MAX PISTACHIO オンライン

https://maxpistachio.com/products/1

超濃厚ピスタチオプリン4個入

とろーりなめらかな濃厚ピスタチオが幸せな一品。ピスタチオの香ばしさがふわっと広がって、思わずにんまりしちゃうおいしさです。

価格：3,160 円（税込）

販売場所：二子玉川ライズ、東武百貨店池袋店、MAX PISTACHIO オンライン

https://maxpistachio.com/products/2234

Dチョコピスタチオバー（ビター or ミルク）

人気のドバイチョコレート「D チョコ ピスタチオ」の板チョコタイプが新登場。

しっかりとした厚みの中に、自慢のピスタチオ・カダイフがたっぷり。

ピスタチオペーストに加え刻みピスタチオもたくさん入って、ピスタチオの美味しさを最も感じられるドバイチョコなのではないでしょうか！

ザクザク食感がとっても楽しく美味しい一品です。

価格：1,990 円（税込）

販売場所：二子玉川ライズ、東武百貨店池袋店、MAX PISTACHIO オンライン

https://maxpistachio.com/products/92379

https://maxpistachio.com/products/59138

Dチョコ ピスタチオ（ビター or ミルク）

人気のドバイチョコレート「D チョコ ピスタチオ」に、待望のミルクチョコレートフレーバーが新登場。優しい甘さのミルクチョコレートが、香ばしいピスタチオの風味を引き立ててくれます。

価格：1,580 円（税込）

販売場所：二子玉川ライズ、東武百貨店池袋店、MAX PISTACHIO オンライン

https://maxpistachio.com/products/2

https://maxpistachio.com/products/84297

ボンボンショコラアソート 4個入 or 6個入ピスタチオバターサンド 超ピスタチオ・チェリー 3個入

ピスタチオを贅沢に配合したバタークリームに、濃厚なピスタチオソースを忍ばせたバターサンド。

チェリーソースを加えたフレーバーとの 3 個セットで、味の違いも楽しめます。

価格：2,250 円（税込）

販売場所：二子玉川ライズ、東武百貨店池袋店、MAX PISTACHIO オンライン

https://maxpistachio.com/products/12489

ピスタチオロシェ

刻みピスタチオがごろごろ入った粒チョコレート。

チョコはビター。ナッツの香ばしさがしっかり感じられます。

価格：1,600 円（税込）

販売場所：二子玉川ライズ、東武百貨店池袋店、MAX PISTACHIO オンライン

https://maxpistachio.com/products/27975

ピスタチオショコラボール

シチリア産ピスタチオをビターチョコレートでコーティング。

香ばしさとほろ苦さが後を引く、大人のための一品。

価格：950 円（税込）

販売場所：二子玉川ライズ、東武百貨店池袋店、MAX PISTACHIO オンライン

https://maxpistachio.com/products/13953

応募方法

オンラインストアで購入

オンラインストアで2026年2月中に購入した方で、下記いずれかを行う。（当選案内のメールをお送りするため。）

・決済画面にて『クーポン・最新情報をメールで受け取る』にチェックを入れる。

・メールマガジンに登録する。

実店舗で購入

下記お申し込みフォームを、購入レシート写真と共に送信ください。

プレゼントキャンペーン応募フォーム(https://uttermost-cadet-02c.notion.site/301112a817268047ae72f6628d6e25ab?pvs=105)

抽選結果発表

3月中旬を目処に、当選者にのみメールにて、当選結果・ご希望商品のお伺いなどをご案内いたします。

また当選商品発送の際は、送料のみご負担いただきます。あらかじめご了承お願い致します。

■ 店舗での試食提供

二子玉川ライズ/東武百貨店池袋店 にて出店中の店舗にて、試食提供を行っております。

この機会にぜひMAX PISTACHIOの美味しさをご体感ください。

試食対象商品

・超濃厚ピスタチオプリン

・Dチョコピスタチオ 他

※ いずれも予定数量がなくなりましたら終了となります。

※ 予告なく試食対象商品を変更する場合がございます。

■ MAX PISTACHIO について

「MAX PISTACHIO」は、ピスタチオ好きのプロデューサー・ヒキノトオルが 2020 年に立

ち上げたピスタチオスイーツ専門店。

イタリア・シチリア産ピスタチオにこだわり、その魅力を最大限に引き出したスイーツを提供しています。

公式ホームページ: https://maxpistachio.com

店舗情報: https://maxpistachio.com/pages/store

X: https://x.com/maxpistachio1

Instagram: https://www.instagram.com/maxpistachio_official

LINE アカウント：https://lin.ee/4QdRJGA

MAX PISTACHIO

【問い合わせ】

TEL：03-6820-0808

M A I L：info@maxpistachio.com

担当：引野/石川