【岡山大学】上山隆大内閣府本府参与らが岡山大学を訪問～共生型連合体と最先端研究施設について意見交換～

◆概 要

2026年1月26日、上山隆大内閣府本府参与と本学の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」担当サポーターである名古屋大学の藤巻朗特任教授、信州大学の杉原伸宏副学長（JSPS信州大学リエゾン）が本学を訪問し、本学の那須保友学長や佐藤法仁副理事・副学長・上級URA（JSPS岡山大学リエゾン）、櫻井淳副理事・副病院長・教授らをはじめとする関係者と意見交換を行いました。



まず、本学の医療系地区である鹿田キャンパスにおいて、共生型連合体による地方創成への新たな取り組みに関する議論を行いました。本学が他の複数の大学とともに推進する共生型連合体について、上山内閣府参与ならではの視点からさまざまなご意見を伺い、地域社会との連携強化に向けた意見交換が行われました。



その後、本部のある津島キャンパスに移動し、最先端の研究施設を視察しました。本学高等先鋭研究院を構成する異分野基礎科学研究所（RIIS）に置かれているクライオ電子顕微鏡や昨年11月から共用を開始したFIB-SEM装置といった先端機器群を視察。RIIS所長でもある植物・光エネルギー開発拠点の沈建仁拠点長らと意見交換を実施しました。



岡山大学は、地域中核・特色ある研究大学として、今後も地域社会や産業界との連携を一層強化し、大学の知を社会に還元する取り組みを積極的に進めていきます。どうぞ岡山大学の絶え間ない挑戦とその変革にご期待ください。

〇那須保友学長のコメント

今回はご多忙のところ、上山隆大本府参与と藤巻朗特任教授、杉原伸宏副学長にご来学頂きましたこと、厚く御礼申し上げます。上山本府参与には、CSTI（総合科学技術・イノベーション会議）議員であった時から長らくご指導を頂いております。私が研究科長、副病院長、研究担当副理事・副学長、学長という長い期間、マネジメントにおける「不易流行」の志を貫き通しているのもの、そのご指導と感じています。また藤巻先生と杉原先生にはJ-PEAKSにおいて、我が国の研究大学群の形成、そして科学の再興に向けて共に歩みを進めていることを嬉しく感じています。

私たち岡山大学は、研究大学として生きる覚悟を決めています。そして「共にできることは共に」の精神のもと、岡山大学が他の大学・研究機関等に代わって汗をかけることはないかと常に目を配り、そして決断し、行動するようにしています。今回の場でもその点を上山本府参与らにも再度ご認識頂けたかと思います。今回頂戴したご意見等もしっかりと受け止めて、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の責任を果たします。引き続き、私たちの決断と行動、そして結果にご期待ください。

岡山大学鹿田キャンパスでの意見交換を行う上山内閣府本府参与（奥列左）

研究の説明を行う沈建仁拠点長（右）

岡山大学鹿田キャンパスに所在する岡山大学病院（岡山市北区）

岡山大学津島キャンパスに所在する岡山大学異分野基礎科学研究所（岡山市北区）

クライオ電子顕微鏡Krios G4 （300 kV, サーモフィッシャ社）クライオトモグラフィー用クライオプラズマFIB-SEM装置「Arctis」

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

