バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『仮面ライダーガッチャード』より大人向けメモリアルアイテム「PREMIUM DX メモリアルガッチャードライバー」(15,400円 税込／送料・手数料別途)「PREMIUM DX ライドケミートレカ メモリアルセット」(14,300円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を、2026年2月8日(日)9時30分に開始いたしました。(発売元：株式会社バンダイ)





PREMIUM DX メモリアルガッチャードライバー





■商品特長

『仮面ライダーガッチャード』より、作品を象徴する変身ベルト「ガッチャードライバー」と変身に使用するキーアイテム「ライドケミートレカ」を、大人向けなりきりアイテムとして商品化いたします。





●PREMIUM DX メモリアルガッチャードライバー

『仮面ライダーガッチャード』の変身ベルトであり、様々な拡張アイテムで数多くの仮面ライダー/フォームに変身可能なアイテム「ガッチャードライバー」を、音声機能を大幅にアップグレードしたメモリアル版として商品化いたします。DX版同様、ライドケミートレカと連動することで「仮面ライダーガッチャード」の多彩なフォームへの変身遊びができることに加え、キャラボイスや各フォームに対応した効果音、BGMも搭載し、圧倒的なプレイバリューを楽しめます。





本商品には合計約300種ものキャラボイスを収録。主人公である一ノ瀬宝太郎(演：本島純政)のボイスは『ガッチャード』全編より幅広くピックアップ・収録しており、また九堂風雅(演：石丸幹二)のボイスも第1話で印象深いガッチャードライバー関連のものを厳選して収録しています。





劇中で数多くのケミーたちと絆を結んだ宝太郎のなりきり遊びが最大限楽しめるよう、「宝太郎のケミーへの呼びかけ」を再現できるボイスは約220種収録。変身前の各ケミーへの呼びかけや、ケミーが仲間となった際の呼びかけなど、同じケミーに対してもパターンの異なるボイスを収録しており、「行くぞ！」「よろしくな！」などの呼びかけと組み合わせることで多種多様な場面を再現して遊ぶことができます。





さらに、豊富なフォームチェンジが特徴である「仮面ライダーガッチャード」のなりきり遊びの再現度を最大限高めるべく、様々なフォームの変身音・必殺技音に劇中効果音を追加。各フォーム固有の能力を発動する際の音声も豊富に収録しており、各フォーム対応の劇中ボイスと合わせてより深いなりきり遊びが楽しめます。

本商品では、「仮面ライダーガッチャード」の大きな特徴である「ワイルドモード」のなりきりが楽しめる機能も新たに搭載。増設されたボタンと組み合わせることで、「ワイルドモード」と「ライダー状態」の切り替えが楽しめるようになりました。





本商品には「ホッパー1」「スチームライナー」のライドケミートレカに加え、初公開となる「スシ」「ホッパー」のライドケミートレカが付属。それぞれ固有のバーコードを持つ新規カードで、DX版、メモリアル版問わずガッチャードライバーにセットすることで固有の音声が発動します。





さらに本商品には劇中で印象的なBGMをTVサイズで4曲収録。主題歌『CHEMY×STORY』をはじめとした『ガッチャード』を象徴するBGMが、なりきり遊びの没入度を格段に高めます。





大幅にアップグレードされた音声機能をスムーズに発動するため、本体の一部パーツを新規造形としてベルト天面に3つのボタンを増設。豊富な音声機能を持たせつつ、柔軟な操作性を担保しています。





PREMIUM DX メモリアルガッチャードライバー(メモリアルガッチャードライバー一式)





●PREMIUM DX ライドケミートレカ メモリアルセット

『仮面ライダーガッチャード』を象徴するキーアイテム「ライドケミートレカ」を、各種変身ベルトへの装填遊びに特化した傷つきにくいプラスチック製カードとして商品化いたします。





商品化にあたり、一部デザインを調整。従来の「ライドケミートレカ」にあった諸表記をオミットもしくは背面に移動することで、劇中のデザインにより近づけました。

デザインの調整を加えたうえで、本商品にはプラスチック製ライドケミートレカを一挙に111枚収録。オリジナルのケミー101体に加え、「クロスホッパー」「テンライナー」「マッハウィール」など再錬成されたケミーもラインナップ。パワーアップしたフォームへの変身なりきり遊びも楽しめます。





PREMIUM DX ライドケミートレカ メモリアルセット(プラスチック製ライドケミートレカ 1)





■商品概要

・商品名 ：PREMIUM DX メモリアルガッチャードライバー

( https://p-bandai.jp/item/item-1000246042/?rt=pr )

・価格 ：15,400円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：メモリアルガッチャードライバー一式…1

ライドケミートレカ…4種各1枚

・商品サイズ：メモリアルガッチャードライバー

…H約125mm×W約250mm×D約75mm

(胴回りサイズ：約54cm～71cm)

・生産エリア：中国

・予約期間 ：2026年2月8日(日)9時30分～2026年5月17日(日)23時予定

・商品お届け：2026年8月予定

・対象年齢 ：15才以上





・商品名 ：PREMIUM DX ライドケミートレカ メモリアルセット

( https://p-bandai.jp/item/item-1000246043/?rt=pr )

・価格 ：14,300円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：プラスチック製ライドケミートレカ…111種各1枚

・商品サイズ：プラスチック製ライドケミートレカ(共通)…H約86mm×W約59mm

・生産エリア：日本

・予約期間 ：2026年2月8日(日)9時30分～2026年5月17日(日)23時予定

・商品お届け：2026年7月予定

・対象年齢 ：15才以上





・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映





■「仮面ライダーガッチャード」について

とびきりどでかい夢を追い求める高校生・一ノ瀬宝太郎（演：本島純政氏）は、錬金術によって生み出され、世に解き放たれた101体の人工生命体「ケミー」を回収する使命を負った。宝太郎はケミーが封印された「ライドケミーカード」と変身ベルト「ガッチャードライバー」を使って「仮面ライダーガッチャード」に変身し、ケミーが人間の悪意と結合した怪人「マルガム」と戦う。









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/?rt=pr