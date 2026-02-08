「津市合併20周年記念第19回津シティマラソン2026」へスーパープラチナ協賛

株式会社日硝ハイウエー

株式会社日硝ハイウエー（本社：三重県津市、代表取締役：杉本健司、以下 当社）は、スポーツプロジェクト「NHW SPORTS DRIVE」の取り組みの一環として、「津市合併20周年記念第19回津シティマラソン2026」へスーパープラチナ協賛いたしました。

本大会は、2026年２月８日、雪が舞う寒さの中で開催されましたが、主催者や関係者の皆さまのご尽力のもと、予定通り実施され、盛況のうちに終了しました。

ご参加いただいたランナーの皆さま、運営やボランティアの皆さま、沿道で応援くださった地域の皆さまに心より敬意を表するとともに、当社が本大会に関われたことを大変光栄に思います。

第19回津シティマラソン2026の様子

当社は、物流で磨いてきた「運ぶ力」を、スポーツの世界で「挑む力」へとつなげていく「NHW SPORTS DRIVE」を推進しています。今回の協賛は、地域に根ざしたスポーツイベントを支え、挑戦する人と応援する人のエネルギーが循環する場づくりに貢献したいという想いから実施したものです。

今後も当社は、NHW SPORTS DRIVEを通じて、スポーツを起点とした人づくり、地域づくりを応援し、地域の皆さまとともに歩む取り組みを継続してまいります。

〇 NHW SPORTS DRIVEについて

「NHW SPORTS DRIVE」は、NHW（日硝ハイウエーグループ）が物流で高めてきた「運ぶ力」を、スポーツの世界で「挑む力」へとつなげていくプロジェクトの総称です。社員やご家族、地域の皆さまの声援が選手を前へと「DRIVE」させ、選手の挑戦が私たちの背中をそっと押してくれる。その双方向の循環を育むことを目指しています。

2027年４月には、トラック競技を中心とした陸上競技部とウエイトリフティング部の創設することから、現在新入社員を募集しています。

詳しくは、NHW SPORTS DRIVE公式サイトをご確認ください。

公式サイト https://nhw-sports.jp

〇 会社概要

商号：株式会社日硝ハイウエー

本社：三重県津市戸木町4857-13

設立：1967年6月22日

HP： https://www.nhw.co.jp

〇 本件に関するお問い合わせ先

株式会社日硝ハイウエー スポーツドライブ事務局

担当：橋川・下部

TEL：059-271-5950（平日 10:00～17:00）

E-mail：info@nhw-sports.jp