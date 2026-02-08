『KAZAN JAPANESE RAMEN』インドベンガル―ルでつけ麺販売開始

株式会社サンパーク

インド・ベンガルールで駐在日本人を中心に話題沸騰、オープンから半年余りで累計4万杯の販売実績を達成したラーメン店『KAZAN JAPANESE RAMEN』。現地のお客様からも高い支持をいただき、4月にはベンガルール市内に2号店のオープンが決定しています。

これまで駐在日本人のお客様から要望の多かった「つけ麺」を期間限定で販売したところ、予想を上回る人気を博し、多くのお客様から継続提供を望む声が寄せられました。そこで当店では、2026年2月より「つけ麺」をグランドメニューに加え、定番商品として販売を継続いたします。

KAZAN JAPANESE RAMENとは

KAZAN JAPANESE RAMENは、2012年にシンガポールに1号店（ノベナスクエア店）をオープンして以降、タイ、フィリピン、カンボジア、米国に展開する「豚骨火山」の姉妹ブランドです。2024年8月にインド初進出となる1号店をベンガルールのチャーチストリートにオープンしました。

今年4月にはベンガルール内に2店舗目のオープンが決まっています。

インドの食文化に配慮し、全料理において豚肉・牛肉は一切使用せず、鶏ベースのラーメンと完全菜食主義の方向けのベジタリアンラーメンを提供しています。麺とスープは毎日店内で自家製造し、最高の状態で提供することにこだわっています。

旗艦店となるチャーチストリート店は、駐在日本人だけでなく、地元インド人のお客様にも多数ご来店いただき、連日賑わう人気店となっています。今後はインド国内でのフランチャイズ展開を予定しており、「ベンガルールの日本のラーメン」だけでなく「インドの日本のラーメン」として『KAZAN JAPANESE RAMEN』ブランドの店舗拡大を進めてまいります。

店名：Kazan Japanese Ramen

住所：185, Church St, Haridevpur, Shanthala Nagar, Ashok Nagar, Bengaluru, Karnataka 560025

電話番号：096060 19861

営業時間：12:00 - 11:00 PM

メニュー：https://kazanjapaneseramen.in/menu/

GoogleMap：https://business.google.com/v/kazan-japanese-ramen/04632179868015111431/0c7e/_

火山ラーメンとは

KAZAN JAPANESE RAMENの看板メニュー「火山ラーメン」は、高温に熱した石鍋に麺や具材を盛り付け、お客様の目の前でスープを注ぎます。その上に円すい形のふたをかぶせると、頂点の吹き出し口から立ち上る蒸気が火山の噴火のように見える、視覚的にも楽しめる演出が特徴です。

石鍋を使用することで、最後の一口まで熱々のラーメンをお楽しみいただけます。また、ラーメンを完食した後は、残ったスープにセットのライスを入れることで、締めの雑炊としても楽しめる「二度美味しい」体験を提供しています。

期間限定販売からグランドメニューに『つけ麺』

2月1日よりつけ麺を毎日数量限定で販売開始いたします。

期間限定商品として販売したところ、非常に多くの継続希望のお声をいただきました。

店内製麺している当店では、つけ麺用の麺を別途作るのに数量に限界があり、毎日数量限定での販売となります。

ベンガルールでは食べられなかった日本のつけ麺をぜひ当店でお楽しみください。

HP

https://kazanjapaneseramen.in/

Google

https://maps.app.goo.gl/TKw1FfPjKjM9avbQ7

Instagram

https://www.instagram.com/kazan_japanese_ramen/

姉妹ブランド一覧

TONKOTSU KAZAN RAMEN

・Novena Square 2店

・Bukit Panjang Plaza 店

・Northpoint 店

・Century Square 店

・Funan mall 店

・Asok店

・Siam Center 店

・Chamchuri Square

・Toul tom poung 店

KAZZAN RAMEN

・SM city fairview 店

・DTLA 店