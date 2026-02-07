男性育休を取得できる岐阜のお肉屋さん！だるまミート株式会社！　従業員に寄り添い　パートさんにも賞与有り！

だるまミート株式会社

岐阜の名産『飛騨牛』『結旨豚』などをはじめとした食肉加工、販売、卸の総合商社 だるまミート株式会社（本社：岐阜市西川手６-２、代表取締役 宮森八伸）は、従業員に寄り添い岐阜で１番働きやすい会社にすることを目指しています。

なぜなら社員の幸せは会社の成長に繋がると思うからです。

社員は会社の要、家族のように寄り添い大切にすべきなのです。

ですので、社員だけではなくパートさんの福利厚生にも拘り、パートさんの有給休暇取得制度や賞与授与も実践している会社です。

常日頃から子育て応援にも力を入れていて小さいお子さんがみえる従業員へ、子供手当やおむつ手当の支給などもしています。

そして今回は女性の産休はモチロン、この度男性育休も積極的に取り入れることにいたしました。

男性も育休を取得して産後の奥さんを支え協力すべき！

女性にとって妊娠出産は大仕事です。

まして生まれたばかりの赤ちゃんのお世話をするのは重労働。

そんな重労働を、産後の奥さん一人に任せっきりにしてはいけない！

男性も育休を取得して、奥さんを支え協力して子育てをすべきだと思いました。

そこで、世間でもなかなか浸透していない男性育休を男性従業員からは言い出しづらいのではないかと思い、会社から推奨して積極的に男性にも育児に参加してもらうことにしました。

初の男性育休を取得した男性社員の声

初めての子育てで不安だった僕に社長が育児休暇を提案してくださり、だるまミート初の育児休暇を男性側である僕が取らせて頂きました。

男性育休をいただき妻と一緒に育児をしてみて、育児がこんなに大変なことなのだと僕は初めて知りました。

僕一人だったらとても出来ない！育児は本当に大変なことだと痛感しました。

男性育休がなかったら、産後の妻が一人で育児に奮闘していたのかと想像するだけで信じられない気持ちになりました。

これは男性育休を取得出来なかったらわからなかったことだと思います。

育児休暇を提案してくださった社長にとても感謝しています。

もっと男性育休を取得できる世の中になっていって、すべての男性が育児にかかわれるようになるといいなと僕は思いました。

男性育休を取得した社員の奥様のコメント

初めての出産＆育児で不安や戸惑いでいっぱいなうえに、産後ボロボロな身体で動くことがかなり辛く、それでも子供は待ってはくれないので旦那が育休を取って育児や家事を手伝ってくれて本当に助かりました。

子供の夜泣きがひどく一晩中泣いてることもあったので、夜も交代で見ることも出来ました。

子供が生まれてすぐに旦那が育休を取って積極的に育児をして子供と関わってくれたので、生後３ヶ月半頃には旦那と子供の間に信頼関係が生まれていました。

今では子供はパパのことが大好きで、いつもパパが仕事から帰ってくると嬉しそうにニコニコ笑っています。

そして何より日々成長していく子供の姿を一緒に見ることが出来て本当に良かったです。

旦那が育休で家族三人で過ごした２ヶ月半は思い出に残る大切な日々で、私たちにとって宝物です。

本当にありがとうございました。

だるまミート株式会社について

平素からだるまミート株式会社をご愛顧いただきまして大変ありがとうございます。

だるまミート株式会社は、常に【安全】【安心】な食肉をお値打ちにお客様へご提供することを経営理念に掲げ、社会に貢献してまいります。

また、お客様の信用が第一と考え、常日頃から従業員の教育にも力を注ぎ、安定したより良い商品づくりをしてまいります。

これからも、ひとりでも多くのお客様に『だるまミートさんにお願いしてよかった』と言っていただけるよう、従業員一同商品づくりに真摯に向き合ってまいります。

今後とも格別のご支援、ご愛好を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長 宮森 八伸

【会社概要】

会社名 だるまミート株式会社

代表 宮森 八伸

住所 岐阜市西川手６丁目２番地

TEL ０５８-２７１-１３４０

FAX ０５８-２７５-２５２９

設立 昭和５１年

資本金 1,000万円

取引金融機関 十六銀行、岐阜信用金庫

HP: http://www.daruma-meat.co.jp/