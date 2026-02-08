ゴルフも日常も、ANTIQUA GOLFから“街でも着られる”新作GOLFウェア登場【2/8発売】

株式会社antiqua

ゴルフだけじゃ、もったいない。

普段着としてもお洒落に楽しめる、『ANTIQUA GOLF』の新作GOLFウェアが登場。

今回は、ブランドの世界観を象徴する注目のアイテムをピックアップしてご紹介します。

ゴルフと日常をつなぐ、新しい選択

ANTIQUA GOLF :https://www.antiqua.co.jp/view/page/index_antiqua_golf

ANTIQUA GOLFは、

ゴルフプレイヤーのための機能性はそのままに、日常のスタイリングにも自然に溶け込むデザインを追求した、スポーツウェアのブランドです。

ゴルフシーンに限らず、街でもお洒落に着こなせるアイテムを展開し、

“競技と日常をボーダレスにつなぐ”新しいゴルフウェアの在り方を提案します。

まずは押さえたい、注目の新作アイテム

商品はこちら :https://www.antiqua.co.jp/view/category/ct977?sort=recommend

今回登場する新作は、季節やシーンに縛られず着回せるデザインと、

ゴルフウェアとしての実用性を両立したラインアップ。

その中から、まず注目したいアイテムをピックアップしてご紹介します。

■キルティングモックネックトップス

中綿キルティングと長袖インナーを組み合わせた、1枚で着映えするモックネックトップス。

立体感のあるダイヤ型キルティングがアクセントになり、ゴルフだけでなく街着としても活躍。

同素材のスカートとのセットアップ着用も可能です。

Color：03 ホワイト / 05 ブラック / 15 グレー

Size：Onesize

Price：6,990円（税込）

No.AST-00039

■キルティングデザインスカート

立体感のあるキルティングが目を引く、機能性とデザイン性を兼ね備えた台形スカート。

丈感はミドル丈で動きやすく、ショートパンツ付きの裏地構造で安心感のある履き心地。

Color：03 ホワイト / 05 ブラック / 15 グレー

Size：Onesize

Price：6,990円（税込）

No.AST-00038

▼【 SET UP STYLE 】

同じ素材のセットアップはこなれ感が増す。

一気に上級者の装いに。

・Tops：AST-00039

https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029400

・Skirt：AST-00038

https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029399

■裏起毛ワイドストレートパンツ

No.ZST-00146 / ZST-00146Z

寒い日のラウンドも、街歩きも。

暖かさと動きやすさを両立した、裏起毛ゴルフパンツ。

サイドロゴやパッチポケットがさりげないアクセント。

ゴルフはもちろん、タウンユースにも自然に馴染む一本です。

Color：01 ベージュ / 05 ブラック

Size：Onesize（Unisex item）

Price：11,990円（税込）

■グレンチェックパンツ

ラフなのに上品見えが叶う。

スポーティな軽快さと都会シックな印象を両立させた大人チェックパンツ。

ゆったりとしたシルエットで脚のラインを拾わず、自然とスタイルアップを叶える一本。

Color：05 ブラック

Size：Onesize（Unisex item）

Price：11,990円（税込）

No.ZST-00145 / ZST-00145Z

ゴルフも、街も、境界線はいらない

機能性とデザイン性を両立したANTIQUA GOLFの新作GOLFウェアは、

ゴルフシーンはもちろん、日常のスタイリングにも自然にフィット。

“着る場所を選ばない”という新しい価値を、ぜひ体感してください。

株式会社 antiqua

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。

