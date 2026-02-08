【展示総数1,000点以上！】グッドスマイルカンパニー主催のフィギュアイベント『グッドスマイルフェス』が東京・大阪で開催！
株式会社グッドスマイルカンパニーは、最新フィギュアの展示イベント『スマイルフェス』を、
『グッドスマイルフェス』と新たに名称変更し、東京と大阪の2会場で開催いたします。
『スマイルフェス』の取り組みを引き継ぎつつ、よりブランド価値や世界観を体感できる
イベントとして内容をアップデート。最新フィギュアやプラモデルなど、
1,000点を超えるアイテムを展示し、これまで以上に来場者の皆さまにお楽しみいただける
フィギュアの祭典を目指します。
▼ティザーサイト
https://goodsmile.link/goodsmilefest2026
▼グッドスマイルカンパニー公式X
https://goodsmile.link/vpg4Co
※画像は2025年の『スマイルフェス』開催時のものです。
東京・大阪の2会場で開催
本イベントは、東京および大阪の2会場で開催いたします。
各会場の開催日時・会場情報は、以下に記載の開催概要をご確認ください。
■グッドスマイルフェス 2026 東京
開催日時：2026年6月6日 (土) 10:00 ~ 21:00
2026年6月7日 (日) 10:00 ~ 18:00
会場 ：ベルサール秋葉原
入場料 ：無料
■グッドスマイルフェス 2026 大阪
開催日時：2026年8月22日 (土) 開催時間は後日公開
2026年8月23日 (日) 開催時間は後日公開
会場 ：梅田クリスタルホール
入場料 ：無料
※会場・開催日時は、予告なく変更となる可能性がございます。
※東京会場では、グッドスマイルフェスを1日早く楽しめる有料アーリーチケットの販売を行います。
ティザーサイト公開
『グッドスマイルフェス』のティザーサイトを公開いたしました。
サイト内では、開催日時や会場情報に加え、
昨年開催された『スマイルフェス 2025 東京』のダイジェストムービーを掲載しています。
今後は展示予定のフィギュアの元イラストをはじめとした関連情報を順次公開予定。
どのキャラクターがフィギュア化されるのか、続報にご注目ください。
また、イベント関連キャンペーン情報などの最新トピックも、追加していく予定です。
1日早くグッドスマイルフェスが体験できる”有料アーリーチケット”の販売
誰よりも早くグッドスマイルフェスを体験できる有料アーリーチケットの販売を行います。
チケットの販売開始は2026年4月頃を予定しています。
有料アーリーチケット詳細
- 使用可能日時 ： 2026年6月5日 (金) 19:00~21:00
- 使用可能イベント ： グッドスマイルフェス 2026 東京
- 価格 ： 500円（税込）
- 購入方法 ： 後日アナウンスいたします。
- ご注意事項 ： 19時と20時のいずれかの時間を指定しての入場となります。
※会場・開催日時は、予告なく変更となる可能性がございます。
”有料アーリーチケット”が当たるフォロー＆リポストキャンペーン開催！
グッドスマイルカンパニー公式Xアカウント「@gsc_goodsmile」をフォローし、期間中に対象の投稿をリポストいただいた方の中から、抽選で10名様に”有料アーリーチケット”をプレゼント。
詳しくはグッドスマイルフェスティザーサイトをご確認ください。
- 開催期間 ： 2026年2月8日（日）～ 2026年2月21日（土）23:59
キャンペーン詳細はこちら
https://goodsmile.link/goodsmilefest2026_cp
■グッドスマイルカンパニーについて
グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。
2026年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。
会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー
代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎
本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル
設立 ：2001年5月
事業内容：
玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売
玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行
玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務
ゲームの企画・開発・運営
アニメーションの企画・製作・プロデュース
映像・音楽の企画、制作
モータースポーツ事業
投資支援
飲食店経営
〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉
https://corporate.goodsmile.com/ja/