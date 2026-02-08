【AILEX合同会社】日本初※ 個人・中小法律事務所向け AIファクトチェック搭載のリーガルテックAI SaaS「AILEX」ベータ版を本日リリース。実際の法律事務所の声を基に誕生。

日本比較サイト制作合同会社AILEX

AILEX合同会社（本社：東京都港区 / COO：山川 慎太郎）は、法律事務所向けAI統合訴訟支援クラウドSaaS「AILEX」（エイレックス）のベータ版を、本日2026年2月8日に正式リリースいたしました。

AILEXは

- AI法律相談チャット- AI文書生成（27種類の法律文書テンプレート）- AIファクトチェック- AI事件管理- AI文書管理- AI利益相反チェック- AIスケジュール管理- 報酬記録- 請求書管理

を一つのプラットフォームに統合した、日本初※のAI統合訴訟支援SaaSです。

（日本初資料については当プレスに添付。2026年2月8日・AILEX調べ）

開発の背景 ─ 法律事務所が直面する構造的課題

日本には約18,470の法律事務所がありますが、そのうち99.3%が弁護士20名未満の小規模事務所です。

弁護士の平均年間労働時間は2,321時間に達し、過去20年間で所得は49%減少しています。

一方、リーガルテック市場は年12%以上の成長を続けていますが、そのAI活用の約70%は契約レビュー領域に集中し、10社超がひしめく飽和市場となっています。

これに対して、訴訟実務のAI支援は「黎明期」にあります。

既存の訴訟AI（弁護革命、llamadrive等）は単機能ツールにとどまり、事件管理SaaS（LEALA、CloudBalance等）にはAI文書生成機能がありません。

AILEXは、この構造的空白を突く、日本初の統合型訴訟AI SaaSです。

2026年1月、最高裁は民事裁判へのAI補助活用の検討開始を公表。同年6月には民事裁判IT化が完全施行されます。

AILEXは、このパラダイムシフトに先駆けてリリースされるAI法律事務所OSです。

AILEXの中核 ─ 3つのAIが法律実務を変える

１. Claude（Anthropic Claude Sonnet）── 対話型AI相談・OCR 法律相談チャット、事件コンテキスト自動注入、ZIPインポートOCR

２. GPT-4o（OpenAI GPT-4o）── 文書生成エンジン 27種類の法律文書テンプレート、出典タグ自動付与

３. Perplexity（Perplexity Sonar）── ファクトチェック AI生成内容の事実検証、参照URL付き結果表示

このマルチAIアーキテクチャにより、「AIが生成し、AIが検証する」という法律文書の新しい品質基準を実現しました。

米国では弁護士がAI生成の虚偽判例を裁判所に提出する問題が社会問題化しましたが、AILEXのファクトチェック機能はこのリスクに先駆けて対応する、日本のリーガルテックSaaS市場で唯一※の機能です。

機能一覧 ─ 法律事務所OSとしての統合力

AI法律相談チャット

1. AI法律相談チャット

Claude APIによるリアルタイム法律相談。事件コンテキスト自動注入、クロスセッション参照、ストリーミング応答対応。

2. AI文書生成（27種類+追加予定）

AI文書生成（27種類+追加予定）

訴状・準備書面・内容証明・催告書・和解書等27テンプレート。出典タグ自動付与、Word(.docx)エクスポート対応。

3. AIファクトチェック

AIファクトチェック

Perplexity APIでAI回答の法的正確性を検証。参照URL付き検証結果を表示。

日本初※の標準搭載機能。

4. ZIPインポート・AI-OCR

ZIPインポート・AI-OCR

裁判所書類PDFをZIP一括アップロード。

Claude Vision AIでOCR＋27種類の文書種別を自動判定・分類。

5. 事件管理

民事・刑事・行政・家事事件の一元管理。

原告・被告・裁判所・事件番号をAIチャット・文書生成に自動連携。

6. コンフリクトチェック

利益相反防止の自動照合。

ダッシュボード・事件登録時・専用ページの3箇所でリアルタイム検出。

7. スケジュール管理

裁判期日・書面提出期限の管理。

書類からの日付自動抽出、リマインダー、月間カレンダービュー。

8. 依頼者管理

個人・法人の依頼者情報を一元管理。

事件・請求書との紐づけ。

9. 報酬・請求書管理

報酬・請求書管理

タイムチャージ・固定・成功報酬・実費を記録。

インボイス制度対応の請求書を自動作成・メール送付。

10. PII自動マスキング

個人識別情報を外部API送信前に自動置換。

依頼者への同意説明なしでAI機能を利用可能。

11. セキュリティ・認証

セキュリティ・認証

2FA、LINEログイン、reCAPTCHA v2、ロールベースアクセス制御(4段階)、IDOR対策。

12. Word(.docx)エクスポート

AIチャット履歴・AI生成文書をWord形式でダウンロード。

PII自動マスキング ─ 導入障壁を根本から解消。

13. 契約書チェック（β版）

契約書チェック（β版）

契約書のPDFまたは画像をアップロードすると、AIがリスク分析・条項チェック・改善提案を行います。

既存の事件に紐づけてチェックしたり、結果をそのままチャットで議論できます。

14. 参照ソース追加・編集

参照ソース追加・編集

信用できるソースを自分で追加し、AIがその情報のみを参照して文書作成などを実施できます。

■ 個人情報マスキング機能「PII」

個人情報マスキング機能「PII」

法律事務所がAIツールを導入する際の最大の障壁は、「クライアントの個人情報を外部AIサービスに送信することへの同意取得」です。

AILEXは独自開発のPIIマスキングエンジンを搭載し、事件番号・当事者名・裁判所名等の個人識別情報を、外部API送信前に自動的にプレースホルダーに置換します。

AIからの応答受信後に元情報を復元するため、弁護士は依頼者への個別同意説明なしでAI機能をフル活用できます。

（サーバーは国内サーバーを利用）

料金プラン

FREE（無料）

AIチャットメッセージ：40回（累計）

AIファクトチェック：含む

AI文書生成：制限あり

ZIPインポート：制限あり

事件数上限：5件

公式LINEサポート・コンフリクトチェック・スケジュール管理・依頼者管理・報酬/請求書管理・PIIマスキング：すべて利用可

PRO（\49,000 税込/月）

AIチャットメッセージ：無制限

AIファクトチェック：無制限

AI文書生成：無制限

ZIPインポート：無制限

事件数：無制限、全管理機能：利用可、優先サポート付き

※ AI API利用上限がございます。

AILEXは一般SaaSの様な「資料請求」→「営業」→「試用アカウント発行」・・・などの様な複雑なフローを踏まず、https://users.ailex.co.jp からすぐにご自身で登録し、お試し頂けます。

市場ポジション ─ 構造的空白を突く

日本のリーガルテック市場は2023年に500億円を超え、年率12%以上で成長を続けています。

しかし、AI活用の大部分は契約レビュー（LegalOn Cloud、OLGA、MNTSQ等10社超）に集中し、訴訟実務のAI支援は3～5社の単機能ツールにとどまります。

AILEXは「相談→生成→検証→管理」の一気通貫ワークフローを統合した唯一のSaaSとして、この構造的空白地帯を開拓します。

今後の開発ロードマップ

AILEXは今後、短期ビジョンとして、AI契約書レビュー機能の追加、依頼者向けポータル、タスク管理連携、ナレッジマネジメント機能の開発を計画しています。

長期ビジョンとしてグローバル展開（ailex.works）、iOS/Android対応ネイティブモバイルアプリ、API提供による他ツール連携を見据えています。

会社概要

会社名： AILEX合同会社（設立登記中）

代表者： 山川 慎太郎

住所： 東京都港区六本木

設立： 2025年12月

事業内容： AI法務支援クラウドSaaS「AILEX」の開発・運営

公式サイト： https://ailex.co.jp

SaaSアプリ： https://users.ailex.co.jp

グローバル： https://ailex.works（開設予定）

メール： info@ailex.co.jp

公式LINE： https://lin.ee/P9JAWZp

※「日本初」表記について：「AIファクトチェック機能を標準搭載したリーガルテックSaaS」としての「日本初」は、2026年2月6日時点で、独立した4つの調査機関による日本国内リーガルテックSaaS約100サービス、海外主要サービス約20サービスを対象とした調査に基づきます。

調査の結果、同等の機能を標準搭載したサービスは確認されませんでした。

正式な「日本初」表記には第三者調査機関による追加調査を予定しています。

本サービスはベータ版であり、機能・仕様は予告なく変更される場合があります。AIの出力は参考情報であり、最終的な法的判断は弁護士ご自身で行ってください。

AILEX、エーアイレックスはAILEX合同会社の商標です。

その他記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

