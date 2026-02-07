【日本最大級】山中湖/山梨 の人気レストランカフェ AMAAMA(アマアマ) はモーニング&ランチで絶対的人気を誇る

BROTHERNEEDS株式会社画像:AMAAMA インスタグラム参照

大人気のAMAAMAのランチメニューは売り切れ御免の数量限定!!

外国人客や観光客で賑わいを見せている山中湖にニューオープンした

人気レストランカフェAMAAMAが、オープンから半年ほど経った去年(2025.12月ごろ)より、

ランチメニューに「ハンバーグプレート」、「ブリボウル(炙り)」、「ガパオライス」...など、

ランチメニューも更なるラインナップが追加された。

ハンバーグプレート、ブリボウル(炙り)、ガパオライスなど、

新メニューは全て観光客に大人気だという。

外国人からも大人気の絶景が「まるで海外」という声多数!!

そんなAMAAMAだが、

インバウンドでも特に"欧米系外国人"から絶対的な人気を誇り、

リゾート感あふれるヨーロピアンな建物や景色が欧米外国人からの興味を惹いているという。

イタリア人からは、

「イタリアのコモ湖の景色のようだ」

スイス人からは

「スイスの景色のよう」

...などと日本にいながらヨーロッパ諸国を彷彿とさせるような景色に驚きの声が上がっているよう。

日本にいながら欧米諸国のような絶景を一望できるAMAAMAを一度は体験してみたいところだ。

実の5人兄弟で旧美術館を再生した、DIYで創り上げた空間

AMAAMAといえば、

兄弟たちで老朽化した旧美術館跡地を再生し、

しかもそのほとんど全ての工程をDIY(自分たちで施工)で作ってしまったことに驚きだ。

現在も工事は続いており、

店舗面積170坪の超巨大店舗を、自分たち兄弟でDIYで工事を進めているという。

日本で一番広い面積を持つBAR&CAFEレストランで、日本最大級の広さを持つAMAAMA。

そんな巨大店舗の完成はもう間も無くなのではないかと、期待に胸を膨らませている。

2026年2月現在は、およそ建物半分までのレストランカフェスペースが広がっている。

テレビ取材で明らかになった170坪の巨大店舗

上記の写真をご覧の通り、

建物改装済み部分が1/3程度で、残りの2/3が未改装となっている。

驚きは、

この広さの店舗改装を兄弟たちでDIYで創り上げていること...。

また、山中湖畔沿いにこの広さの建物が広がっていることにも驚き。

(店舗詳細は下記Youtubeよりご確認いただけます。)

AMAAMA (MENU) 一部

店舗詳細

- AMAAMA BAR&CAFE LOUNGE- 〒401-0501 山梨県南都留郡山中湖村山中207-7

営業時間

- 冬営業時間 : 8:30 - 17:00 (日曜のみ7:30 - 17:00 )(2026年2月7日時点)