【楽天イーグルス】選手と会える！ふれあえる！『選手ふれあい大作戦』を2026シーズンも開催！

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、試合終了後に選手と間近で会える特別なイベント『選手ふれあい大作戦』を、2026シーズンも開催することとなりましたので、お知らせいたします。

2026シーズンは4月26日（日）埼玉西武戦、5月31日（日）東京ヤクルト戦、6月14日（日）広島戦の3試合において開催。選手が各ゲートでお客様をお見送りするほか、スタジアム内でフィールドウォークやベースランニングなど、選手と交流できるイベントを実施いたします。

また、この3試合ではイーグルスキッズ限定のイベントも開催！4月26日（日）は、フィールドキャッチボールを実施予定です。他2試合のイベント内容は、後日球団WEBサイトにてお知らせいたします。

＜「選手ふれあい大作戦」 概要＞

■対象日

・4月26日（日）埼玉西武ライオンズ戦［13:00試合開始］

・5月31日（日）東京ヤクルトスワローズ戦［13:00試合開始］

・6月14日（日）広島東洋カープ戦［13:00試合開始］

■実施内容

≪お見送りハイタッチ≫

『選手ふれあい大作戦』のメインイベントである、お見送りハイタッチ！選手たちが各ゲートでお見送りをします。どのゲートにどの選手が現れるかは当日のお楽しみです。

◆開催場所：GATE1、2、4、6、7、9、11、13、15、17、19、スマイルグリコパークメリーゴーラウンド脇通路

◆開催時間：試合終了約20分後～10分間予定

※対象ゲートでも時間等の兼ね合いにより選手とハイタッチできない可能性があります

◆参加対象：当日の観戦チケットお持ちの方

≪フィールドウォーク≫

◆参加対象：「フィールドウォーク参加券」をお持ちの方（1枚につき5名まで）

◆「フィールドウォーク参加券」概要

・配布対象：当日の観戦チケットをお持ちの方

・配布場所：楽天モバイル 最強パーク宮城 正面広場

・配布時間：試合開始3時間前～5回裏終了まで

※配布予定枚数に達し次第終了

◆開催時間：試合終了約20分後～15分間予定

◆参加受付締切：試合終了30分後まで

◆集合場所：GATE10付近レフト側フィールド入口

≪ベースランニング≫

◆参加対象：「ベースランニング参加券」をお持ちの方（1枚につき1名まで）

◆「ベースランニング参加券」概要

・配布対象：当日の観戦チケットをお持ちの方

・配布場所：楽天モバイル 最強パーク宮城 正面広場

・配布時間：試合開始3時間前～5回裏終了まで

※配布予定枚数に達し次第終了

◆開催時間：試合終了約20分後～15分間予定

◆参加受付締切：試合終了30分後まで

◆集合場所：グリーンフィールド

≪イーグルスキッズ限定イベント≫

4月26日（日）はフィールドキャッチボールを実施！他2試合の実施内容は後日、球団WEBサイトにてお知らせいたします。

◆参加対象：「キッズイベント参加券」をお持ちの方

※お子様1名と保護者様1名のペアでご参加ください

◆「キッズイベント参加券」概要

京成電鉄 スカイライナー イーグルスキッズステーションのガラポン抽選で当選者を決定。

・抽選参加対象：以下2つの条件を両方満たす方

1、当日の観戦チケットをお持ちの中学生以下のお子様

2、『イーグルスキッズスタンプカード』に【当日の来場スタンプ】がある方

※『イーグルスキッズスタンプカード』と【当日の来場スタンプ】は京成電鉄 スカイライナー イーグルスキッズステーションでもらえます

・抽選場所：楽天モバイル 最強パーク宮城 京成電鉄 スカイライナー イーグルスキッズステーション

・抽選開始時間：試合開始3時間前～

※配布予定枚数に達し次第終了

◆開催時間：集まり次第、15分間予定

◆参加受付締切：試合終了30分後まで

◆集合場所：グリーンフィールド

※天候等の都合により中止または変更となる可能性があります

※選手へサインを求める行為はご遠慮ください

