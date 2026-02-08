【支笏湖に新たなホテル誕生】「しこつ湖 鶴雅別荘 湖白の抄」が2026年７月グランドオープン　ティザーサイトを公開

鶴雅ホールディングス株式会社滝庭のある回廊

鶴雅観光開発株式会社（所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号/代表取締役社長：大西雅之）は、2026年7月、支笏湖温泉に新たな宿泊施設「しこつ湖 鶴雅別荘 湖白の抄（こはくのしょう）」をグランドオープンいたします。これに先立ち、ティザーサイトを公開いたしました。本施設は鶴雅グループにとって、支笏湖温泉では「しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌」「しこつ湖 鶴雅別荘 碧の座」に続く3館目の施設となります。湖面を白く照らす月光の静けさと幻想をイメージした館内で、上質な滞在をご提案いたします。

「湖白の抄」公式サイトはこちら :https://www.kohakunosho.com/

コンセプト――「湖白（こはく）ファンタジア」

レイクホワイトを表現したラウンジ水の流れを感じる幻想的な廊下

刻一刻と表情を変える支笏湖。その湖面が最も美しい「白」と出会うのは、月の光が湖面にまっすぐ降り注ぎ、世界をやわらかな光で包む瞬間です。私たちはその幻想的な光を「レイクホワイト」と呼び、館全体の基調色としました。支笏湖の自然をモチーフにした水と光のアートが館内を彩り、湖が見せる無限の変化と静寂を、シンプルで透明感のある空間に映し出しています。

自然と溶け合う、くつろぎの客室

客室イメージ

客室は、支笏湖の大自然に身を置きながらも、洗練された快適さをそなえた“もうひとつの居場所”。旅館のぬくもりとホテルの機能性が交わる、ミニマルで上質なお部屋をご用意いたしました。全室に「美肌の湯」として知られる支笏湖温泉の展望温泉風呂を備えた、安らぎの空間です。

体が喜ぶ北海道の「嬉食（きしょく）」

レストランイメージ

湖白の抄でのお食事のテーマは、日本の食文化の核ともいえる「発酵」と「熟成」。その知恵と技を現代の感性で再構築し、体が喜ぶ新しい北海道郷土料理「嬉食（きしょく）」としてご提供いたします。伝統の中に新しさを感じる “北海道の今”を表現。夕食は懐石料理、朝食はハーフビュッフェスタイルでお楽しみいただきます。

アクセス

札幌から車で約１時間、新千歳空港からは約40分。新千歳空港・JR千歳駅からは、毎日運行予定の無料送迎バスもございます（事前予約制）。

施設概要

施設名：しこつ湖 鶴雅別荘 湖白の抄(https://www.kohakunosho.com/)

所在地：北海道千歳市支笏湖温泉

客室：全24室（5タイプ） 全室展望温泉風呂付

館内施設：ラウンジ、バー、レストラン、売店

※現在はまだご予約いただけません。

※工事・構想中のため、内容が変更になる場合もございます。何卒ご了承ください。