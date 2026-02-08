【選挙速報】衆院選2026　街頭演説の“特徴”から投票予測を精査

コグニティ株式会社

知識表現AIを用い、会話・文章情報から組織課題を可視化するコグニティ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：河野理愛、以下「コグニティ」）は、2026年2月8日投票日の衆院選に向けて、各党の街頭演説（10党・全419分）を対象に、主張の“中身”だけではなく、伝え方の“型”を定量化する分析を実施しました。

本分析は、「投票予測をそのまま信じる」のではなく、演説特徴（話題構成、説明の反復、問いかけ等）を根拠に、投票予測がどこまで整合しているかを“点検（精査）”する試みです。支持層や組織票の強弱を直接測るものではなく、「演説の特徴が、投票予測の序列とどこまで噛み合っているか」を見ています。

なお、コグニティによる選挙分析は、2022年参院選、2024年都知事選、2025年参院選に続く 4回目となります。

■ 速報ポイント１.｜投票予測が高い演説に共通する“効きが強い要素”は3つに収束

2026年衆院選・政論解体新書：投票日直前速報

2月7日に公開された選挙ドットコムがJX通信社と共同で実施した投票予測※を「評価値」とみなし、投票予測が高い演説に共通する特徴セット（勝ちパターン）を抽出したところ、影響が強い要素は次の3点に収束しました。

- 主なトピックの割合を増やす（＝論点の数が多い）- 繰り返し説明の割合を減らす- 問いかけへの自問自答（回答）の長さを増やす

言い換えると、勝ちやすい演説は「論点が立っていて、同じ話を回さず、聴衆側の反応（受け取り）を引き出す設計になっている」という整理になります。

※選挙ドットコムはJX通信社による全国意識調査・・・https://go2senkyo.com/articles/2026/02/07/129286.html

■ 速報ポイント２.｜論点は「数が多い」だけでなく、“並び方”に上位・下位の差が出る

高投票予測の党は、1つの演説に含まれる論点数が多い一方、低予測側は論点を絞り込み、深く説明を繰り返す傾向が見られました。

また、主要論点を情報量順にランキング化して比較すると、上位側は「主張の核」や「意味づけ」がはっきりしやすい話題が並び、下位側は「投票行動の呼びかけ」や「同趣旨の繰り返し」になりやすい構図が読み取れます。

街頭演説論点一覧（背景グレーは「呼びかけ」）

■ 速報ポイント３.｜話し方の輪郭（量・スピード）でも差：高投票予測側は“ゆっくりめ”の速度帯

話す量・話速・文の長さなどの“語りの輪郭”を比較すると、全体として「ゆっくりめ」の速度帯であり、高投票予測側は254.2語/分、平均は271.2語/分という表示になりました。メジャー党の街頭演説は、よりゆったり話していることが示唆されます。

各党の街頭演説、トークスピード（1分あたりの文字数）

さらに、問いかけへの回答（自問自答）の長さは、（公示前の）議席数の多い党ほど「長い自答」の傾向が見られました。一方で、自問自答の「数」で見ると逆転し、議席数が多い党ほど問いかけが少ない傾向も確認されています。

■ 速報ポイント４.｜演説特徴から逆算した「再ランキング」：チームみらいが“想定以上”

自答の長さ自問自答の数

上記の特徴セット（勝ちパターン）を用いて、各党演説の“勝ちパターン保有度”を 0～100点でスコア化し、演説特徴から逆算した再ランキングを算出しました。

1位：自由民主党（100点）

2位：チームみらい（75点）

3位：中道改革連合（70点）

4位：国民民主党（58点）

5位：日本共産党（53点）

6位：れいわ新選組（35点）

6位：日本維新の会（35点）

8位：日本保守党（18点）

9位：参政党（5点）

10位：社会民主党（0点）

この再ランキングが示すのは、投票予測序列そのものではなく、「短くシンプル」な演説特性（勝ちパターン）から再計算した場合に、事前想定以上のスコアが出たのがチームみらいである、という点でした。

得票率傾向の再計算結果

【対象】各党の街頭演説（10党・全419分）を、コグニティの組織分析サービス 「COG-EVIDENCE」で分解し、話題の構造、説明の反復、言葉の使い方等を数値化。

【照合】選挙ドットコム×JX通信社の投票予測を「評価値」とみなし、投票予測が高い演説に共通する特徴セット（勝ちパターン）を抽出。

【算出】特徴セットを用いて各党演説を採点し、「演説特徴から逆算すると予測順位はこうなる」という再ランキングを提示。

【位置づけ】支持層や組織票の強弱を直接測るものではなく、「演説特徴が投票予測とどこまで噛み合うか」を見る“精査”。

■ 特集ページの案内

本分析結果を踏まえ、コグニティでは有権者向けに各党のマニフェスト動画・政見放送・街頭演説の論点・特徴を一覧化・分析レポートを掲載した特集ページ、及びnoteにおける有料記事を公開しています。

特集ページ名：2026年衆院選・政論解体新書

URL：https://cognitee.com/2026vote

内容：各党から公開された情報をもとに、傾向や注意点について分析して共有します。

【一の巻】各党マニフェストの分析から「偏り」を把握！投票判断のための「論点・特徴一覧」を公開

【二の巻】政見放送の「具体策」言及が昨年比大幅減、非・生成AIでロジック構造を解析し”呼びかけ偏重”を可視化

【三の巻】自民⇔中道、何が違う？印象を超えて判断しよう

【四の巻】街頭演説の“特徴”から投票予測を精査、演説を点数化（noteは無料公開）

■ 分析対象・データ｜NHK政見放送＋昨年比較、支持率・情勢も参照

・対象： 2026年2月8日投票日の衆院選に向けた10党の街頭演説

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12053/table/55_1_942363612761bcf045810a2caf4292c0.jpg?v=202602081151 ]

なお、今回の分析対象の文字化については、YouTube付属の「文字起こし表示」をそのまま利用しています。そのため、YouTube自体の誤変換はそのまま利用していることでの、分析上の誤認識を含む可能性はあります。

■ 分析概要｜非・生成AI（知識表現AI）で「作らずに測る」

コグニティのCogStructureは、第一次・第二次AIブームで発展した知識表現（Knowledge Representation）やオントロジー等のアプローチをベースに、人の認識パターン特定に特化した技術です。ChatGPT等の生成AIが文章を「作る」ことを得意とするのに対し、CogStructureは、発話・文章を比較可能な指標（モノサシ）に落とし込むことに重きを置いています。

本分析では、政見放送の発話を要約・生成するのではなく、話題（論点）とその情報量・構造を抽出し、各党の特徴を定量的に比較できる形に整理しました。

