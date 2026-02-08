猫好きのためのクラフトコーラ 「またたびコーラ」誕生。元保護猫との暮らしから生まれた一杯

株式会社エリアコンシェル漫画家丸山 薫氏デザインのレトロ可愛いまたたびコーラ（希釈タイプ）200ml

2026年2月8日（日）、薬膳喫茶KURA（株式会社エリアコンシェル）（本社：神奈川県小田原市、代表取締役：飯山淳二）は、またたびを配合したクラフトコーラ 「またたびコーラ」を発表しました。

国産のまたたびとスパイス、低GI値の砂糖を煮詰め、小田原の片浦レモン果汁をたっぷりと配合したレモンの香り豊かなさっぱりとしたクラフトコーラです。

猫好きの方へのギフトや、自分へのご褒美ドリンクとしてもおすすめです。

この新たな製品は薬膳喫茶KURA楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/kura-odawara/compass1749734599/)にて購入可能です。

商品概要

「またたびコーラ」を制作するきっかけとなったのは、2年前に薬膳喫茶KURAのマスターの家に来た愛猫で元保護猫の「らんちゃん」です。

元保護猫のらんちゃん

一定の距離から詰められない警戒心の強いらんちゃん。

最近は少しずつ距離が縮まり、近くまで来てくれるようになりました。

人に警戒心が強く、なかなか距離を縮められないらんちゃんと仲良くなりたい！

またたびには反応があるものの、頻繁に与えることには少し迷いもありました。

人の手からまたたびの匂いがしたら警戒心が解けるかもしれない。

人はまたたびは食べられるのかな？ということで調べたところ食用は可能。

それも血行を良くし、体を温める効果や安眠にもいいといわれていて体にも良さそう！

こうして開発をスタートしました。

実際にこのコーラを人が飲んでみて試したところ、もう1匹の慣れている飼い猫「ちゃぼくん」はいつもより近くで過ごす様子が見られました。

らんちゃんとの関係に変化はないですが、引き続きこのコーラで愛猫「らんちゃん」との距離を縮めていく予定です。

同じようにまだちょっと心の距離のある飼い猫との距離を縮めたい。

ただ猫を愛している。

猫とともに仲良く自分も健康で元気に過ごしたい。

そんな方にオススメのクラフトコーラです。

商品詳細

パッケージデザインは、『図書室のキハラさん』『司書正』などの作品で知られる漫画家／イラストレーターの丸山 薫氏(https://x.com/MaruyamaKaoru) 。レトロな可愛いパッケージになっています。

この商品は、保護猫を譲渡していただいた犬猫サロンぷらす(https://x.com/tasu_cafe)（神奈川県横浜市）との共同制作で、売上の一部は「犬猫サロンぷらす」の運営費として寄付いたします。

当商品は、薬膳喫茶KURA(https://x.com/KuraOdawara) の店頭および薬膳喫茶KURA楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/kura-odawara/、また犬猫サロンぷらす(https://x.com/tasu_cafe)で購入可能です。

発売日は、2026年2月8日（日）から注文受付開始、13日（金）頃から随時発送いたします。

＊薬膳喫茶KURAの店頭での販売は13日（金）から、犬猫サロンぷらすは14日から予約受付開始、2月末発送予定です。

注：このコーラは人間用です。猫には与えないでください。

価格

希釈タイプ（200ml)

1620円（税込）

飲み方

原液：炭酸を１：4の割合で割ってお飲みください。

炭酸の代わりに牛乳や豆乳などで割って飲むこともできます。

牛乳の場合は人肌程度に温めて飲むとチャイのような味わいになります。

今後の展開

薬膳喫茶KURAは、またたびコーラ（希釈タイプ）の発売を手始めに、炭酸入りのそのまま飲めるタイプのまたたびコーラの製作も計画しています。

薬膳喫茶KURA店舗外観薬膳喫茶KURA

薬膳喫茶KURAは小田原の箱根板橋にあるカフェで、ゴジアイコーラをはじめとする6種類の薬膳クラフトコーラや7種類の薬膳茶の販売をしています。またたびコーラは当店7種類目のコーラとなります。

定休日 火曜日、水曜日（祝日は営業）

住所 〒250-0034 神奈川県小田原市板橋649

電話 0465-20-9886

犬猫サロンぷらすの様子犬猫サロンぷらす

犬猫サロンぷらすは、ゆたか動物病院が運営する、犬猫の保護・里親募集についての相談もできる有償のペットホテル施設。

猫達への面会はご予約制です。

前日までにゆたか動物病院（045-382-9768）宛へご予約のお電話もしくは犬猫サロンぷらすのXアカウント(https://x.com/tasu_cafe)からご連絡ください。

電話受付 9：00～19：00

定休日 不定休

住所 〒247-0025 神奈川県横浜市栄区上之町1-7

担当者コメント

マスター飯山淳二薬膳喫茶KURA／マスター飯山淳二

我が家の“孤高の猫”らんちゃんに、少しでも心を許してもらいたい――そんな想いから生まれたのが「またたびコーラ」です。

同じように猫との距離に悩む猫好きの方々にとって、ささやかなきっかけになればと願っています。

「またたびコーラ」とともに、もっと楽しい猫ちゃんとの時間をお過ごしください。